 福岡県議会の海外視察:旅行会社2社

福岡県議会の海外視察をめぐる問題では、随意契約や契約金額の大幅な増額だけでなく、「旅行会社2社が同じ高級ホテルを提案していた」という報道にも注目が集まりました。
一方で、多くの人が気になっているのが「その旅行会社はどこなのか」という点です。
この記事では、公開されている資料や報道をもとに、旅行会社2社の社名が判明しているのかを整理します。
結論から言うと、**現時点で旅行会社2社の社名は公表されていません。**
RKB毎日放送をはじめ、テレビ西日本（TNC）やFNNプライムオンラインなど複数の報道を確認しましたが、いずれも
* 「旅行会社2社」
* 「県内の旅行会社」
* 「特定の旅行会社」
という表現にとどまり、会社名は明らかにされていません。
現時点では理由は公表されていませんが、考えられる理由としては次のようなものがあります。
そのため、インターネットやSNSで見られる「○○旅行ではないか」といった推測を裏付ける公開資料は確認できませんでした。
旅行会社名は公表されていないものの、報道から分かっている事実はいくつかあります。
テレビ西日本の報道によると、2024年1月から2025年11月までに行われた海外視察16件では、契約先は県内の旅行会社4社に限られていました。
そのうち最大手1社は9件、約5,000万円分の契約を受注していたとされています。
RKBなどの報道では、別々の旅行会社が提出した見積書にもかかわらず、宿泊候補として同じホテルが並んでいたことが紹介されています。
例として挙げられたホテルは、
など、ハワイでも高級ホテルとして知られる施設でした。
特に「カ・ライ・ワイキキビーチ」は全室スイートタイプで、1泊約19万円という見積もりが報じられています。
一連の問題を受け、福岡県は海外活動に関する旅行会社との契約について、新たなルールを導入しました。
主な内容は次のとおりです。
これまでのような随意契約を見直す方針が示されています。
現在公開されている資料では旅行会社名は確認できません。
しかし、
などについて情報公開請求が行われれば、法人名が開示される可能性があります。
今後、新たな資料や報道によって旅行会社名が明らかになる可能性もあるため、続報が待たれます。
現時点で確認できる事実を整理すると、次のようになります。
SNSでは旅行会社名についてさまざまな憶測が飛び交っていますが、現時点で公開資料から特定できる状況にはありません。今後、情報公開請求や新たな報道によって事実が明らかになるかどうかが注目されています。