全東信と北朝鮮の関係

全東信と北朝鮮の関係は本当？

Xで広がる噂と確認できる事実を整理

全東信の破産をめぐり、XなどのSNSでは「全東信は北朝鮮と関係があるのではないか」「朝鮮総連系の資金が関係しているのではないか」といった投稿が広がっています。

こうした噂が急に増えた背景には、全東信の破産申立書に記載された金融債権者の一覧が報じられ、その中に朝銀西信用組合、イオ信用組合、ハナ信用組合などの名前が含まれていたことがあります。

一部の投稿では、これらの金融機関をまとめて「韓国・北朝鮮系金融機関」と表現し、そこから全東信と北朝鮮の関係を推測しています。

しかし、金融機関が全東信に融資していたことと、全東信が北朝鮮や朝鮮総連の影響下にあったことは同じではありません。

2026年7月11日時点で確認できる主要報道や公的発表には、全東信から北朝鮮へ資金が送られた、朝鮮総連が経営に関与していた、北朝鮮関連団体が全東信を支配していたとする確実な情報はありません。

確認できるのは、一部の金融機関と全東信との間に融資関係があったという事実です。

この記事では、X上でどのような噂が出ているのか、その噂の根拠として何が示されているのか、どこまでが確認済みの事実なのかを整理します。

結論：融資関係は確認できるが、北朝鮮との全東信の直接関係は確認されていない

まず結論を整理すると、次のようになります。

全東信には63の金融債権者があったと報じられている

債権者には地方銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンク、リース会社などが含まれる

朝銀西信用組合やイオ信用組合なども債権者一覧に含まれている

韓国の銀行であるKEBハナ銀行や韓国産業銀行も含まれている

一部の金融機関と全東信との間に融資関係があったことは確認できる

北朝鮮や朝鮮総連が全東信を経営していたという情報は確認できない

全東信から北朝鮮へ資金が送金されたという情報も確認できない

北朝鮮に対する経済制裁違反として摘発された事実も確認できない

つまり、債権者一覧をきっかけに北朝鮮との関係を疑う声が出たことは事実ですが、そこから先の「北朝鮮への資金提供」「朝鮮総連による支配」といった話は、現時点では裏付けが確認できない推測です。

今後、破産管財人による資産調査や捜査機関の調査で新たな事実が明らかになる可能性はあります。

ただし、現在公開されている情報だけで「全東信は北朝鮮と関係がある」と断定することはできません。

Xではどのような噂が出回っているのか

X上で確認できる全東信と北朝鮮をめぐる投稿は、主に次のような内容に分けられます。

ネット上の主張 確認できること 債権者に「北朝鮮系金融機関」が多数含まれている 複数の信用組合が債権者一覧に含まれていることは報じられている。ただし、金融機関の分類や現在の関係性については個別に確認する必要がある 北朝鮮や朝鮮総連が全東信を支援していた 経営支援、出資、役員派遣、実質支配を示す主要報道や公表資料は確認できない 全東信の資金が北朝鮮へ流れた 北朝鮮への送金を示す送金記録、捜査発表、裁判資料などは確認できない 代表者の氏名や出自から北朝鮮との関係が分かる 氏名だけで国籍、民族的背景、政治的立場、北朝鮮との関係を判断することはできない 朝銀信用組合の破綻問題と同じ構図である 過去の朝銀問題と全東信の破産は別の事件。共通する金融機関名があっても、同一の資金流出事件であることを示す証拠にはならない 組織犯罪処罰法違反は北朝鮮関係の犯罪を意味する 全東信について報じられた容疑は、加盟店契約や犯罪収益の仮装に関するもので、北朝鮮への送金ではない

噂の中には、債権者一覧という実在する資料を出発点にしているものもあります。

問題は、その事実に「北朝鮮への送金」「朝鮮総連による支配」「代表者の出自」といった未確認の情報を付け加え、ひと続きの話として拡散していることです。

噂が広がった最大の理由は金融債権者の一覧

全東信と北朝鮮を結びつける投稿が増えた最大のきっかけは、破産申立書に記載された金融債権者の一覧が報じられたことです。

東京商工リサーチによると、全東信の金融債権者は63社で、貸付総額は約1130億円とされています。

最大の債権者として報じられたのは近畿産業信用組合で、破産申立書上の債権額は約219億円でした。

報道で紹介された債権者には、次のような金融機関が含まれています。

近畿産業信用組合

ハナ信用組合

朝銀西信用組合

ミレ信用組合

横浜幸銀信用組合

イオ信用組合

信用組合広島商銀

京滋信用組合

信用組合愛知商銀

兵庫ひまわり信用組合

KEBハナ銀行

韓国産業銀行

こうした金融機関名が並んだことで、X上では一覧の一部に印を付け、「韓国・北朝鮮系の金融機関が全東信に多数融資していた」と説明する投稿が拡散しました。

ただし、債権者はこれらの金融機関だけではありません。

一覧には、東京スター銀行、東和銀行、山口銀行、関西みらい銀行、静岡銀行、伊予銀行、百十四銀行、佐賀銀行などの地方銀行や、信用金庫、ノンバンク、リース会社も多数含まれています。

全体が63社に及ぶ中から、特定の金融機関だけを抜き出して「北朝鮮系の会社だった」と判断するのは適切ではありません。

「韓国系」と「北朝鮮系」は同じではない

X上の投稿を見る際に注意したいのが、「韓国系」「在日コリアン系」「朝鮮系」「北朝鮮系」「朝鮮総連系」といった言葉が、区別されずに使われていることです。

例えば、KEBハナ銀行は韓国の金融グループに属する銀行です。韓国産業銀行も韓国政府系の金融機関であり、北朝鮮の金融機関ではありません。

また、日本国内の信用組合についても、それぞれ設立の経緯、営業地域、組合員、現在の経営体制は異なります。

在日韓国・朝鮮人の事業者を支援してきた歴史を持つ金融機関があるとしても、それだけで現在のすべての取引が北朝鮮や朝鮮総連の活動と結びついているとはいえません。

一部の金融機関名に「朝銀」「商銀」「ハナ」「イオ」といった言葉が含まれることから、すべてを「北朝鮮系」と一括りにする投稿もあります。

しかし、韓国と北朝鮮は別の国家です。また、日本国内の金融機関には、それぞれ異なる歴史と現在の法人としての実態があります。

名称や設立経緯だけで、個別の融資が北朝鮮への資金提供だったと判断することはできません。

融資を受けていたことは「北朝鮮の会社」という意味ではない

金融機関が全東信に融資していたことは、その金融機関が全東信の経営者、株主、出資者だったことを意味しません。

一般的な融資では、銀行や信用組合が企業に資金を貸し、企業が利息を付けて返済します。

この関係で金融機関が持つのは、原則として貸付金を返してもらう権利です。

破産した場合、金融機関はお金を受け取る側ではなく、貸したお金を回収できなくなる可能性がある債権者になります。

実際、近畿産業信用組合は、破産申立書上では約219億円の債権者とされました。その後、全東信の預金との相殺などにより、貸出残高は約124億円になったと公表されています。

これは、同信用組合が全東信の破産によって貸倒れリスクを負ったことを意味します。

融資を行ったという事実だけから、次のような関係を導くことはできません。

金融機関が全東信を支配していた

金融機関が全東信の株主だった

金融機関から役員が派遣されていた

全東信が金融機関を通じて北朝鮮へ送金していた

融資金が朝鮮総連の活動に使われていた

こうした関係を証明するには、株主名簿、送金記録、役員関係、契約書、捜査機関の発表など、融資関係とは別の証拠が必要です。

代表者の氏名や出自を根拠にした推測にも注意

X上では、全東信の代表者の氏名を挙げ、その読み方や印象から、国籍や民族的背景、北朝鮮との関係を推測する投稿も見られます。

しかし、氏名だけで本人の国籍、出生地、民族的背景、政治的立場を判断することはできません。

仮に本人や家族に外国籍だった経歴があったとしても、それだけで北朝鮮政府や朝鮮総連との関係が証明されるわけではありません。

企業と北朝鮮との関係を検証する場合に必要なのは、氏名の印象ではなく、次のような客観的資料です。

株主や実質的支配者に関する資料

北朝鮮関連団体との契約や取引記録

海外送金の記録

役員や関係会社の人的関係

捜査機関や政府機関の発表

裁判で認定された事実

今回確認できる報道では、全東信の株式は代表者が保有する同族会社だったとみられています。

東京商工リサーチも、代表者が他社や他者から強く経営管理を受けていた形跡は確認されず、独資だった可能性を指摘しています。

少なくとも、公開情報から朝鮮総連や北朝鮮関連団体が全東信の株主だったと判断することはできません。

北朝鮮への送金や資金流出は確認されているのか

全東信をめぐっては、「巨額の融資金の一部が北朝鮮へ送られたのではないか」「北朝鮮の外貨獲得に使われたのではないか」といった投稿もあります。

しかし、現時点で次のような事実は確認されていません。

全東信から北朝鮮への直接送金

第三国を経由した北朝鮮への送金

朝鮮総連への資金提供

北朝鮮関連企業との取引

北朝鮮に対する経済制裁違反

北朝鮮関連の資産凍結対象者との取引

全東信には多額の資金が出入りしており、東京商工リサーチは、預金残高の水増しや債権の架空計上などの粉飾があったと報じています。

また、関係会社との営業権取引、不動産売買、配当などを通じた資金移動について、今後さらに調査が必要になる可能性があります。

ただし、会社内部や関係会社の間で不透明な資金移動が疑われることと、北朝鮮へ資金が送られたことは別問題です。

「資金の行方がすべて明らかになっていない」という事情だけで、「北朝鮮へ流れた」と結論づけることはできません。

朝銀信用組合の過去の問題と混同されている可能性

X上では、過去に起きた朝銀信用組合の破綻問題を持ち出し、全東信の破産も同じ構図ではないかとする投稿があります。

朝銀信用組合の破綻処理では、多額の公的資金が投入されたことや、朝鮮総連への資金流出をめぐる問題が過去に国会などで取り上げられました。

この歴史的経緯を知る人が、全東信の債権者一覧に「朝銀西信用組合」などの名称を見つけ、過去の問題を連想したものと考えられます。

しかし、過去の朝銀問題と今回の全東信の破産は、別の時期、別の法人、別の取引に関する問題です。

過去に関連する事件があったからといって、現在の融資についても同じ目的で資金が使われたことにはなりません。

検証すべきなのは、過去のイメージではなく、全東信に対する個別の融資がどのように審査され、何に使われ、どのように返済されていたのかです。

実際に報じられている全東信の問題

全東信について実際に報じられている大きな問題は、北朝鮮への送金ではなく、クレジットカード加盟店契約をめぐる不正疑惑です。

全東信は、カード会社の審査が通らない飲食店などについて、他人名義で加盟店契約を結び、クレジットカード決済端末を設置した疑いを持たれました。

報道によると、全東信が設置した端末の一部は、審査に通らない、いわゆる「ぼったくり店」などで利用されていました。

全東信の元幹部2人が逮捕・起訴され、法人としての全東信と現役幹部も書類送検されたと報じられています。

また、東京・港区の飲食店の売上金約2900万円を、他人名義の口座に隠した疑いも報じられました。

つまり、報じられている事件の中心は次の点です。

審査の通らない店舗への決済端末設置

実態と異なる名義での加盟店契約

他人名義口座を使った売上金の仮装

社内のチェック体制の不備

契約数のノルマを背景とした不正の横行

これらは重大な問題ですが、北朝鮮への不正送金として報じられた事件ではありません。

「組織犯罪処罰法違反」は北朝鮮関係を意味しない

全東信をめぐる事件では、「組織犯罪処罰法違反」という法律名が報じられています。

「組織犯罪」という言葉から、暴力団、外国の犯罪組織、北朝鮮などを連想する人もいるかもしれません。

しかし、組織犯罪処罰法は、犯罪収益の隠匿や仮装など、幅広い行為を対象とする法律です。

全東信について報じられた内容では、問題とされたのは、飲食店の売上金を他人名義の口座に隠した疑いです。

組織犯罪処罰法違反で書類送検されたからといって、外国政府や国際犯罪組織が関与していることを意味するわけではありません。

法律名だけを見て北朝鮮との関係を推測するのは、事件内容から大きく飛躍しています。

「ぼったくり店」「他人名義口座」が憶測を広げた

全東信の事件では、「ぼったくり店」「不正契約」「他人名義口座」「犯罪収益」といった強い言葉が並んでいます。

こうした言葉は、ネット上で次のような話題と結びつきやすい傾向があります。

マネーロンダリング

反社会的勢力

地下銀行

海外送金

外国勢力への資金提供

全東信がカード売上の早期決済代行を行い、日常的に大きな資金を動かしていたことも、疑念を強める要因になったと考えられます。

しかし、国内での犯罪収益の仮装と、北朝鮮への資金送金は異なる行為です。

後者を断定するには、海外送金記録や関係者の供述、捜査機関の発表など、別の証拠が必要です。

全東信の破産理由として確認できること

帝国データバンクによると、全東信は2026年7月6日に大阪地方裁判所へ準自己破産を申請し、同日、破産手続き開始決定を受けました。

帝国データバンクが示した2025年3月期末時点の負債額は約1259億2900万円です。

一方、東京商工リサーチが入手した破産申立書では、債権者115名に対する負債総額は約1151億6491万円、金融債権者63社からの貸付総額は約1130億円とされています。

数字が異なるのは、集計した時点や資料が異なるためと考えられます。

破産の背景として報じられているのは、主に次の要因です。

新型コロナ禍による飲食店向け事業の悪化

2期連続の大幅な営業赤字

加盟店契約をめぐる不正事件

元幹部の逮捕・起訴

法人と現役幹部の書類送検

金融機関や取引先からの信用低下

資金調達の困難化

多額の金融債務

粉飾決算や資産計上をめぐる問題

北朝鮮との関係は、帝国データバンクや東京商工リサーチが示した破産原因には含まれていません。

全東信の資金の流れには未解明な部分もある

北朝鮮との関係を示す証拠は確認されていませんが、全東信の資金の流れに疑問がないという意味ではありません。

東京商工リサーチは、全東信について、預金残高の水増しや債権の架空計上などの粉飾があったと報じています。

また、関係会社との間で多額の営業権取引や不動産売買が行われていたことも指摘されています。

代表者が株式を保有する関係会社に営業権の対価が支払われ、その資金を原資に多額の配当が行われたとの関係者情報も報じられています。

こうした取引については、今後、破産管財人が次のような点を調査する可能性があります。

融資金が実際に何に使われたのか

関係会社へどの程度の資金が移動したのか

配当や役員報酬は適正だったのか

営業権や不動産の価格は妥当だったのか

破産前に不適切な資産移転がなかったか

これらは全東信問題の重要な論点です。

ただし、「資金の流れに未解明な部分がある」という事実と、「北朝鮮へ資金が流れた」という主張を混同してはいけません。

噂をそのまま信じてはいけない理由

Xでは、実在する債権者一覧に、投稿者の推測や過去の別事件の情報が付け加えられて拡散しています。

例えば、次の3つは別々に考える必要があります。

信用組合が全東信に融資していたという事実

その信用組合の設立経緯や利用者層

融資金が北朝鮮へ送られたという主張

最初の事実が確認できても、3番目の主張が自動的に証明されるわけではありません。

また、金融機関の名称、経営者の氏名、所在地などから、関係者の国籍や民族的背景を推測し、それを不正行為の証拠として扱うことも適切ではありません。

事実確認では、次の3段階を分ける必要があります。

資料や報道で確認できる事実

事実から合理的に考えられる可能性

証拠がないまま付け加えられた憶測

全東信について確認できるのは、破産、粉飾、不正な加盟店契約、他人名義口座、元幹部らの逮捕・起訴、法人の書類送検、多数の金融機関からの借り入れなどです。

北朝鮮への送金や朝鮮総連による経営支配は、現時点では確認済みの事実ではありません。

「北朝鮮関係」と断定すると何が問題か

根拠がないまま「全東信は北朝鮮と関係がある」と断定することは、企業や関係者だけでなく、金融機関、加盟店、従業員、取引先への風評被害につながる可能性があります。

全東信のサービスは、飲食店やサービス業、物販業など、多数の事業者に利用されていました。

加盟店の中には、一般の飲食店や小規模事業者も多く含まれています。

全東信を利用していたというだけで、加盟店まで北朝鮮や不正組織と関係があるかのように扱うことはできません。

また、特定の金融機関から融資を受けていたという理由だけで、企業の政治的立場や民族的背景を決めつけることも適切ではありません。

疑惑を取り上げる場合でも、「確認された事実」「一部で出ている主張」「現時点では確認できないこと」を明確に分ける必要があります。

ファクトチェック：全東信と北朝鮮をめぐる主な疑問

全東信と北朝鮮の直接的な関係は報じられている？

2026年7月11日時点で確認できる主要報道では、全東信と北朝鮮政府との直接的な関係は確認できません。

債権者に朝銀西信用組合やイオ信用組合が含まれているのは本当？

破産申立書の債権者一覧を紹介した報道には、朝銀西信用組合、イオ信用組合、ハナ信用組合などの名前が含まれています。

ただし、債権者であることは融資関係を示すものであり、経営支配や北朝鮮への送金を示すものではありません。

北朝鮮に資金が流れたという報道はある？

全東信から北朝鮮へ資金が送られたとする捜査発表、裁判資料、主要報道は確認できません。

朝鮮総連との関係は報じられている？

朝鮮総連が全東信に出資していた、経営に関与していた、役員を派遣していたとする確実な報道は確認できません。

全東信は北朝鮮系金融機関だけから融資を受けていた？

いいえ。債権者は63の金融機関に及び、地方銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンク、リース会社など幅広い金融事業者が含まれています。

韓国の銀行が債権者に含まれている？

KEBハナ銀行や韓国産業銀行が含まれていると報じられています。ただし、両行は韓国の金融機関であり、北朝鮮の金融機関ではありません。

代表者の氏名から北朝鮮との関係を判断できる？

できません。氏名だけで国籍、民族的背景、政治的立場、外国政府との関係を判断することはできません。

全東信に不正問題はあった？

審査の通らない店舗への決済端末設置、他人名義による加盟店契約、売上金を別名義の口座に隠した疑いなどが報じられています。

破産と北朝鮮は関係している？

破産の背景として報じられているのは、業績悪化、不正事件による信用低下、資金調達難、多額の金融債務、粉飾などです。北朝鮮との関係は破産原因として確認されていません。

全東信に関する情報で確認すべきポイント

全東信と北朝鮮をめぐる投稿を見るときは、次の点を確認することが大切です。

融資、出資、経営支配、送金を区別しているか

北朝鮮との関係を示す具体的な資料があるか

韓国系金融機関と北朝鮮系団体を混同していないか

債権者一覧の一部だけを抜き出していないか

過去の朝銀問題と今回の破産を混同していないか

氏名から国籍や民族的背景を推測していないか

捜査機関、裁判所、破産管財人の発表があるか

「疑い」「可能性」「事実」を区別しているか

特に重要なのは、金融機関から融資を受けていたことを、出資や経営支配と混同しないことです。

強い言葉や印象的な一覧表ほど拡散されやすい一方、実際の取引関係はそれほど単純ではありません。

全東信問題で本当に注目すべきこと

全東信問題で現時点において重要なのは、確認されていない北朝鮮との関係よりも、次のような問題です。

加盟店に入金されていないカード売上の金額

未入金売上が破産債権としてどう扱われるか

加盟店による債権届出の手続き

全東信の決済端末の使用停止

代替となる決済サービスの確保

不正な加盟店契約がどこまで広がっていたか

長期間の粉飾がなぜ見抜かれなかったのか

金融機関の融資審査やモニタリングは適切だったか

関係会社や代表者への資金移動が適正だったか

加盟店や金融機関がどの程度の損失を負うのか

経済産業省は2026年7月10日、全東信の破産によって影響を受ける中小企業や小規模事業者への支援を発表しました。

特別相談窓口の設置や資金繰り支援が行われ、金融機関に対しても、事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう対応が要請されています。

加盟店にとっては、噂の真偽よりも、未入金の売上金、債権届出、代替決済、当面の運転資金の確保が差し迫った問題です。

まとめ：債権者一覧は事実だが、北朝鮮との直接関係を示す証拠ではない

全東信と北朝鮮の関係をめぐる噂が広がった最大の理由は、破産申立書の金融債権者一覧に、朝銀西信用組合、イオ信用組合、ハナ信用組合などが含まれていたことです。

一部のX投稿では、これらをまとめて「韓国・北朝鮮系金融機関」と表現し、全東信が北朝鮮や朝鮮総連とつながっていたのではないかと推測しています。

しかし、確認できるのは金融機関と全東信との融資関係です。

融資を行った金融機関は、全東信の破産によって貸付金を回収できなくなる可能性がある債権者です。融資関係だけでは、出資、経営支配、役員派遣、北朝鮮への送金などは証明されません。

また、債権者一覧には、地方銀行、信用金庫、ノンバンク、リース会社、韓国の銀行など、幅広い金融機関が含まれています。

一部の金融機関だけを抜き出して、会社全体を「北朝鮮系」と判断することはできません。

現時点で確認できる主要報道や公的発表には、次の事実を裏付ける情報はありません。

北朝鮮政府が全東信の経営に関与していた

朝鮮総連が全東信を支配していた

全東信から北朝鮮へ資金が送られた

全東信が北朝鮮への経済制裁に違反した

一方、全東信については、加盟店契約をめぐる不正、他人名義口座の使用、元幹部らの逮捕・起訴、法人の書類送検、粉飾決算、多額の金融債務など、重大な問題が確認されています。

今後、破産管財人による調査によって、融資金や関係会社への資金移動の実態が明らかになる可能性があります。

新たな証拠が出れば評価を見直す必要がありますが、2026年7月11日時点では、「一部の金融機関との融資関係は確認できるが、全東信と北朝鮮との直接的な関係は確認されていない」と整理するのが適切です。