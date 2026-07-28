熊本地震・南海トラフとの関係

熊本地震と南海トラフの関係は？

2026年7月28日の震度7で発生確率は高まったのか

2026年7月28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、熊本県宇城市と氷川町で最大震度7を観測しました。

非常に強い地震だったことから、インターネット上では「熊本地震と南海トラフは関係があるのか」「今回の地震が南海トラフ巨大地震を誘発するのではないか」と心配する声が広がっています。

結論から言うと、今回の熊本県熊本地方の地震が発生したことだけを理由に、南海トラフ地震が近く発生すると判断することはできません。

熊本県内陸部で起きる地震と南海トラフ地震は、震源となる場所や発生の仕組みが異なります。現時点では、今回の熊本地震によって南海トラフ沿いの大規模地震の発生可能性が高まったとする公的な評価も発表されていません。

ただし、南海トラフ地震は今回の熊本地震とは関係なく、以前から発生の切迫性が高いと評価されています。

熊本地震と南海トラフの違い、南海トラフ地震臨時情報が発表される条件、熊本県への影響について詳しく整理します。

2026年7月28日に発生した熊本地震の概要

今回の地震の速報値は次のとおりです。

発生日時：2026年7月28日午後4時27分ごろ

震源地：熊本県熊本地方

地震の規模：マグニチュード7.1

震源の深さ：約10キロ

最大震度：震度7

震度7を観測した地域：熊本県宇城市、氷川町

震源が浅かったため、熊本県内を中心に極めて強い揺れとなりました。

地震発生後には有明海と八代海に津波注意報が発表されましたが、同日午後6時10分に解除されました。

その後も熊本県熊本地方や天草・芦北地方では地震が相次いでおり、強く揺れた地域では引き続き建物の倒壊、落石、崖崩れなどに注意が必要です。

熊本地震と南海トラフ地震は直接関係している？

今回の熊本地震と南海トラフ地震には、日本列島周辺で進むプレート運動の影響を受けているという大きな意味での共通点はあります。

しかし、地震が直接発生する場所と仕組みは異なります。

今回の地震は熊本県の内陸に近い浅い場所で発生しました。一方、南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけての海底にあるプレート境界を主な震源域とする巨大地震です。

そのため、「熊本でマグニチュード7.1の地震が発生したので、次は南海トラフ地震が起きる」と単純に結び付けることはできません。

熊本地震と南海トラフ地震の違い

比較項目 熊本県内陸部の地震 南海トラフ地震 主な発生場所 熊本県内陸部の地下 駿河湾から日向灘沖のプレート境界 主な仕組み 地殻内部の断層がずれる 海洋プレートと大陸側プレートの境界が大きくずれる 想定される規模 断層や活動区間によって異なる マグニチュード8～9クラス 津波 内陸地震では通常、大津波は発生しにくい 太平洋沿岸を中心に大津波が想定される 被害の特徴 震源近くで非常に強い揺れや地盤被害 広い地域で強い揺れ、津波、長周期地震動

熊本県には布田川断層帯、日奈久断層帯、緑川断層帯、出水断層帯など、複数の活断層があります。

2016年の熊本地震では、布田川断層帯と日奈久断層帯の一部が活動したと評価されました。

ただし、2026年7月28日の地震を発生させた断層については、今後の詳しい解析を待つ必要があります。震源の位置が近いという理由だけで、特定の断層による地震だと断定することはできません。

マグニチュード7.1でも南海トラフ地震臨時情報が出ない理由

今回の地震について、「マグニチュード7を超えているのに、なぜ南海トラフ地震臨時情報が発表されないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

南海トラフ地震臨時情報は、日本国内でマグニチュードの大きな地震が発生するたびに発表されるものではありません。

気象庁が調査を開始する主な条件の一つは、南海トラフの想定震源域と、その海溝軸の外側約50キロまでを含む「監視領域内」で、速報値としてマグニチュード6.8以上の地震が発生することです。

今回の震源は熊本県熊本地方であり、南海トラフの想定震源域や監視領域の中で起きた地震ではありません。

したがって、マグニチュードが7.1であっても、その数字だけで南海トラフ地震臨時情報の発表条件に該当するわけではありません。

南海トラフ地震臨時情報の発表条件

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで通常とは異なる現象が観測され、その現象と巨大地震との関係を調べる必要がある場合に発表されます。

南海トラフ地震臨時情報（調査中）

南海トラフの監視領域内で速報値マグニチュード6.8以上の地震が起きた場合や、プレート境界の状態が変化した可能性を示す地殻変動が観測された場合などに発表されます。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

南海トラフの想定震源域内にあるプレート境界で、モーメントマグニチュード8.0以上の地震が起きたと評価された場合に発表されます。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

監視領域内でモーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合や、想定震源域内のプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが確認された場合などに発表されます。

南海トラフ地震臨時情報（調査終了）

調査の結果、巨大地震警戒または巨大地震注意の条件に当てはまらないと評価された場合に発表されます。

つまり、臨時情報の発表では地震の大きさだけでなく、発生場所、断層の種類、プレート境界との関係、地殻変動などが総合的に調べられます。

現在、南海トラフ地震臨時情報は発表されている？

2026年7月28日午後8時時点で、気象庁の南海トラフ地震に関連する情報の発表履歴には、今回の熊本県熊本地方の地震を理由とする南海トラフ地震臨時情報は掲載されていません。

このため、現時点では「今回の熊本地震によって、南海トラフ巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まった」とする公的な評価は確認されていません。

ただし、地震や地殻変動の解析には時間がかかる場合があります。最新の状況については、気象庁が発表する南海トラフ地震関連情報を確認する必要があります。

今回の熊本地震が南海トラフを誘発する可能性は？

大きな地震が起きると、周辺の地下にかかる力の状態が変化することがあります。このため、地震学上は、一つの地震が別の断層の活動に何らかの影響を与える可能性を完全に否定することはできません。

しかし、「地下の力が変化する可能性がある」という一般論と、「今回の熊本地震が南海トラフ地震を引き起こす」という主張は同じではありません。

実際に影響を評価するためには、断層のずれ方、地殻変動、周辺の地震活動、プレート境界の固着状態などを詳しく解析する必要があります。

現時点では、今回の熊本地震が南海トラフ地震を誘発すると判断できる観測結果や公的評価は示されていません。

「熊本から大分、四国へ地震が移動する」という説は本当？

SNSでは、大きな地震が発生すると、震源を地図上で線につなぎ、「熊本から大分、四国、紀伊半島へ地震が移動し、最後に南海トラフが動く」と説明する投稿が出回ることがあります。

しかし、地図上で震源が並んで見えることだけでは、地震が順番に移動している証拠にはなりません。

日本列島には多数の活断層やプレート境界があり、日常的にさまざまな場所で地震が発生しています。離れた地域で起きた地震を後から線で結べば、一定の方向に移動しているように見える場合があります。

「次は大分」「その次は四国」「数日以内に南海トラフ」といった具体的な予測には、慎重な判断が必要です。

中央構造線と南海トラフはつながっている？

熊本地震が起きると、中央構造線との関係を指摘する情報も増えます。

中央構造線は西南日本を東西に延びる大規模な地質境界です。その一部に沿って活断層帯が分布している地域もあります。

一方、南海トラフはフィリピン海プレートが大陸側のプレートの下へ沈み込む海底の地形・プレート境界です。

両者は日本列島の形成や広域的な地殻変動という意味では無関係ではありませんが、「中央構造線の一部が動けば、続いて南海トラフ地震が起きる」という単純な仕組みではありません。

中央構造線、布田川・日奈久断層帯、南海トラフを一本の連続した断層のように扱う説明には注意が必要です。

2016年の熊本地震は南海トラフに影響した？

2016年4月に発生した熊本地震でも、「南海トラフ地震を誘発するのではないか」という不安が広がりました。

2016年4月14日にはマグニチュード6.5、最大震度7の地震が発生し、約28時間後の4月16日にはマグニチュード7.3、最大震度7の地震が発生しました。

その後も大分県を含む広い範囲で地震活動が観測されましたが、2016年の熊本地震をきっかけとして、直ちに南海トラフ巨大地震が発生したわけではありません。

また、2016年の熊本地震後に観測された地殻変動の一部は、熊本地震後のゆっくりとした地盤変動である「余効変動」の影響として解析されています。

この事例からも、熊本で大地震が起きたことだけを根拠に、南海トラフ地震の発生時期を予測することはできません。

南海トラフ地震の発生確率は高いまま

今回の熊本地震との直接的な関係が確認されていないからといって、南海トラフ地震への備えが不要になるわけではありません。

地震調査研究推進本部は、南海トラフで今後発生する地震について、規模をマグニチュード8～9クラス、地震発生確率のランクを「高い」と評価しています。

2026年1月1日を基準とする評価では、今後30年以内の発生確率について、計算方法によって次の数値が示されています。

60％～90％程度以上

20％～50％

複数の数値が示されているのは、長期評価に用いる計算モデルが異なるためです。防災対策では、より高い方の確率を念頭に行動することが推奨されています。

この高い長期的リスクは、2026年7月28日の熊本地震によって突然生じたものではありません。

1944年の昭和東南海地震と1946年の昭和南海地震から約80年が経過しており、今回の熊本地震がなくても、南海トラフ地震の切迫性は高い状態にあります。

熊本県も南海トラフ地震で被害を受ける可能性がある

熊本県周辺に南海トラフの震源域があるわけではありませんが、南海トラフ巨大地震が発生した場合、熊本県も揺れや津波の影響を受ける可能性があります。

地震調査研究推進本部によると、天草市など熊本県内の10市町村は、南海トラフ地震で著しい地震災害が生じるおそれがある「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。

特に天草地方や八代海、有明海の沿岸部では、津波情報にも注意が必要です。

過去には1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震、1946年の昭和南海地震によって、熊本県内でも建物被害や人的被害が発生しています。

熊本県で起きる内陸地震と南海トラフ地震は別の仕組みですが、熊本県が両方の地震災害に備える必要があることに変わりはありません。

南海トラフ地震臨時情報が出なければ安全？

南海トラフ地震臨時情報が発表されていないからといって、南海トラフ地震が起きないという意味ではありません。

気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測されないまま、巨大地震が突発的に発生する可能性があると説明しています。

臨時情報は地震の発生日を予言する情報ではなく、観測された現象を基に、巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高くなったかどうかを知らせる情報です。

臨時情報が発表された場合でも必ず巨大地震が起きるわけではなく、発表されないまま地震が起きることもあります。

今回の地震後に注意したい情報

今回の熊本地震と南海トラフを関連付ける情報を見る際は、次の点を確認してください。

気象庁や自治体の発表に基づいているか

地震の発生場所と南海トラフの監視領域を区別しているか

マグニチュードの数字だけで臨時情報の対象だと判断していないか

「数日以内」「次は四国」など、具体的な日時や場所を断定していないか

専門家の発言が一部分だけ切り取られていないか

古い記事や2016年の情報を今回の地震情報として紹介していないか

特にSNSでは、「熊本地震で南海トラフのスイッチが入った」「72時間以内に巨大地震が来る」といった表現が拡散される可能性があります。

現時点で、そのような具体的な発生時期を科学的に予測することはできません。

今から確認しておきたい防災対策

根拠の不明な情報に振り回される必要はありませんが、今回の地震を防災用品や避難計画を見直す機会にすることは重要です。

家具や家電の転倒防止対策を確認する

飲料水、食料、携帯トイレを準備する

懐中電灯、モバイルバッテリー、携帯ラジオを用意する

家族との連絡方法と集合場所を決める

自宅、職場、学校からの避難経路を確認する

沿岸部では津波避難場所と高台への経路を確認する

枕元に靴、懐中電灯、スマートフォンを置く

気象庁や自治体の防災情報を受け取れる状態にする

南海トラフ地震だけでなく、内陸の活断層による地震は全国のさまざまな地域で突発的に発生します。

特定の地震予言を待つのではなく、地震はいつ起きてもおかしくないという前提で備えることが大切です。

まとめ

2026年7月28日に発生した熊本県熊本地方の地震と、南海トラフ地震は、震源となる場所や地震の発生メカニズムが異なります。

今回の熊本地震が発生したことだけを理由に、「次に南海トラフ地震が起きる」「南海トラフの発生確率が急上昇した」と判断することはできません。

また、南海トラフ地震臨時情報は、マグニチュード7以上の地震が日本のどこかで起きるたびに発表されるものではありません。南海トラフの想定震源域や監視領域内で起きた地震や、プレート境界の異常な変化が調査の対象になります。

2026年7月28日午後8時時点では、今回の熊本地震を理由とする南海トラフ地震臨時情報は確認されていません。

一方、南海トラフ地震は今回の熊本地震とは関係なく、以前から発生の切迫性が高いと評価されています。

「直接の関係は確認されていない」という説明を「南海トラフ地震は起きない」という意味に受け取らず、熊本周辺で続く地震と、将来の南海トラフ地震の両方に備えることが重要です。

よくある質問

今回の熊本地震は南海トラフ地震の前兆ですか？

現時点では、今回の熊本地震を南海トラフ地震の前兆と判断する公的な評価や観測結果は発表されていません。

マグニチュード7.1なのに、なぜ南海トラフ地震臨時情報が出ないのですか？

臨時情報の条件は地震の規模だけではありません。地震が南海トラフの想定震源域や監視領域内で起きたかどうかも重要です。今回の震源は熊本県熊本地方で、南海トラフの監視領域内ではありません。

熊本地震の後に南海トラフ地震が起きる可能性はゼロですか？

南海トラフ地震は以前から発生リスクが高いと評価されているため、近い将来に起きる可能性をゼロとは言えません。ただし、今回の熊本地震を根拠に発生時期を予測することはできません。

中央構造線が動いて南海トラフにつながるのですか？

中央構造線と南海トラフは地質学的に異なる構造です。中央構造線沿いの地震が順番に南海トラフまで移動するという単純な関係は確認されていません。

熊本県は南海トラフ地震の被害を受けますか？

熊本県は南海トラフの震源域から離れていますが、強い揺れや津波の影響を受ける可能性があります。天草市など県内10市町村は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。

南海トラフ地震臨時情報がなければ安心ですか？

臨時情報が発表されないまま南海トラフ地震が突発的に発生する可能性もあります。臨時情報の有無にかかわらず、日頃から備えておく必要があります。

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