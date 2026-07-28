熊本の地震は予言されていた？

2026年7月28日の震度7と過去の地震を検証

2026年7月28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする非常に強い地震が発生しました。

熊本県宇城市と氷川町では最大震度7を観測し、地震の規模はマグニチュード7.1、震源の深さは約10キロと推定されています。

地震の発生直後から、インターネット上では「熊本地震 予言」「熊本地震 7月28日」「熊本地震を予言した人」といった言葉への関心が急速に高まっています。

特に注目されているのが、今回の地震と同じ7月28日に、過去にも熊本で大きな地震が発生していたという事実です。

今回の地震は、本当に誰かによって予言されていたのでしょうか。

過去の地震との共通点や、SNSで予言とされる情報を見る際の注意点を整理します。

2026年7月28日に発生した熊本地震の概要

気象庁が公表した速報によると、地震の概要は次のとおりです。

発生時刻：2026年7月28日午後4時27分ごろ

震源地：熊本県熊本地方

震源の深さ：約10キロ

地震の規模：マグニチュード7.1

最大震度：震度7

震度7を観測した地域：熊本県宇城市、氷川町

地震発生後には有明海沿岸に津波注意報が発表され、九州新幹線を含む鉄道の運転見合わせや、熊本県内での停電も発生しました。

また、午後5時8分ごろには熊本県天草・芦北地方を震源とするマグニチュード6.1、最大震度5弱の地震も発生しています。

気象庁は、2016年の熊本地震では震度7の地震が相次いだことにも触れ、今後2～3日程度は最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。

なぜ「熊本地震 予言」が検索されているのか

今回、「熊本 地震 予言」という検索が増えている最大の理由とみられるのが、過去の地震との日付の一致です。

実は137年前の1889年7月28日にも、熊本市の西側を震源とする大きな地震が発生しています。

2026年と1889年の地震が、どちらも7月28日に発生したため、SNSなどでは次のような疑問が広がっています。

7月28日は熊本で地震が起きやすい日なのか

過去の地震を根拠に予言していた人がいたのか

137年周期で熊本地震が発生しているのか

予言者や占い師が事前に警告していたのか

さらに大きな地震が起きるという予言は本当なのか

同じ地域で大きな地震が同じ月日に発生したことは、確かに非常に印象的な一致です。

しかし、同じ日付に発生したという事実だけで、地震が予言されていたことにはなりません。

1889年7月28日にも「明治熊本地震」が発生

1889年7月28日午後11時45分ごろ、熊本市の西側を震源とする推定マグニチュード6.3の地震が発生しました。

この地震は「明治熊本地震」または「金峰山地震」と呼ばれています。

熊本市を中心に大きな被害が発生し、一連の地震で20人が死亡、家屋の全半壊は474棟に上ったとされています。熊本城でも石垣が崩れるなどの被害が確認されました。

明治熊本地震の概要は次のとおりです。

発生日時：1889年7月28日午後11時45分ごろ

震源：熊本市の西側

規模：推定マグニチュード6.3

死者：20人

家屋の全半壊：474棟

2026年の地震と1889年の地震は、発生した年こそ137年離れていますが、熊本周辺で7月28日に発生したという点で一致しています。

「137年周期の地震」という説に根拠はある？

1889年から2026年までが137年間であることから、今後「熊本地震は137年周期で発生する」といった情報が出回る可能性があります。

しかし、現時点で熊本の大地震が137年周期で発生することを示す科学的根拠は確認されていません。

地震は、地下の断層に蓄積された力が限界に達し、岩盤が急激にずれることで発生します。

カレンダーの日付や人間が定めた年月の区切りが、断層の動きを直接支配しているわけではありません。

また、熊本周辺では1889年と2026年の間にも、2016年の熊本地震をはじめ、さまざまな規模の地震が発生しています。

そのため、2つの地震の日付だけを取り出して「137年周期」と判断することはできません。

今回の熊本地震を具体的に予言した人はいた？

2026年7月28日夕方までに確認できた範囲では、地震が発生する前に、次の3つを具体的に示していた信頼できる投稿は確認できていません。

2026年7月28日という発生日

熊本県熊本地方という場所

マグニチュード7.1または震度7という規模

地震後には、過去の占いや動画、SNS投稿などが掘り起こされ、「予言が的中した」と紹介されることがあります。

しかし、その多くは「九州に注意」「夏に災害が起きる」「日本の西側が揺れる」といった、日時や地域の範囲が広い表現です。

日本では日常的に多くの地震が発生しているため、対象となる期間や場所を広く設定すれば、何らかの地震と一致する可能性は高くなります。

曖昧な内容が地震後に今回の出来事と結び付けられた場合、それを正確な予言が的中したと評価することはできません。

予言とされるSNS投稿を確認するポイント

SNSで「この人が熊本地震を予言していた」という投稿を見つけた場合は、内容を拡散する前に次の点を確認する必要があります。

地震発生前に公開された投稿か

最も重要なのは、投稿が2026年7月28日午後4時27分より前に公開されていたかどうかです。

地震後に作成された投稿や、元の投稿日が写っていないスクリーンショットは、事前の予言を証明するものにはなりません。

投稿が後から編集されていないか

SNSやブログの中には、公開後に本文を編集できるサービスがあります。

古い投稿日だけを見て判断せず、編集履歴や過去の保存記録が残っているかを確認する必要があります。

日時・場所・規模が具体的だったか

「近いうちに日本で地震が起きる」という表現では、予言として具体性がありません。

予測として検証するには、少なくとも発生時期、発生場所、地震の規模が事前に限定されている必要があります。

外れた予言も含めて確認する

何度も地震予言を投稿している人の場合、当たったように見える投稿だけが拡散され、外れた投稿が無視されていることがあります。

1件の一致だけではなく、その人物が過去に行った予言全体を確認することが大切です。

原文ではなくスクリーンショットだけになっていないか

スクリーンショットは、投稿時刻や文章を画像編集ソフトで加工することができます。

元の投稿が削除されている場合や、投稿先へのリンクが示されていない場合は、特に慎重に判断する必要があります。

気象庁は地震予言についてどう説明している？

気象庁は、地震予知を検証するためには「いつ」「どこで」「どの程度の規模」という3つの要素が具体的に示されている必要があると説明しています。

しかし、現在の科学的知見では、これらを高い精度で予測することは困難です。

気象庁は、日時と場所を特定して大地震の発生を断定するような情報について、一般的にはデマと考えられるとして注意を呼びかけています。

地震発生後に出される緊急地震速報は、地震を事前に予言する情報ではありません。

緊急地震速報は、地震が発生した直後に震源近くの地震計が捉えたデータを解析し、強い揺れが到達する前に可能な限り早く知らせる仕組みです。

2016年の熊本地震でも予言説が広がった

熊本県では、2016年4月にも震度7を観測する大地震が発生しました。

2016年4月14日午後9時26分にマグニチュード6.5の地震が発生し、熊本県益城町で震度7を観測しました。

さらに約28時間後の4月16日午前1時25分にはマグニチュード7.3の地震が発生し、益城町と西原村で再び震度7を観測しています。

当時もインターネット上では、「未来人が熊本地震を予言していた」「掲示板への書き込みが地震を示していた」といった話が広がりました。

しかし、曖昧な文章を地震後に解釈したものや、地震発生後の情報が混在したものも多く、科学的な地震予知として認められたものではありません。

大きな災害が起きると、人は偶然の一致や過去の文章の中に原因や意味を探そうとします。

今回も2016年と同じように、さまざまな過去の投稿が「予言」として紹介される可能性があります。

1889年の地震後にもデマが広がっていた

地震後に根拠のない情報が広がる現象は、SNSが登場してから始まったものではありません。

1889年の明治熊本地震の際にも、「金峰山が噴火する」といった噂が広がり、住民が混乱したと伝えられています。

前年の1888年に福島県の磐梯山で大規模な噴火が発生していたことから、その記憶と熊本の地震が結び付けられたとみられます。

2026年現在は、SNSによって情報が短時間で全国に広がるため、当時よりもさらに注意が必要です。

さらに大きな地震が来るという予言は本当？

今回の地震後には、「今夜さらに大きな地震が起きる」「数日後に本震が来る」といった情報が出回る可能性があります。

しかし、特定の日や時刻を指定して、次の大地震が発生すると断定することはできません。

一方で、大きな地震の直後は周辺で地震活動が活発になるため、引き続き警戒する必要があります。

2016年の熊本地震では、最初に震度7を観測した地震よりも、約28時間後に発生した地震の方が規模が大きくなりました。

そのため気象庁は、大地震の後に「これが本震だから、これ以上大きな地震は起きない」と考えないよう呼びかけています。防災上の呼びかけでは、油断につながる可能性がある「余震」という表現を避け、「地震」という言葉を使う場合もあります。

予言を信じて行動するのではなく、気象庁や自治体が発表する地震情報に基づいて安全を確保することが重要です。

7月28日は「熊本地震の日」なのか

1889年と2026年の2回、7月28日に熊本で大きな地震が発生したことは事実です。

ただし、この一致から「毎年7月28日は熊本で地震が起きやすい」「7月28日には今後も地震が発生する」と判断することはできません。

1年は365日あるため、長い歴史の中で災害の日付が偶然一致することはあります。

また、地震を発生させる地下の力は連続的に蓄積されており、午前0時を境に変化するものではありません。

7月28日という日付そのものが、地震の発生原因になったわけではないと考えるのが妥当です。

南海トラフ地震との関係はある？

熊本で大きな地震が発生すると、「南海トラフ地震の前兆ではないか」と心配する人も少なくありません。

しかし、熊本県熊本地方で地震が発生したという事実だけから、南海トラフ巨大地震の発生時期を予測することはできません。

南海トラフ地震臨時情報についても、地震の発生日時を予言するものではなく、大規模地震が発生する可能性が平常時より相対的に高まった場合に発表される情報です。

「熊本の地震が起きたので、数日以内に南海トラフ地震が来る」といった断定的な投稿には注意が必要です。

今後注意したいこと

強い揺れを観測した地域では、倒れかけた家具、壊れた屋根、ブロック塀、崖などに近づかないようにしてください。

最初の揺れで損傷した建物は、その後の地震によって倒壊する危険があります。

夜間は周囲の被害を確認しにくくなるため、次の点を準備しておくと安心です。

枕元に靴やスリッパを置く

懐中電灯とスマートフォンを手元に置く

スマートフォンを充電しておく

家具や窓ガラスから離れて休む

避難場所と避難経路を確認する

海岸や河口付近では津波情報を確認する

自治体や気象庁の最新情報を確認する

予言情報を追い続けるよりも、いつ地震が起きても対応できるように備えることの方が、実際の安全につながります。

まとめ

2026年7月28日に熊本県熊本地方でマグニチュード7.1、最大震度7の地震が発生しました。

そして、137年前の1889年7月28日にも、熊本でマグニチュード6.3と推定される明治熊本地震が発生していました。

2つの大きな地震が同じ7月28日に発生したことは事実であり、「熊本 地震 予言」という検索が増える大きな理由になっていると考えられます。

しかし、同じ日付に地震が起きたことは、予言が的中した証拠ではありません。

現時点では、2026年7月28日、熊本県熊本地方、マグニチュード7.1または震度7という内容を、地震発生前に具体的に示した信頼できる予言は確認できていません。

今後、過去のSNS投稿や動画が「予言だった」として拡散される可能性がありますが、投稿日時、編集履歴、内容の具体性、外れた予言の数などを確認する必要があります。

また、具体的な日時を指定した次の大地震の予言に科学的根拠はありませんが、大きな地震の後は地震活動が続く可能性があります。

予言や噂ではなく、気象庁や自治体などが発表する最新の防災情報を確認し、安全を最優先に行動してください。

よくある質問

2026年7月28日の熊本地震は予言されていましたか？

地震発生前に、日時、場所、規模のすべてを具体的に示した信頼できる予言は、現時点では確認できていません。

1889年にも7月28日に熊本地震があったのですか？

はい。1889年7月28日には、熊本市の西側を震源とする推定マグニチュード6.3の明治熊本地震が発生しています。

熊本地震は137年周期なのですか？

そのような周期を示す科学的根拠は確認されていません。1889年と2026年の2つの日付だけから周期を判断することはできません。

7月28日は地震が起きやすい日ですか？

7月28日という日付そのものが地震を発生させるという科学的根拠はありません。

さらに大きな地震が発生する可能性はありますか？

具体的な日時や規模を予測することはできません。ただし、大きな地震の直後は周辺の地震活動が活発になるため、気象庁の情報を確認し、強い揺れに備える必要があります。