熊本地震と外国人

犯罪の噂は本当？外国人被災者と避難支援の現状

2026年7月28日に発生した熊本地震をめぐり、インターネット上では「外国人窃盗団が被災地に入った」「外国人による犯罪が増えている」といった情報が拡散しています。

一方、熊本県内では外国人住民や技能実習生、留学生、観光客も地震の被害を受けています。外国人向け避難所や多言語支援センターが開設され、行政や国際交流団体による支援も続いています。

また、倒壊した住宅から高齢女性を救出したベトナム人労働者の行動も報じられました。

結論からいうと、2026年7月31日時点で、「外国人窃盗団」が確認された、あるいは外国人による犯罪が特に増加したとする警察や熊本県の公的発表は確認されていません。

警察は被災地域で警戒や防犯活動を強化していますが、これは災害時に一般的に行われる治安対策です。外国人による犯罪が実際に増えたことを意味するものではありません。

熊本地震と外国人をめぐり何が検索されている？

「熊本地震 外国人」と検索する人の目的は、一つではないと考えられます。

主な検索意図としては、次のようなものがあります。

外国人窃盗団が被災地に入ったという噂は本当なのか

外国人による犯罪が増えているのか

外国人の死者や負傷者はいるのか

外国人住民や旅行者はどこへ避難できるのか

英語、中国語、韓国語などで災害情報を得られるのか

外国人被災者に対して、どのような支援が行われているのか

外国人犯罪の噂だけでなく、熊本で暮らす外国人の安否や、訪日外国人旅行者への支援を調べている人も少なくないとみられます。

「外国人窃盗団」の噂は本当？

地震発生後、SNSでは「外国人窃盗団が被災地に向かっている」などとする投稿が拡散しました。

西日本新聞は、熊本地震をめぐって、AIで作られたとみられる偽画像や「外国人窃盗団」に言及する誤情報がSNS上で広がっていると報じています。

しかし、熊本県の災害対策本部会議で公表された警察関係の資料には、外国人窃盗団の摘発や、外国人による犯罪の増加についての記載はありません。

したがって、現時点では、

外国人窃盗団が被災地で活動しているという情報を裏付ける公的な発表は確認されていない

とするのが適切です。

ただし、これは「被災地では犯罪が一件も発生していない」という意味ではありません。災害時には、空き家や無人店舗を狙った窃盗、詐欺、悪質な訪問販売などに、国籍を問わず注意する必要があります。

警察が警戒を強めているのはなぜ？

熊本県警は被災地域で、避難所の相談対応、防犯指導、パトロールなどを実施しています。

特に被害の大きかった八代市や宇城市では、特別な警戒部隊によるパトロールも行われています。

こうした活動は、住民が避難して無人になった住宅や店舗を守り、被災者の不安を軽減するためのものです。

警察のパトロールが強化されていることを理由に、「外国人による窃盗がすでに多発している」と解釈することはできません。

防犯活動の実施と、特定の国籍による犯罪の発生は、分けて考える必要があります。

SNSで拡散する画像や動画に注意

大規模な災害が発生すると、SNSには多数の画像や動画が投稿されます。

しかし、その中には次のようなものが含まれる場合があります。

生成AIで作られた画像

過去の地震や水害で撮影された映像

海外で撮影された事件映像

撮影場所や日時が確認できない動画

根拠のない文章を後から付け加えた投稿

犯罪とは無関係の外国人を窃盗犯と決めつける投稿

画像が鮮明で、本物らしく見えるからといって、事実であるとは限りません。

特に「拡散希望」「テレビは報じない」「知人の警察官から聞いた」といった表現だけで、具体的な発表元や場所、日時が示されていない投稿には注意が必要です。

情報を共有する前に確認したいこと

犯罪情報を見つけた場合は、拡散する前に次の点を確認してください。

警察や自治体が発表している情報か

信頼できる報道機関が現場を確認しているか

撮影場所と撮影日時が明らかになっているか

投稿者が噂ではなく具体的な証拠を示しているか

過去の画像が再利用されていないか

国籍を判断できる根拠が本当にあるのか

真偽不明の投稿に「いいね」を押したり、保存したりするだけでも、SNSの仕組みによって、その投稿がさらに多くの人へ表示されることがあります。

緊急性のある不審者情報を実際に目撃した場合は、SNSへ投稿する前に警察へ通報するのが適切です。

外国人も熊本地震の被災者

今回の地震では、日本人だけでなく、熊本県内で働いたり学んだりしている外国人も被災しています。

熊本県の外国人サポートセンターには、7月31日までに地震に関連する2件の報告が寄せられました。

ただし、この「2件」はサポートセンターが受け付けた報告件数であり、外国人被災者の総数を表すものではありません。

熊本県は外国人コミュニティーに通訳窓口を知らせるとともに、市町村へ出入国在留管理庁の災害相談窓口を案内しています。また、外国人留学生や外国人コミュニティーから継続して情報を収集しています。

ベトナム人技能実習生が死亡

ベトナム大使館などの情報によると、今回の熊本地震では、ベトナム人技能実習生1人が死亡しました。

死亡した実習生は、工場で倒れたクレーンなどの下敷きになったとみられています。

また、宇城市ではベトナム人女性が負傷したほか、益城町ではベトナム人技能実習生が暮らしていた寮が傾き、壁に亀裂が入ったとの情報も報じられています。

外国人の死傷者については、国籍や身元の確認、本人や家族への連絡などに時間がかかることがあります。今後、情報が追加される可能性があります。

ベトナム人労働者5人が高齢女性を救出

外国人が被災者となった一方、地域住民を救助する側に回った外国人もいます。

八代市では、ベトナム人労働者5人が、倒壊した住宅の中に取り残されていた90歳近い高齢女性の救出に協力しました。

5人は寮へ戻る途中で倒壊した住宅に気づき、近隣住民らとともに、余震が続く中で女性を助け出したと報じられています。

この事例は、「外国人は被災地の外から犯罪目的でやって来る」という一面的なイメージとは大きく異なります。

熊本で働き、暮らしている外国人も地域社会の一員であり、地震の被災者であると同時に、互いに助け合う住民でもあります。

外国人向けの避難所を開設

熊本市国際交流会館は、熊本地震の発生を受けて外国人を受け入れる避難所を開設しました。

日本語による情報を理解することが難しい外国人に対し、やさしい日本語のほか、英語、中国語、韓国語などで案内を行っています。

外国人向け避難所は、日本人を排除して外国人だけを優遇するための施設ではありません。

一般の避難所では言葉の壁によって、食事の配布時間、給水場所、医療相談、避難所の規則などを理解できない人が出る可能性があります。

そのため、通訳や多言語情報を提供できる拠点を設け、必要な支援につなげることが目的です。

多言語支援センターも設置

熊本市国際交流会館には、外国人被災者へ災害情報を提供する多言語支援センターも設置されました。

センターでは、避難生活や行政手続きに関する相談のほか、必要に応じて遠隔医療通訳などの支援も行われています。

熊本市国際交流会館の電話番号は096-359-2121です。

被災状況や施設の受け入れ態勢は変わる可能性があるため、避難する前に最新情報を確認する必要があります。

熊本県外国人サポートセンター

熊本県外国人サポートセンターでは、外国人住民の生活相談に対応しています。

英語、中国語、ベトナム語、韓国語で相談できるほか、対応していない言語についても、電話通訳を利用した三者通話で対応できる場合があります。

熊本県は、災害時の行動を説明する資料を、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語などで公開しています。

外国人の医療相談

外国人が被災した場合、症状を日本語で説明できないことが、受診の妨げになる場合があります。

熊本県には、外国人住民と医療機関の意思疎通を支援する24時間対応の多言語コールセンターがあり、22言語に対応しています。

地震後に、けが、発熱、息苦しさ、胸痛、持病の悪化などがある場合は、言葉の問題だけを理由に受診を控えないことが重要です。

在留手続きやパスポートを失った場合

地震によって在留カード、パスポート、身分証明書などを紛失した外国人も、行政機関への相談が必要になります。

出入国在留管理庁は、2026年熊本地震に関する外国人向けの専用情報ページを設け、災害時の相談や在留手続きに関する情報を案内しています。

在留カードを紛失した場合や、在留期間中に手続きが難しくなった場合は、自己判断で放置せず、入管や外国人サポートセンターへ相談することが大切です。

外国人旅行者が困りやすいこと

熊本を旅行中の外国人は、地域に住む外国人とは異なる問題を抱えることがあります。

地震速報や避難指示を日本語で理解できない

指定避難所の場所が分からない

鉄道や航空便の運休情報を確認できない

ホテルから退去した後の滞在先がない

日本国内で連絡できる家族や知人がいない

薬や医療機器を持たずに避難している

スマートフォンの充電や通信手段を確保できない

外国人旅行者を見かけた場合は、難しい日本語を避け、短い文章や身ぶり、翻訳アプリなどを使って、避難所や給水所を案内することが役立ちます。

過去の災害でも外国人犯罪の噂が拡散

災害時に外国人と犯罪を結び付ける情報が流れるのは、今回が初めてではありません。

東日本大震災後に行われた調査では、「外国人が犯罪を行っている」という噂を聞いた人が多く、そのうち相当数が噂を信じていたことが報告されています。

2016年の熊本地震でも、熊本市国際交流会館などが避難所の運営、多言語情報の発信、避難所を巡回しての外国人支援を行いました。これらの経験は、今回の多言語支援にも生かされています。

災害直後は情報が不足し、人々の不安が高まります。その状況で、普段あまり接点のない集団が、根拠なく疑いの対象とされることがあります。

なぜ外国人犯罪のデマが広がりやすい？

外国人に関する犯罪情報が広がりやすい背景には、いくつかの要因があります。

不安の原因を誰かに求めてしまう

大きな災害では、余震、停電、物資不足、避難生活などへの不安が続きます。

原因が分からない不安を抱えたとき、人は「危険を起こしている存在」を見つけようとし、根拠の弱い情報を信じてしまうことがあります。

刺激的な投稿ほど拡散されやすい

「外国人が避難所を襲った」「窃盗団が来ている」といった投稿は、不安や怒りを引き起こしやすく、事実確認が行われないまま急速に共有されます。

目撃者の国籍を外見だけで判断してしまう

映像に映った人物の服装や顔立ちだけで、国籍や在留資格を判断することはできません。

外国人に見えるという理由だけで犯罪者と断定する投稿は、本人に深刻な被害を与える可能性があります。

生成AIで偽画像を簡単に作れる

現在は、被災地や窃盗現場のように見える画像を生成AIで作ることができます。

文字や建物の形、人の手、車のナンバープレートなどに不自然な点がある場合もありますが、見た目だけで偽物と判断できないほど精巧な画像も増えています。

外国人犯罪の噂がもたらす問題

根拠のない犯罪情報は、単に誤解を生むだけではありません。

外国人被災者が避難所へ行きにくくなる

外国人住民への嫌がらせや暴力につながる

救援活動を行う外国人まで疑われる

警察や自治体に根拠のない問い合わせが集中する

本当に必要な災害情報が埋もれる

地域住民同士の協力関係が損なわれる

外国人被災者が犯罪者扱いを恐れて避難や受診を控えれば、命に関わる事態になる可能性もあります。

防犯と外国人差別は別の問題

被災地で防犯に注意することは重要です。

戸締まりを確認する、貴重品を持ち歩く、不審な訪問販売に応じない、避難所で荷物を放置しないといった対策は、国籍に関係なく必要です。

一方、具体的な証拠がないまま、外国人全体を犯罪と結び付けることは防犯ではありません。

不審な行動を見た場合は、人物の国籍を推測するのではなく、場所、時間、服装、車両、行動など、実際に確認した情報を警察へ伝えることが大切です。

よくある質問

熊本地震で外国人窃盗団は確認されていますか？

2026年7月31日時点で、外国人窃盗団の存在を確認したとする警察や熊本県の公的発表は確認されていません。SNSでは関連する投稿や偽画像が拡散しているため、注意が必要です。

熊本地震で外国人による犯罪は増えていますか？

外国人による犯罪が特に増えたことを示す公的な発表は確認されていません。警察は国籍を問わず、被災地域で防犯指導やパトロールを行っています。

外国人の被災者はいますか？

はい。ベトナム人技能実習生1人の死亡や、負傷者、住居被害などが報じられています。ただし、外国人被災者全体の人数は確定していません。

外国人向けの避難所はありますか？

熊本市国際交流会館が外国人を受け入れる避難所として開設され、多言語での案内や相談対応を行っています。

日本語を話せない外国人はどこへ相談できますか？

熊本市国際交流会館の多言語支援センターや、熊本県外国人サポートセンターなどに相談できます。出入国在留管理庁も熊本地震に関する外国人向け情報を提供しています。

外国人が日本人を救助したという話は本当ですか？

八代市で、ベトナム人労働者5人が倒壊した住宅から高齢女性を救出したことが報じられています。

SNSで犯罪情報を見たらどうすればよいですか？

すぐに拡散せず、警察、自治体、信頼できる報道機関が同じ情報を発表しているか確認してください。実際に不審な行動を目撃した場合は警察へ通報します。

まとめ

熊本地震をめぐり、SNSでは外国人窃盗団や外国人犯罪に関する情報が拡散しています。

しかし、2026年7月31日時点で、外国人窃盗団が確認された、あるいは外国人による犯罪が特に増加したとする公的な発表は確認されていません。

警察は被災地でパトロールや防犯活動を強化していますが、これは国籍に関係なく被災地の安全を守るための対応です。

一方、今回の地震では外国人住民も被災し、ベトナム人技能実習生の死亡や負傷が報じられています。外国人向け避難所と多言語支援センターも開設されました。

また、八代市ではベトナム人労働者5人が倒壊住宅から高齢女性を救出しています。

外国人を一括して犯罪と結び付けるのではなく、確認された事実と噂を分けることが重要です。犯罪情報を見つけた場合は、SNSで広める前に、警察や自治体などの公的発表を確認してください。