ロシア軍に反乱の兆し？

「第2のプリゴジン」騒動と最新ニュースを解説

ロシアによるウクライナ侵攻が長期化するなか、「ロシア軍 反乱」という言葉が再び注目されています。きっかけとなったのは、ロシアの退役軍人アレクサンドル・ルニン氏がSNS上で行った動画投稿です。

ルニン氏は、ロシア軍の前線で兵士に対する虐待や拷問が行われていると主張し、プーチン大統領との公開会談を要求しました。さらに、要求が受け入れられなければ「軍がクレムリンに武器を向ける」といった趣旨の警告を発したと報じられています。

ただし、現時点で重要なのは、これがすぐに「ロシア軍全体の反乱」を意味するわけではないという点です。報道では、ルニン氏の主張には未確認の部分も多く、どれほどの軍関係者が実際に同調しているのかは明らかになっていません。

ロシア軍反乱の最新ニュースとは

今回の騒動で注目されたアレクサンドル・ルニン氏は、ウクライナ侵攻に参加した経験を持つ退役軍人とされています。報道によると、ルニン氏は2026年6月下旬、動画の中でロシア軍上層部を激しく批判しました。

主な訴えは、前線の兵士が「自殺的な命令」を拒否した場合に、指揮官から虐待を受けているというものです。また、危険な任務を避けるために兵士が金銭を要求されているといった主張も含まれていました。

この動画は短期間で数百万回以上再生され、ロシア国内外で大きな波紋を広げました。ロシア大統領府のペスコフ報道官も、この動画の存在を把握していると述べていますが、内容については慎重な姿勢を示しています。

その後、ルニン氏は別の投稿で発言のトーンを弱め、「反乱を呼びかけたわけではない」とする趣旨の説明をしたとも伝えられています。さらに、ロシア当局によって拘束されたとの報道もあり、騒動は急速に政治的な意味合いを帯びました。

なぜ「第2のプリゴジン」と呼ばれるのか

ルニン氏の発言が大きく扱われた理由のひとつは、2023年の「プリゴジンの乱」を思い起こさせたためです。

2023年6月、民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏は、ロシア国防省や軍上層部を激しく批判し、部隊を率いてモスクワ方面へ進軍しました。最終的には進軍を停止しましたが、この出来事はプーチン体制にとって極めて大きな衝撃でした。

プリゴジン氏もまた、表向きはプーチン大統領そのものではなく、ショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長ら軍上層部を批判していました。今回のルニン氏の発言も、兵士の扱いや軍内部の腐敗を問題視している点で、プリゴジン氏の主張と重なる部分があります。

そのため、一部メディアではルニン氏を「第2のプリゴジン」と表現しています。ただし、ワグネルのような独自の武装組織を率いていたプリゴジン氏と、SNS上で発言したルニン氏を同列に見るのは慎重であるべきです。

ロシア軍内に不満は広がっているのか

ロシア軍内に不満がまったくないとは考えにくい状況です。ウクライナ戦争はすでに長期化し、ロシア側の人的損失は非常に大きいとみられています。前線では、十分な訓練を受けていない兵士が危険な任務に投入されているとの指摘もあります。

さらに、ウクライナ軍によるドローン攻撃は、ロシア国内の製油所や燃料インフラにも大きな影響を与えています。燃料不足や価格上昇は、軍だけでなく一般市民の生活にも影響を及ぼします。戦争の負担が社会全体に広がるほど、政権や軍上層部への不満は蓄積しやすくなります。

一方で、ロシアでは反戦的な発言や軍批判に対する取り締まりが非常に厳しく、兵士や退役軍人が公然と反乱を組織するのは容易ではありません。ルニン氏のような発言が注目を集めること自体、内部の不満の存在を示す可能性はありますが、それが直ちに大規模な軍事反乱へつながるとは限りません。

ロシア国内の強硬派も圧力を強めている

興味深いのは、ロシア国内の不満が一方向ではないことです。戦争に疲れた兵士や市民の不満がある一方で、ロシア国内の強硬派は、むしろ戦争をさらに激化させるべきだと主張しています。

強硬派の一部は、ウクライナとの交渉を放棄し、より大規模な攻撃を行うべきだと訴えています。中には、戦術核兵器の使用や、ウクライナの都市機能を徹底的に破壊するような過激な主張もあります。

これは、プーチン政権が「弱腰」と見られることを恐れる構図でもあります。ロシア国内では、戦争を終わらせたい層と、もっと強硬に進めるべきだと考える層が同時に存在しており、政権はその間でバランスを取らざるを得ません。

本当にロシア軍の反乱は起きるのか

現時点では、ロシア軍が組織的な反乱を起こす可能性が高いと断定することはできません。ロシアの治安機関は強力で、軍内部の不満が表面化する前に抑え込む仕組みもあります。

ただし、次のような要素が重なれば、軍内部の不安定さが増す可能性はあります。

前線での損害がさらに拡大する

燃料不足や物価上昇が国内生活を直撃する

軍上層部への不信感が兵士の間で広がる

退役軍人や軍事ブロガーが不満を拡散する

政権内部で和平派と強硬派の対立が深まる

プリゴジンの乱が示したのは、ロシアの統治システムが外から見えるほど一枚岩ではないということでした。今回のルニン氏の発言も、すぐに反乱へ発展するものではないとしても、戦争長期化による内部疲労を象徴する出来事といえます。

「反乱」という言葉をどう見るべきか

「ロシア軍反乱」という言葉は非常に強い印象を与えます。しかし、現在起きているのは、組織だった武装蜂起というよりも、兵士や退役軍人の不満がSNSを通じて可視化されている段階と見るのが妥当です。

ロシア政府は、こうした発言を放置すれば軍の士気や政権の威信に影響が出ると考えるでしょう。そのため、当局は発言者を早い段階で拘束したり、情報を統制したりする可能性があります。

一方で、SNS時代の戦争では、前線の不満を完全に封じ込めることは難しくなっています。兵士本人、家族、退役軍人、軍事ブロガーなどが発信する情報は、公式発表とは別の形で広がります。今回の騒動も、ロシア国内の情報統制にとって新たな課題を示しています。

まとめ：ロシア軍反乱は「確定」ではなく、体制のきしみを示すサイン

今回の「ロシア軍反乱」報道は、現時点では実際の大規模反乱ではなく、退役軍人による警告的な発言が発端です。アレクサンドル・ルニン氏の主張には未確認の部分もあり、どこまで軍内部の広い不満を代表しているのかは分かっていません。

しかし、この騒動を単なる個人の発言として片づけることもできません。ウクライナ戦争の長期化、ロシア軍の大きな人的損失、燃料不足、製油所への攻撃、国内強硬派の圧力など、ロシア国内には複数の不安定要因が積み重なっています。

重要なのは、「反乱が起きた」と断定することではなく、「なぜ反乱という言葉が再び注目されるほど、ロシアの内側に緊張が生まれているのか」を見ることです。今後も、軍内部の不満、退役軍人の発信、燃料不足、強硬派の動きは、ロシア情勢を見るうえで重要なポイントになるでしょう。