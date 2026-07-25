サウジアラビアで爆発？

ヤンブ・ジャザンで拡散する情報を検証

2026年7月25日、サウジアラビア西部の港湾都市ヤンブや、南西部のジャザン周辺で「大きな爆発が発生した」とする情報が、XなどのSNSで相次いで拡散されました。

一部の投稿では、イランの国営系メディア「Press TV」の報道として、ヤンブで激しい爆発が起きたと伝えられています。また、ジャザン地域で火災や爆発光を捉えたとされる映像も投稿され、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるミサイルまたはドローン攻撃ではないかとの見方が出ています。

ただし、現時点では、ヤンブやジャザンの市街地または石油施設が攻撃を受けたことを裏付ける、サウジアラビア政府の正式発表や主要通信社による独立した確認はありません。

サウジアラビアで爆発が起きたという情報

SNSで広がっている情報の一つは、サウジアラビア西部の紅海沿岸にあるヤンブで、複数の強い爆発が発生したというものです。

拡散された英語の投稿には、次のような内容が記載されています。

サウジアラビアがイエメンへの攻撃を続ける中、サウジアラビアの港湾都市ヤンブで激しい爆発が発生したとの報告がある。

しかし、この投稿では、爆発が発生した具体的な場所や時刻、被害状況、情報提供者などが明らかにされていません。

ヤンブ港、石油精製施設、発電施設などのどこで爆発が起きたのかも分からず、攻撃による爆発なのか、防空ミサイルによる迎撃音なのか、別の事故なのかも確認されていない状況です。

ジャザン地域でも爆発との投稿

サウジアラビア南西部のジャザン地域についても、複数の爆発が発生したとの投稿が相次ぎました。

SNSには、夜空が明るく光る様子や、遠方で火災が起きているように見える映像が投稿されています。投稿者の一部は、フーシ派によるミサイルや無人機攻撃だった可能性を指摘しています。

ジャザンはイエメン国境に近く、紅海に面した地域です。過去にもフーシ派がサウジアラビア南部へミサイルやドローンを発射した例があり、軍事的な緊張が高まりやすい地域といえます。

一方、今回拡散している映像については、撮影場所や撮影日時が第三者によって確認されていません。過去の戦闘映像や、別の地域で撮影された映像が混在している可能性も残されています。

現時点で確認されている出来事

ヤンブやジャザンでの爆発そのものは確認されていませんが、サウジアラビアとフーシ派の間で軍事的な応酬が再び激しくなっていることは確認されています。

サウジ主導連合がイエメン西部を攻撃

サウジアラビア主導の連合軍は7月24日、イエメン西部ホデイダ県にあるフーシ派の軍事施設を攻撃したと発表しました。

連合軍は、攻撃対象となった施設が商船を脅かす目的で使用されていたと説明しています。フーシ派系のテレビ局は、ホデイダ市内の通信施設や、紅海に浮かぶカマラン島が攻撃されたと報じました。

フーシ派側は、今回の攻撃を「激化には激化で対抗する新たな段階の始まり」と位置づけ、今後の展開についてサウジアラビア側に責任があると主張しています。

フーシ派がサウジアラビアへの海上封鎖を宣言

フーシ派は7月20日、サウジアラビアに対する海上封鎖を即時に開始すると宣言しました。

さらに海運会社に対し、サウジアラビアの港で貨物や原油を積み降ろしした船舶を攻撃対象にする可能性があると警告しています。これを受け、サウジアラビア産原油を積んだ複数のタンカーが紅海で進路を変更しました。

サウジアラビアの石油タンカーが攻撃される

フーシ派は、紅海を航行していたサウジアラビアの石油タンカー2隻を、ミサイルやドローンで攻撃したと主張しています。

このうち「エンセリア」と呼ばれるタンカーについては、攻撃後に船首部分で火災が発生したことをサウジアラビア国営通信も確認しました。乗組員は全員無事だったとされています。

ただし、サウジ側の発表では攻撃主体は明示されておらず、もう1隻に対する攻撃の詳細についても、フーシ派の主張がすべて独立して確認されたわけではありません。

ヤンブが狙われる可能性が注目される理由

ヤンブは、サウジアラビアの西海岸にある重要な港湾・石油産業都市です。

サウジアラビア東部の油田地帯で生産された原油は、「東西パイプライン」を通じて紅海側のヤンブへ輸送できます。そのため、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶホルムズ海峡の通航が不安定になった場合、ヤンブは原油を輸出する代替拠点として非常に重要になります。

今回の中東情勢では、ホルムズ海峡周辺の航行リスクが高まっているため、サウジアラビアはヤンブ経由の原油輸出を増やしています。ヤンブでは、1日当たり数百万バレル規模の原油が取り扱われていると報じられています。

このヤンブ港や東西パイプラインが攻撃を受ければ、サウジアラビアの原油輸出だけでなく、国際的な原油価格や海上輸送にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

爆発音は迎撃による可能性もある

軍事的な緊張が高まっている地域では、大きな爆発音が聞こえたとしても、必ずしも地上施設にミサイルが命中したとは限りません。

飛来したミサイルやドローンを防空システムが空中で迎撃した場合にも、大きな音や閃光、落下物による火災が発生することがあります。

このほか、軍用機の飛行音やソニックブーム、石油・化学施設での事故などが、攻撃による爆発と受け取られる場合もあります。

爆発音や閃光だけでは、攻撃の成否や被害の有無を判断することはできません。正式な発表や、位置情報を確認できる複数の映像が必要になります。

過去の映像や古い記事の拡散にも注意

ヤンブでは過去にもミサイルやドローンによる攻撃、攻撃の可能性を知らせる警報が発生しています。

Press TVは2019年5月にも、ヤンブで複数の強い爆発音が聞こえたとする記事を掲載していました。今回SNSで拡散している表現は、この過去の記事とよく似ています。

また、2026年3月には、ヤンブ港に向けて発射された弾道ミサイルをサウジアラビア側が迎撃したと発表しています。同年4月には、ヤンブを含む複数のエネルギー関連施設が攻撃を受けたことも発表されました。

このため、過去の攻撃映像や警報時の映像が、今回の出来事として再投稿される可能性があります。投稿日時だけでなく、映像が最初に公開された時期や撮影場所を確認することが重要です。

サウジアラビアで爆発は本当に起きたのか

2026年7月25日時点で整理すると、サウジアラビア国内で爆発音や閃光が確認されたとする複数のSNS投稿は存在します。

しかし、ヤンブ港やジャザン市街、サウジアラムコの石油施設などが攻撃を受けたことは、現時点では公的機関や主要通信社によって確認されていません。

情報 確認状況 サウジ主導連合がイエメン西部を攻撃 確認されている フーシ派がサウジへの海上封鎖を宣言 確認されている サウジの石油タンカーが攻撃され火災 一部確認されている ヤンブで激しい爆発が発生 SNS上の情報で、詳細は未確認 ジャザン市街がミサイルやドローン攻撃を受けた 未確認 ヤンブの石油施設が破壊された 確認されていない

まとめ

サウジアラビアのヤンブやジャザンで爆発が発生したとの情報がSNSで拡散していますが、具体的な攻撃地点や被害状況は確認されていません。

一方で、フーシ派によるサウジアラビアへの海上封鎖宣言、サウジ関連タンカーへの攻撃、サウジ主導連合によるイエメン西部への攻撃は実際に起きています。

したがって、今回の情報を単純なデマと断定することも、ヤンブやジャザンが大規模な攻撃を受けたと断定することもできません。

現段階では、「サウジアラビア国内で爆発があったとの未確認情報が出ているものの、攻撃の場所、原因、被害は確認されていない」とするのが最も正確です。