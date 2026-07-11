全東信は計画倒産だったのか？

粉飾決算疑惑・未入金売上・準自己破産から分かること

クレジットカード決済代行会社の全東信が破産手続きに入ったことで、「これは計画倒産だったのではないか」と疑問を持つ人が増えています。

全東信は、飲食店などの加盟店に対して、クレジットカード売上を通常より早く入金する早期決済代行サービスを提供していた会社です。

しかし、2026年7月に破産手続き開始決定を受けた後、長年の粉飾決算疑惑、加盟店への未入金売上、金融機関への多額の債務、不正な加盟店契約をめぐる過去の事件などが報じられました。

こうした情報が重なったことで、「突然の倒産ではなく、前から分かっていたのではないか」「資金繰りが破綻することを承知で営業を続けていたのではないか」「加盟店や金融機関に損害を与える形で倒産したのではないか」といった疑問が出ています。

ただし、現時点で全東信の破産が「計画倒産」と公的に認定されたわけではありません。

ここでは、全東信が計画倒産と疑われる理由、確認されている事実、断定できない点、加盟店や債権者が注意すべきことをわかりやすく整理します。

現時点で「計画倒産」と断定はできない

まず結論からいうと、現時点で全東信の破産を「計画倒産」と断定することはできません。

計画倒産とは、一般的には、会社が倒産することを見越しながら、資産を隠したり、債権者への支払いを避けたり、取引先に損害を与える形で意図的に倒産するようなケースを指して使われる言葉です。

ただし、「計画倒産」という言葉そのものは、ニュースや一般会話で使われる表現であり、法律上の正式な罪名そのものではありません。

全東信については、粉飾決算疑惑や未入金売上の問題、不正な加盟店契約をめぐる過去の事件など、重大な問題が報じられています。

しかし、それらの問題があることと、「最初から倒産を計画していた」と断定することは別です。

現時点で言えるのは、次のような整理です。

項目 現時点での整理 計画倒産だったか 公的に認定された事実は確認されていない 粉飾決算疑惑 長年続いていた可能性が報じられている 加盟店への未入金 未払立替精算金の未計上が指摘されている 不正な加盟店契約 過去に社員らの逮捕や法人の書類送検が報じられている 今後の焦点 破産管財人による調査、資産・負債の整理、関係者の責任の有無

つまり、全東信については「計画倒産だった」と決めつけるよりも、「計画倒産ではないかと疑われる事情が複数あるが、現時点では断定できない」と見るのが正確です。

なぜ計画倒産を疑う声が出ているのか

全東信について計画倒産を疑う声が出ている理由は、単に会社が破産したからではありません。

疑念が出ている背景には、複数の問題が重なっています。

主な理由は次の通りです。

長年の粉飾決算疑惑が報じられている

預金残高の水増しや架空債権が指摘されている

加盟店への未払立替精算金が帳簿に計上されていなかった可能性がある

金融機関から多額の資金を調達していた

未入金売上を抱える加盟店が出ている可能性がある

2024年に不正な加盟店契約をめぐる事件が報じられていた

破産直前まで事業が続いていたように見える

これらの事情を見ると、外部からは「経営破綻が急に起きたのではなく、もっと前から危険な状態だったのではないか」と感じられます。

特に、長期間の粉飾決算疑惑が事実であれば、会社の財務状態は長年にわたり実態より良く見えていた可能性があります。

金融機関や加盟店は、その財務情報を前提に取引を続けていた可能性があります。

このため、「なぜもっと早く表面化しなかったのか」「分かっていて取引を続けていたのではないか」という疑問が出やすくなっているのです。

計画倒産とは何か

計画倒産とは、一般的に、会社が倒産することを前提にしながら、債権者や取引先に損害を与える形で倒産するようなケースを指して使われる言葉です。

たとえば、次のような行為があれば、計画倒産を疑われやすくなります。

倒産直前に資産を別会社や関係者へ移す

支払う意思がないのに商品やサービスを受ける

返済できないと分かっていながら借入を重ねる

売上金や預金を隠す

帳簿や資料を不自然に処分する

債権者に虚偽の説明をして取引を続ける

別会社を用意して事業だけ移す

ただし、会社が粉飾決算をしていたり、資金繰りに行き詰まって破産したりしただけで、直ちに計画倒産になるわけではありません。

経営者がどの時点で破綻を認識していたのか、資産の移転があったのか、債権者を害する意図があったのか、虚偽説明によって新たな取引や借入を続けたのかなどが重要になります。

全東信についても、計画倒産かどうかを判断するには、今後の破産管財人の調査や関係資料の確認が必要です。

粉飾決算疑惑が計画倒産を疑わせる理由

全東信について最も大きく注目されているのが、粉飾決算疑惑です。

粉飾決算とは、会社の財務内容を実際より良く見せるために、売上、資産、負債、利益などを不適切に処理することです。

全東信については、少なくとも20年前から粉飾決算を続けていた可能性が報じられています。

報じられている主な内容は、次の通りです。

預金残高の水増し

架空債権の計上

営業権の過大計上

加盟店への未払立替精算金の未計上

もしこれらが事実であれば、全東信の財務状態は実態よりもかなり良く見えていたことになります。

帳簿上は資産があるように見えても、実際には存在しない預金や回収できない債権が含まれていれば、金融機関や取引先は会社の本当の状態を正しく判断できません。

この点が、計画倒産を疑わせる大きな理由になっています。

つまり、単に経営が悪化して破産したのではなく、長期間にわたり財務内容を良く見せながら資金調達や取引を続けていたのではないか、という疑問が生じるのです。

預金残高の水増しはなぜ重大なのか

預金残高は、会社の支払い能力を判断するうえで非常に重要です。

現金や預金が多い会社は、取引先や金融機関から見て、資金繰りに余裕があるように見えます。

もし預金残高が実際より多く見せられていた場合、会社の安全性が大きく誤って伝わることになります。

金融機関は、融資判断をする際に、会社の財務諸表や預金残高、資産状況を確認します。

加盟店や取引先も、決済代行会社に売上金を預けるような形になるため、その会社が信用できるかどうかは非常に重要です。

預金残高の水増しがあったとすれば、金融機関や加盟店は、実際よりも健全な会社だと信じて取引を続けていた可能性があります。

このような事情があるため、預金残高の水増し疑惑は、単なる会計処理の問題ではなく、会社の信用そのものに関わる重大な問題です。

加盟店への未払立替精算金の未計上

全東信の問題で、加盟店にとって特に重要なのが、未払立替精算金の未計上です。

全東信は、加盟店のクレジットカード売上を通常より早く入金するサービスを提供していました。

そのため、店舗でカード決済が行われ、客が支払いを済ませていても、全東信から店舗への入金がまだ行われていない売上が発生します。

この未入金分は、本来、加盟店に支払うべきお金です。

報道では、加盟店に対する未払立替精算金が帳簿に計上されていなかった可能性も指摘されています。

もし本来計上すべき未払いを負債として計上していなかったなら、会社の負債は実際より少なく見えていたことになります。

これは、計画倒産かどうかとは別に、加盟店にとって非常に重大な問題です。

なぜなら、店舗側から見れば、客がカードで支払った売上が入金されず、破産手続きの中で債権として扱われる可能性があるからです。

飲食店、美容室、サービス業、小売店など、全東信を利用していた加盟店は、自社の未入金額を正確に確認する必要があります。

不正な加盟店契約をめぐる過去の事件

全東信については、2024年に不正な加盟店契約をめぐる事件も報じられています。

報道によると、通常であればクレジットカード決済の加盟店審査が通らない飲食店について、他人名義で加盟店契約を申し込んだ疑いが持たれました。

この事件では、全東信の元幹部らが逮捕・起訴され、法人としての全東信も書類送検されたとされています。

クレジットカード決済を導入するには、加盟店審査があります。

これは、カード会社や決済ネットワークが、不正利用やトラブルを防ぐために行う重要な手続きです。

もし実際の店舗運営者とは別の名義で加盟店契約を結んでいた場合、審査の意味が失われてしまいます。

このような問題が報じられていたことも、全東信への信用不安を高める要因になりました。

計画倒産かどうかとは別に、決済代行会社としての内部管理や加盟店審査のあり方が厳しく問われる問題です。

準自己破産だから計画倒産なのか

全東信の破産申請は、準自己破産だったとされています。

この「準自己破産」という言葉を見て、「普通の倒産ではないのではないか」「計画倒産なのではないか」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、準自己破産だからといって、それだけで計画倒産を意味するわけではありません。

準自己破産とは、会社の役員などが一定の事情のもとで破産を申し立てる手続きです。

会社全体として通常の意思決定が難しい場合や、経営の混乱がある場合などに、役員側が破産申立てを行うことがあります。

つまり、準自己破産は破産申立ての方式の一つであり、それ自体が不正や計画倒産を示すものではありません。

ただし、準自己破産に至った背景として、会社内部の意思決定、財務状態、代表者や役員の対応に問題がなかったのかは、今後の調査で重要な点になります。

金融機関から多額の資金を集めていた点

全東信は、金融機関から多額の資金を調達していました。

破産申立書ベースでは、金融債権者は63者、貸付総額は1,130億円とされています。

最大口とされたのは近畿産業信用組合で、申立書ベースでは219億円の債権額とされています。

そのほか、東京スター銀行、東和銀行、山口銀行、三十三銀行なども大口債権者として報じられています。

全東信の事業は、加盟店にカード売上を早期に入金する仕組みでした。

このサービスを続けるには、加盟店に先に支払うための多額の資金が必要です。

そのため、金融機関からの借入に依存する構造だったと考えられます。

もし財務内容が実態より良く見せられていた状態で、多くの金融機関から資金調達を続けていたなら、金融機関側は正確なリスクを判断できなかった可能性があります。

この点も、計画倒産かどうかとは別に、重要な問題です。

計画倒産と断定するには何が必要か

全東信を計画倒産と断定するには、単に粉飾決算疑惑や未入金売上があるだけでは不十分です。

計画倒産といえるかどうかを判断するには、より具体的な事実関係が必要になります。

たとえば、次のような点です。

倒産前に資産を不自然に移していたか

経営者や関係者が資産を隠していたか

支払不能を認識しながら新たな借入や取引を続けたか

加盟店への入金ができないと分かっていながら決済を続けたか

帳簿や資料を意図的に破棄したか

別会社へ事業や資産を移していたか

債権者を害する目的があったか

これらは、外部から見える報道だけで簡単に判断できるものではありません。

破産管財人による資産調査、帳簿調査、関係者への確認、資金の流れの調査などを通じて明らかになっていくものです。

そのため、現時点では「計画倒産と疑われる事情はあるが、断定はできない」と整理する必要があります。

計画倒産ではなく経営破綻だった可能性もある

全東信については、計画倒産ではなく、長年の経営悪化と資金繰り破綻の結果として倒産した可能性もあります。

全東信の事業は、加盟店に先行して売上金を支払う仕組みでした。

このビジネスでは、資金調達が止まると、一気に運営が難しくなります。

金融機関からの信用が失われたり、過去の不正契約疑惑で信用不安が広がったりすれば、新たな資金調達が難しくなります。

加盟店への立替払いを続けるだけの資金が確保できなくなれば、事業継続は困難になります。

つまり、全東信の破産は、計画的に債権者を害する目的で行われたものではなく、長年の粉飾や経営悪化、信用不安、資金繰り破綻が積み重なった結果だった可能性もあります。

この点も、今後の調査を待たなければ判断できません。

加盟店が注意すべきこと

全東信を利用していた加盟店にとって、計画倒産だったかどうかを今すぐ判断することよりも、自社の未入金売上を確認することが重要です。

加盟店が確認すべきことは次の通りです。

全東信から最後に入金された日

最後の入金日以降のカード売上

未入金となっている金額

売上明細

決済伝票

レジデータ

予約システムやPOSの記録

全東信との契約書

破産管財人からの案内

債権届出の期限

また、全東信の端末を使い続けることは避ける必要があります。

端末が手元に残っていて、作動するように見えても、決済後に売上金が入金されない可能性があります。

新たな未入金売上を増やさないためにも、全東信端末は停止し、代替の決済手段を用意することが重要です。

債権者が注目すべきこと

金融機関や取引先などの債権者にとっては、今後の破産手続きが重要になります。

全東信の破産では、金融債権者だけでなく、未入金売上を持つ加盟店も債権者になる可能性があります。

債権者が注目すべき点は次の通りです。

破産管財人による資産調査

粉飾決算疑惑の実態

実際に残っている資産の規模

債権届出の状況

担保や相殺の扱い

配当の有無

役員や関係者の責任の有無

不正な資産移転がなかったか

もし資産の隠匿や不自然な移転が見つかれば、計画倒産に近い問題としてさらに追及される可能性があります。

一方で、そうした事実が確認されなければ、長年の経営悪化と粉飾による大型破産として整理される可能性もあります。

クレジットカード利用者への影響

一般のクレジットカード利用者にとっては、全東信が計画倒産だったかどうかよりも、自分のカード利用に影響があるかどうかが気になるところです。

全東信の破産によって、Visa、Mastercard、JCBなどのクレジットカード全体が使えなくなるわけではありません。

影響が出る可能性があるのは、全東信の端末や決済サービスを利用していた一部の店舗です。

すでに全東信端末を使っていた店舗でカード払いをした場合は、カード明細を確認しておくと安心です。

確認すべき点は次の通りです。

同じ金額が二重に請求されていないか

身に覚えのない請求がないか

返金や取消が正しく反映されているか

店舗から再支払いを求められていないか

店舗側に売上金が入金されていない場合でも、客がすでにカードで支払いを済ませているなら、安易に再支払いに応じるべきではありません。

不審な請求や再請求があった場合は、カード会社や店舗に確認することが大切です。

今後の調査で明らかになる可能性があること

全東信が計画倒産だったのかどうかは、今後の調査によって明らかになる可能性があります。

特に注目されるのは、次の点です。

粉飾決算がいつから、誰の関与で行われていたのか

経営陣がいつ支払不能を認識していたのか

破産前に資産の移転や隠匿がなかったか

加盟店への未入金を認識しながら営業を続けていたのか

金融機関への説明に虚偽がなかったか

不正な加盟店契約が組織的に行われていたのか

帳簿や資料が適切に残っているか

役員や関係者の責任が問われるか

これらは、破産管財人の調査や捜査機関の対応、金融機関側の調査によって明らかになる可能性があります。

現時点では、外部から見える情報だけで計画倒産と断定するのではなく、今後の調査結果を待つ必要があります。

まとめ：全東信は計画倒産と断定できないが、疑念を招く事情は多い

全東信の破産について、「計画倒産だったのではないか」と疑問を持つ人が増えています。

その背景には、長年の粉飾決算疑惑、預金残高の水増し、架空債権、営業権の過大計上、加盟店への未払立替精算金の未計上、不正な加盟店契約をめぐる過去の事件などがあります。

これらの問題が報じられている以上、全東信の破産が単なる経営不振による倒産として受け止められにくいのは自然です。

特に、長期間にわたって財務内容が実態より良く見えていた可能性や、加盟店への未入金売上が発生している可能性は、重大な問題です。

ただし、現時点で全東信の破産が「計画倒産」と公的に認定されたわけではありません。

計画倒産といえるかどうかを判断するには、破産前の資産移転、資金の流れ、経営陣の認識、債権者への説明、帳簿の状態、未入金を認識していた時期など、さらに詳しい調査が必要です。

そのため、現時点では「計画倒産と疑われる事情はあるが、断定はできない」と見るのが正確です。

全東信を利用していた加盟店にとって重要なのは、計画倒産かどうかを今すぐ断定することではなく、未入金売上を確認し、資料を保管し、破産管財人からの案内を確認し、債権届出に備えることです。

また、全東信端末を使い続けると新たな未入金売上が発生するおそれがあるため、端末の使用停止と代替決済手段の確保も急ぐ必要があります。

全東信の問題は、決済代行会社の信用、金融機関の与信管理、加盟店の売上金保護、粉飾決算疑惑が重なった重大な事案です。

今後の破産手続きや調査によって、計画倒産だったのか、それとも長年の経営悪化と粉飾による破綻だったのか、さらに詳しい実態が明らかになっていくと考えられます。