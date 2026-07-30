熊本地震と阿蘇山噴火

阿蘇山が噴火した？熊本地震の震源は阿蘇山なのかをファクトチェック

2026年7月28日に熊本県で最大震度7を観測する大地震が発生した後、SNSでは「阿蘇山が噴火した」「阿蘇山の地下が震源だった」「地震によって阿蘇山が噴火したらしい」といった情報が広がりました。

阿蘇山は現在も活動を続ける活火山です。また、地震発生前から噴火警戒レベル2が発表されていたため、地震と火山情報が結び付けられたとみられます。

しかし、2026年7月30日現在、今回の地震後に阿蘇山が噴火したという気象庁の発表は確認されていません。

さらに、7月28日に発生した大地震の震源は「熊本県阿蘇地方」ではなく、気象庁が区分する「熊本県熊本地方」です。

阿蘇山が噴火したという情報は誤り

今回の情報について、結論を整理すると次のようになります。

確認する情報 ファクトチェックの判定 阿蘇山が今回の地震後に噴火した 誤り。噴火を確認した公式発表は出ていない 今回の大地震の震源は阿蘇山だった 誤り。震源は熊本県熊本地方 阿蘇山の火山活動が高まっている 事実。地震前から噴火警戒レベル2が継続 阿蘇山で今後噴火が発生する可能性がある 事実。ただし「すでに噴火した」という意味ではない

つまり、「阿蘇山の火山活動が高まっている」という事実と、「今回の地震で阿蘇山が噴火した」という誤った情報が混同されています。

今回の熊本地震の震源は阿蘇山ではない

気象庁によると、2026年7月28日16時27分ごろに発生した地震の概要は次の通りです。

発生時刻 2026年7月28日16時27分ごろ 震源地 熊本県熊本地方 震源の深さ 約10km マグニチュード 7.1（速報値） 最大震度 震度7 地震のタイプ 横ずれ断層型

最大震度7は、熊本県の宇城市と氷川町で観測されました。気象庁は震源について、明確に「熊本県熊本地方」と発表しています。阿蘇山の中岳火口直下や「熊本県阿蘇地方」を震源とした地震ではありません。

熊本県内の地震情報では、震源地が「熊本県熊本地方」「熊本県阿蘇地方」「熊本県天草・芦北地方」などに分けて発表されます。

同じ熊本県内で発生した地震であっても、「熊本県熊本地方」と「熊本県阿蘇地方」は別の震源地域です。「熊本県で地震が起きた」というだけで、阿蘇山が震源だったと判断することはできません。

阿蘇山は地震前から噴火警戒レベル2だった

「阿蘇山が噴火した」という誤解が広がった背景には、阿蘇山に噴火警戒レベル2が発表されていることがあります。

気象庁は2026年6月21日、阿蘇山の噴火警戒レベルを、レベル1の「活火山であることに留意」から、レベル2の「火口周辺規制」へ引き上げました。

この引き上げは、7月28日の大地震が発生する約1か月前に行われたものです。したがって、今回の地震を受けて初めて噴火警戒レベル2になったわけではありません。

レベル引き上げの理由として、気象庁は次のような変化を挙げています。

火山性微動の振幅が増大した

火山ガスの放出量がやや多い状態になった

中岳第一火口周辺で火山活動の高まりが確認された

6月21日の現地調査では、火山ガスである二酸化硫黄の放出量が1日当たり1700トンと、やや多い状態だったことも報告されています。

噴火警戒レベル2は「噴火した」という意味ではない

噴火警戒レベル2は、すでに大規模な噴火が発生したことを示すものではありません。

阿蘇山のレベル2では、中岳第一火口からおおむね1kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとして、火口周辺への立ち入りが規制されます。

警戒が必要なのは、主に次の現象です。

噴火に伴って弾道を描いて飛ぶ大きな噴石

火砕流

風に流されて降る火山灰や小さな噴石

火山ガス

これは「今後、噴火が発生する可能性があるため警戒する」という情報です。

「噴火の可能性がある」と「すでに噴火した」は、まったく異なる意味です。

白い噴煙が上がっているのは噴火ではないのか

SNSでは、阿蘇山の火口から白い煙のようなものが上がっている映像や写真を根拠に、「すでに噴火している」とする投稿も見られます。

しかし、火口から白い噴煙が上がっていることだけでは、噴火が発生したとは判断できません。

気象庁は7月24日に発表した解説情報で、中岳第一火口から白色の噴煙が最高で火口縁上600mまで上がったと発表しています。

同時に、火口内の湯だまりでは高さ数m程度の小規模な土砂噴出が確認され、火山ガスの放出量もやや多い状態だったとしています。地下のマグマだまりへのマグマの蓄積を示唆する地殻変動も観測されています。

これらは阿蘇山の火山活動が高まっていることを示す重要な情報です。ただし、気象庁はこの状況を「噴火が発生した」とは発表していません。

火口から見える白い噴煙には、水蒸気や火山ガスが多く含まれます。灰色や黒色の噴煙、大量の火山灰、大きな噴石の飛散などを伴う噴火とは区別して確認する必要があります。

阿蘇山の噴火速報は発表されていない

気象庁は、常時観測している火山で新たな噴火を確認した場合などに「噴火速報」を発表します。

しかし、2026年7月30日時点の気象庁の発表一覧では、阿蘇山について噴火速報や新たな噴火を知らせる火山観測報は掲載されていません。

掲載されているのは、6月21日に発表された噴火警戒レベル2の火口周辺警報と、火山活動の状態を説明する定期的な解説情報です。

このため、「今回の熊本地震後に阿蘇山が噴火した」という情報は、現時点では公式情報と一致しません。

地震によって今後噴火する可能性はあるのか

大きな地震が発生すると、「地震の揺れで火山が刺激され、噴火するのではないか」と心配する人も少なくありません。

大地震が地下の圧力や火山周辺の地殻に何らかの影響を与える可能性を完全に否定することはできません。しかし、強い地震が起きたからといって、必ず火山が噴火するわけではありません。

噴火の可能性を判断する際には、火山性地震や火山性微動の変化、火山ガスの放出量、地殻変動、噴煙の状態、火口内の温度など、複数の観測データを継続的に確認する必要があります。

阿蘇山については地震前から火山活動の高まりが確認されており、噴火警戒レベル2が継続しています。そのため、今後も気象庁の火山情報を注意深く確認する必要があります。

ただし、これは「7月28日の地震によって噴火が始まった」という意味ではありません。

なぜ「阿蘇山が噴火した」という情報が広がったのか

今回の誤情報が広がった理由として、次のような要因が考えられます。

熊本県の象徴的な場所として阿蘇山が連想されやすい

阿蘇山が実際に噴火警戒レベル2だった

火口から白い噴煙が上がる映像が公開されていた

「噴火の可能性がある」という情報が「噴火した」と言い換えられた

地震の震源区分を確認せず、熊本県内の地震を阿蘇山と結び付けた

過去の阿蘇山噴火の映像が今回の映像として転載された

特にSNSでは、「警戒レベル2」「火山活動が高まっている」「噴火の可能性がある」という三つの情報が組み合わされ、「阿蘇山が噴火した」という断定的な表現に変化することがあります。

阿蘇山の情報を確認する方法

阿蘇山に関する情報を確認するときは、気象庁の次の発表を区別して見ることが重要です。

情報の種類 主な意味 噴火警報・予報 噴火の可能性や必要な警戒範囲を知らせる 噴火速報 新たな噴火を確認した場合などに速やかに知らせる 火山の状況に関する解説情報 火山性地震、噴煙、火山ガスなどの観測状況を説明する 降灰予報 噴火した場合の火山灰の範囲や量を予測する

「噴火警戒レベルが高い」というだけで、噴火が発生したと判断してはいけません。噴火の有無については、噴火速報や噴火に関する火山観測報の発表を確認する必要があります。

まとめ

2026年7月28日に発生した大地震の震源は、阿蘇山ではなく「熊本県熊本地方」です。気象庁は、震源の深さを約10km、マグニチュードを7.1と発表しています。

阿蘇山では地震発生前から火山活動が高まっており、噴火警戒レベル2が継続しています。火山性微動や火山ガスの増加、地殻変動などが確認されているため、火口からおおむね1kmの範囲では警戒が必要です。

しかし、2026年7月30日現在、今回の地震後に阿蘇山が噴火したという公式発表や噴火速報は確認されていません。

今回のファクトチェックの判定は、「阿蘇山が噴火したという情報は誤り。火山活動が高まっていることは事実だが、噴火の可能性と噴火の発生が混同されている」となります。