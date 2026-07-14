 福岡県議会の海外視察:旅行会社2社

福岡県議会の海外視察で話題の「旅行会社2社」とは？

社名は公表されているのか調査

福岡県議会の海外視察をめぐる問題では、随意契約や契約金額の大幅な増額だけでなく、「旅行会社2社が同じ高級ホテルを提案していた」という報道にも注目が集まりました。

一方で、多くの人が気になっているのが「その旅行会社はどこなのか」という点です。

この記事では、公開されている資料や報道をもとに、旅行会社2社の社名が判明しているのかを整理します。

旅行会社2社の社名は公表されていない

結論から言うと、**現時点で旅行会社2社の社名は公表されていません。**

RKB毎日放送をはじめ、テレビ西日本（TNC）やFNNプライムオンラインなど複数の報道を確認しましたが、いずれも

* 「旅行会社2社」

* 「県内の旅行会社」

* 「特定の旅行会社」

という表現にとどまり、会社名は明らかにされていません。

なぜ社名は公表されないのか

現時点では理由は公表されていませんが、考えられる理由としては次のようなものがあります。

報道機関が社名を確認できていない

情報提供者との約束により匿名としている

契約そのものは違法とは断定されておらず、法的配慮から社名を伏せている

そのため、インターネットやSNSで見られる「○○旅行ではないか」といった推測を裏付ける公開資料は確認できませんでした。

報道で明らかになったこと

旅行会社名は公表されていないものの、報道から分かっている事実はいくつかあります。

県内4社が契約を受注

テレビ西日本の報道によると、2024年1月から2025年11月までに行われた海外視察16件では、契約先は県内の旅行会社4社に限られていました。

そのうち最大手1社は9件、約5,000万円分の契約を受注していたとされています。

同じ高級ホテルを提案

RKBなどの報道では、別々の旅行会社が提出した見積書にもかかわらず、宿泊候補として同じホテルが並んでいたことが紹介されています。

例として挙げられたホテルは、

ロイヤルハワイアン

カ・ライ・ワイキキビーチ

シェラトン・ワイキキ

など、ハワイでも高級ホテルとして知られる施設でした。

特に「カ・ライ・ワイキキビーチ」は全室スイートタイプで、1泊約19万円という見積もりが報じられています。

福岡県は契約ルールを見直し

一連の問題を受け、福岡県は海外活動に関する旅行会社との契約について、新たなルールを導入しました。

主な内容は次のとおりです。

原則として競争入札を実施

競争入札が難しい場合はプロポーザル方式を採用

透明性・公平性・競争性を確保する

これまでのような随意契約を見直す方針が示されています。

情報公開請求で判明する可能性はある

現在公開されている資料では旅行会社名は確認できません。

しかし、

契約書

見積書

変更契約書

業者選定資料

などについて情報公開請求が行われれば、法人名が開示される可能性があります。

今後、新たな資料や報道によって旅行会社名が明らかになる可能性もあるため、続報が待たれます。

まとめ

現時点で確認できる事実を整理すると、次のようになります。

旅行会社2社の社名は公開されていない

県内4社が海外視察を受注していたことは報じられている

最大手1社は16件中9件を受注していた

別々の旅行会社が同じ高級ホテルを提案していたことが問題視されている

福岡県は今後、競争入札を原則とする新ルールへ移行する

SNSでは旅行会社名についてさまざまな憶測が飛び交っていますが、現時点で公開資料から特定できる状況にはありません。今後、情報公開請求や新たな報道によって事実が明らかになるかどうかが注目されています。