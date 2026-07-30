熊本地震は人工地震？

SNSで広がる説をファクトチェック

2026年7月28日、熊本県熊本地方を震源とする大規模な地震が発生しました。熊本県内では最大震度7が観測され、発生直後からSNSでは被害状況や避難情報が大量に投稿されています。

その一方で、Xなどでは、

「今回の熊本地震は人工地震ではないか」

「P波がないので自然地震ではない」

「震源の深さが10kmなのは不自然」

「HAARPなどの電磁波兵器が使われた」

「地震雲が人工地震の証拠だ」

といった主張も拡散しています。

本記事では、2026年7月30日時点で公表されている気象庁などの観測データをもとに、「熊本地震は人工地震だった」という説をファクトチェックします。

人工地震と判断できる証拠はない

結論から言うと、今回の熊本地震を人工地震と判断できる科学的な証拠は確認されていません。

気象庁は、2026年7月28日16時27分ごろに発生した地震について、震源を熊本県熊本地方、深さを約10km、マグニチュードを7.1と発表しています。発震機構は、東北東―西南西方向に圧力軸を持つ「横ずれ断層型」と解析されました。熊本県の宇城市と氷川町では最大震度7が観測されています。

さらに、気象庁が各地の地震計の記録を分析した結果、今回の地震は地下の断層が横方向にずれ動いたことによって発生したと考えられる波形を示しています。

少なくとも現在公表されている観測結果は、爆発による人工的な震動ではなく、地下の断層運動によって発生した自然地震と整合しています。

今回の熊本地震の基本情報

発生日時 2026年7月28日16時27分ごろ 震源地 熊本県熊本地方 震源の深さ 約10km マグニチュード 7.1（速報値） 最大震度 震度7 発震機構 横ずれ断層型

気象庁の初動発震機構解析では、132か所の観測点が使用され、横ずれ断層型の地震と判定されています。

熊本県周辺は、もともと内陸の浅い地震が発生しやすい地域です。地震調査研究推進本部によると、熊本県では別府―島原地溝帯や、布田川断層帯・日奈久断層帯に沿った地域などで、過去にも被害を伴う浅い地震が発生しています。

「P波がないから人工地震」は本当か

SNSで特に多く見られるのが、「地震計の波形にP波がない」「突然大きな揺れが始まっているため爆発の波形だ」という主張です。

しかし、この主張は気象庁の解析結果と矛盾します。

気象庁が公表している「初動発震機構解」は、各観測地点で記録されたP波の最初の動きを分析して、地下の断層がどの方向に動いたのかを推定するものです。

気象庁は今回の熊本地震について、132観測点のデータを使用した初動発震機構解を公表しています。つまり、「P波がまったく観測されていない」という説明は成り立ちません。

SNSに投稿されている波形画像だけでは、P波の有無を正確に判断できない場合があります。

震源に近い観測点では、P波とS波の到達時間の差が短くなります。また、表示範囲、波形の拡大率、フィルター処理、観測点の位置、地盤の性質によっても、P波が目立ちにくく見えることがあります。

一つの切り取られた画像だけを見て、「P波がない」「人工的な爆発だ」と断定することはできません。

「震源の深さが10kmなのは不自然」は本当か

「人工地震は震源の深さが10kmと発表される」「10kmという数字が多すぎる」という説も拡散しています。

しかし、深さ約10kmの地震は特別に珍しいものではありません。

熊本県周辺では、陸側のプレート内部にある断層が動くことによって、地下数kmから十数km程度の比較的浅い場所で地震が発生します。

また、地震発生直後に発表される震源の深さは速報値です。地震情報では「約10km」「約20km」のように、一定の単位で丸めて表示されることがあります。その後、観測データを詳しく分析することで、震源の位置や深さが修正される場合もあります。

「10kmと表示された」という事実だけでは、自然地震か人工地震かを判定する材料にはなりません。

マグニチュード7.1と6.8の違いは改ざんなのか

今回の地震について、気象庁はマグニチュード7.1と発表する一方、別の解析ではモーメントマグニチュード6.8という数値も示されています。

この数字の違いを「発表が矛盾している」「規模を操作している」とする投稿もありますが、マグニチュードには複数の計算方法があります。

気象庁が地震情報で主に使用するのは「気象庁マグニチュード（Mj）」です。一方、断層が動いた面積やずれの量を反映する尺度として「モーメントマグニチュード（Mw）」があります。

両者は使用する地震波や計算方法が異なるため、同じ地震でも数値に多少の差が出ることがあります。どちらかが偽物という意味ではありません。

自然地震と爆発による震動は見分けられる

「爆発でも地震計は揺れるのだから、自然地震との区別はできない」という意見もあります。

確かに、採石場での発破、地下核実験、大規模な爆発などによって、地震計に記録される震動が発生することはあります。地震学では、このような震動を技術的な意味で「人工地震」と呼ぶ場合があります。

しかし、爆発による震動と断層運動による自然地震では、地震波の発生方法が異なります。

気象庁によると、爆発による人工地震では短い周期の成分が多く、振幅が比較的早く減衰する傾向があります。一方、自然地震では有限の長さを持つ断層が一定の時間をかけて破壊されるため、比較的長い周期の波や後続波が観測されます。

米国地質調査所も、爆発と地震では発生する力の方向や地震波の特徴が異なり、地震計の記録から区別できると説明しています。

今回の熊本地震では、複数の観測網によって断層運動に対応する地震波が記録され、横ずれ断層型の発震機構が求められています。

秘密裏にM7クラスの人工地震を起こせるのか

日本地震学会は、「秘密裏に人為的な大地震を起こし、特定の地域に被害を与えられるか」という質問に対し、現実的ではないと説明しています。

M7クラスの地震を地下で人為的に起こすには、地下数kmから十数kmの深さに達する大規模な掘削と、極めて大きなエネルギーが必要になります。

深さ10km級の掘削には巨大な設備、長い工期、莫大な費用が必要であり、その作業を周囲に知られずに行うことも困難です。

日本地震学会によると、通常の火薬を使って起こされた最大級の人工地震でも推定M4.6程度です。過去最大級の地下核実験ではM6.9相当の震動が発生しましたが、約500万トンのTNT火薬に相当する核爆発が使用されました。これほど大規模な装置を地下深くに秘密裏に設置することは、現実的ではないとされています。

米国地質調査所も、核爆発が周辺の地震を誘発する可能性自体は否定していませんが、実際に誘発された地震は爆発そのものより小さく、影響範囲も爆発地点から数十km程度に限られると説明しています。

HAARPが熊本地震を起こしたという証拠はあるか

SNSでは、大規模地震が発生するたびに「HAARPが使われた」という説が現れます。

HAARPは、米アラスカ大学が運用する高周波送信施設で、地上から60～80km以上の高度にある電離層を研究するための設備です。地下の断層を動かす装置ではありません。

HAARPの公式説明では、主設備の送信出力は3.6メガワットで、高周波の電波を上空の電離層に送信する研究施設とされています。

今回の熊本地震とHAARPを結び付ける観測データや、信頼できる研究機関による発表は確認されていません。

地震発生の前後に電磁波や電離層の変化が観測されたという情報があったとしても、それだけでHAARPが地震を発生させた証拠にはなりません。地震に伴う現象、太陽活動、通信障害、観測上のノイズなど、別の原因を検討する必要があります。

地震雲は人工地震の証拠になるのか

今回の地震の前後に撮影された特徴的な雲を、「地震雲」「人工地震の証拠」とする投稿も見られます。

しかし、気象庁は、雲は大気の現象、地震は大地の現象であり、両者を結び付ける科学的なメカニズムは説明されていないとしています。

珍しい形に見える雲の多くは、上空の風、気温、湿度、地形、飛行機雲など、通常の気象条件によって形成されます。雲の写真だけから、地震の発生原因や人工地震かどうかを判断することはできません。

なぜ人工地震説が拡散するのか

大きな災害が発生した直後は、被害の全体像や原因がまだ十分に分からないため、不安や疑問が広がります。

その空白を埋めるように、短い動画や波形画像に「人工地震」「政府が隠している」といった説明を付けた投稿が拡散しやすくなります。

特にSNSでは、強い怒りや恐怖を感じさせる投稿ほど、多くの反応を集める傾向があります。しかし、閲覧回数やリポスト数が多いことは、内容が正しいことを意味しません。

今回の地震をめぐっては、人工地震説だけでなく、生成AIで作られたとみられる被害映像なども拡散し、政府が科学的根拠のない言説や真偽不明の情報に注意するよう呼びかけています。

地震情報を確認するときのポイント

SNSで衝撃的な情報を見かけた場合は、すぐに拡散せず、次の点を確認することが重要です。

気象庁や自治体が同じ内容を発表しているか

投稿に撮影日時や撮影場所が明記されているか

波形画像の観測点、時間軸、単位が示されているか

専門家の説明が一部分だけ切り取られていないか

他の災害の映像や過去の画像ではないか

「拡散希望」「政府が隠している」などの言葉だけで根拠が省略されていないか

一つのSNS投稿だけで判断せず、気象庁、地震調査研究推進本部、自治体、警察、消防など複数の情報を照合することが大切です。

まとめ

2026年7月28日に発生した熊本県熊本地方の地震について、現時点で人工地震だったことを示す科学的な証拠は確認されていません。

気象庁の観測では、今回の地震はマグニチュード7.1、深さ約10kmの横ずれ断層型と解析されています。また、132か所の観測点で記録されたP波の初動をもとに、発震機構が求められています。

「P波がない」「震源が10kmだから怪しい」「地震雲が出ていた」「HAARPが使われた」といった情報は、人工地震を裏付ける証拠にはなりません。

今回のファクトチェックの判定は、「熊本地震が人工地震だったという主張には根拠がなく、観測結果は自然の断層運動による地震と整合している」となります。

災害時には、不確かな情報の拡散が避難や救助活動を混乱させるおそれがあります。刺激的な投稿ほどいったん立ち止まり、公的機関の情報を確認することが重要です。