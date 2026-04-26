水と二酸化炭素で石油は作れるのか？

「夢の燃料」のファクトチェック

「水と二酸化炭素で石油ができる」という話を聞くと、まるで水と空気中の二酸化炭素だけで、ガソリンや軽油が無限に作れるような印象を受けます。

しかし、この表現はかなり省略されています。

結論から言うと、水と二酸化炭素を原料の一部として、石油に似た液体燃料を作る技術は実際にあります。

ただし、地下から採れる天然の石油そのものができるわけではありません。

より正確には、次のように言うべきです。

水から水素を取り出し、その水素と二酸化炭素を化学反応させることで、ガソリン・軽油・ジェット燃料などに近い合成燃料を作る技術がある。

このような燃料は、一般に合成燃料、人工燃料、e-fuel、合成炭化水素などと呼ばれます。

つまり、「水と二酸化炭素で石油」という表現は、完全な嘘ではありません。

しかし、そのまま受け取ると大きな誤解を招きます。

なぜなら、水と二酸化炭素を混ぜるだけで石油ができるわけではないからです。そこには、大量のエネルギー、高度な化学技術、触媒、精製設備が必要になります。

「水と二酸化炭素で石油」はどこまで本当か

まず、この話をファクトチェック的に整理すると、次のようになります。

正しい部分

水と二酸化炭素を使って、石油製品に近い合成燃料を作る技術は存在します。

水には水素が含まれています。

二酸化炭素には炭素が含まれています。

石油やガソリン、軽油などの主成分は、炭素と水素からできた炭化水素です。そのため、水から取り出した水素と、二酸化炭素から得た炭素を組み合わせれば、理屈の上では炭化水素系の燃料を作ることができます。

この点では、「水と二酸化炭素から燃料を作る」という説明には科学的な根拠があります。

誤解を招く部分

一方で、「水と二酸化炭素で石油ができる」とだけ言うと、重要な説明が抜け落ちます。

水と二酸化炭素は、どちらも非常に安定した物質です。

簡単に言えば、すでに「燃え終わった後」に近い状態です。

そこから再び燃料を作るには、外からエネルギーを加えなければなりません。

水から水素を取り出すには電気が必要です。

二酸化炭素を回収するにもエネルギーが必要です。

水素と二酸化炭素を反応させるにも設備とエネルギーが必要です。

できた燃料を使える品質に整えるにも、さらに工程が必要です。

つまり、正確には、水と二酸化炭素にエネルギーを加えて、石油に似た燃料を人工的に作るという話です。

天然の石油とはまったく別物

ここで大切なのは、天然の石油と合成燃料を区別することです。

天然の石油は、太古の生物の遺骸などが地中で長い年月をかけて変化し、地下に蓄積したものです。地質学的な時間をかけてできた資源です。

一方、水と二酸化炭素を使って作る燃料は、人間が工場や実証設備で化学的に合成するものです。

見た目や用途がガソリンや軽油に近くても、地下から掘り出した原油ではありません。

そのため、「石油ができる」というより、石油製品に似た合成燃料を作ると言う方が正確です。

どのような仕組みで作るのか

代表的な流れは、次のようになります。

まず、水を電気分解して水素を作ります。

水はH₂Oです。

ここに電気を流すと、水素と酸素に分けることができます。

このとき得られる水素が、合成燃料の重要な材料になります。

次に、二酸化炭素を用意します。

二酸化炭素は、工場や発電所の排ガスから回収する場合もあります。最近では、空気中から直接CO₂を回収する技術も研究されています。

そして、水素と二酸化炭素を反応させます。

この過程で、一酸化炭素や合成ガスを経由し、さらに化学反応によって液体燃料に近い炭化水素を作ります。代表的な方法としては、フィッシャー・トロプシュ合成と呼ばれる技術があります。

簡単に流れをまとめると、次のようになります。

水

↓

電気分解

↓

水素を作る

↓

二酸化炭素と反応させる

↓

炭化水素を合成する

↓

ガソリン・軽油・ジェット燃料に近い燃料へ加工する

このように、実際にはかなり複雑な工程です。

「水とCO₂を混ぜるだけで石油ができる」という話ではありません。

なぜ水と二酸化炭素から燃料を作れるのか

石油製品の多くは、炭素と水素を中心にできています。

たとえば、ガソリンや軽油、灯油、ジェット燃料は、細かい成分の違いはありますが、基本的には炭化水素の混合物です。

水には水素が含まれています。

二酸化炭素には炭素が含まれています。

そのため、水から水素を取り出し、二酸化炭素から炭素を利用すれば、燃料の材料をそろえることができます。

ただし、二酸化炭素の炭素は、酸素と強く結びついています。水の水素も、酸素と結びついて安定しています。

これらを引きはがして、燃料として使える形に組み替えるには、エネルギーが必要です。

この点が非常に重要です。

合成燃料は、エネルギーを生み出す魔法ではありません。

外部から投入したエネルギーを、液体燃料という形に変えて保存する技術です。

合成燃料は「エネルギーの缶詰」

合成燃料を理解するうえで分かりやすい表現は、エネルギーの缶詰です。

再生可能エネルギーで発電した電気は、そのまま使うこともできます。しかし、電気は大量に長期間保存したり、飛行機や大型船の燃料として使ったりするのが難しい場合があります。

そこで、電気を使って水素を作り、さらに二酸化炭素と反応させて液体燃料にします。

すると、電気エネルギーを液体燃料の形で保存できるようになります。

液体燃料には、次のような利点があります。

タンクに入れて運びやすい

長期間保存しやすい

既存の燃料インフラを使える可能性がある

飛行機や船舶などで使いやすい

エネルギー密度が高い

このため、合成燃料は、特に航空機、船舶、大型トラック、一部の産業機械などで期待されています。

なぜ注目されているのか

合成燃料が注目されている理由は、脱炭素の流れと関係しています。

世界では、地球温暖化を抑えるために、二酸化炭素の排出量を減らす取り組みが進められています。自動車では電気自動車が広がりつつありますが、すべての乗り物や機械を簡単に電化できるわけではありません。

特に、飛行機や船は大量のエネルギーを必要とします。長距離を移動するためには、軽くてエネルギー密度の高い燃料が必要です。

電池だけで大型航空機や大型船を長距離運航するのは、現時点では簡単ではありません。

そのため、液体燃料の形を保ちながら、CO₂排出を抑えられる可能性がある合成燃料に注目が集まっています。

本当にカーボンニュートラルなのか

合成燃料は、しばしば「カーボンニュートラル燃料」と呼ばれます。

その理由は、燃料を作るときに二酸化炭素を使うからです。

たとえば、空気中や工場の排ガスからCO₂を回収し、それを使って燃料を作ります。そして、その燃料を燃やすと、再びCO₂が出ます。

このとき、「もともと回収したCO₂を再び放出しているだけなので、全体としてCO₂を増やしにくい」という考え方ができます。

ただし、これは条件付きです。

本当にカーボンニュートラルに近づけるには、燃料を作るための電気が再生可能エネルギー由来である必要があります。

もし、石炭火力発電や天然ガス火力発電の電気を大量に使って合成燃料を作れば、製造段階でCO₂が出てしまいます。その場合、環境に良い燃料とは言いにくくなります。

つまり、合成燃料の環境性能は、作り方に大きく左右されます。

「水と二酸化炭素だけ」ではない

ここが最も重要なファクトチェックポイントです。

「水と二酸化炭素で石油」と聞くと、水とCO₂だけを入れれば燃料が出てくるように感じるかもしれません。

しかし、実際には次のものが必要です。

大量の電気

水を電気分解する設備

二酸化炭素を回収する設備

水素を扱う設備

化学反応を進める触媒

高温・高圧に対応する反応装置

合成された燃料を精製する設備

安全管理の仕組み

つまり、「水と二酸化炭素だけ」という表現は不十分です。

正しくは、水と二酸化炭素を原料にし、外部エネルギーと化学技術を使って合成燃料を作るということです。

「永久機関」ではない

この話題で誤解してはいけないのは、合成燃料は永久機関ではないという点です。

燃料を燃やすと、エネルギーが取り出され、最終的にCO₂や水が出ます。

そのCO₂や水から再び燃料を作るには、燃やしたときに出たエネルギーと同じか、それ以上のエネルギーを外から入れる必要があります。実際には工程ごとのロスがあるため、投入したエネルギーのすべてを燃料として回収できるわけではありません。

つまり、合成燃料は「何もないところからエネルギーを生み出す技術」ではありません。

再生可能エネルギーなどで作った電気を、液体燃料として保存し、必要な場所で使うための技術です。

ガソリン車をそのまま使えるのか

合成燃料が期待される理由の一つは、既存のエンジンや燃料インフラを活用できる可能性があることです。

ガソリンに近い性質の合成燃料であれば、現在のガソリン車に混ぜて使える可能性があります。軽油に近い合成燃料であれば、ディーゼルエンジンを使うトラックや建設機械、船舶などでの利用も考えられます。

ただし、すべての合成燃料がそのまま既存車に使えるわけではありません。燃料の成分、品質、規格、安全性、エンジンとの相性などを確認する必要があります。

また、仮に技術的に使えても、価格が高ければ一般のガソリン代わりに広く使うのは難しくなります。

乗用車より航空機や船舶向きかもしれない

合成燃料は、すべての分野で最適な解決策になるわけではありません。

たとえば、乗用車の場合、電気自動車に直接電気を使う方が、エネルギー効率は高くなりやすいです。

一方、航空機や船舶では事情が異なります。

長距離を移動するには、大量のエネルギーを軽く積む必要があります。

電池は重いため、大型航空機や大型船の長距離運航では、現時点で大きな制約があります。

そのため、合成燃料は、乗用車よりも、航空機、船舶、大型トラック、産業機械などで重要な役割を持つ可能性があります。

最大の課題はコスト

合成燃料の最大の課題は、価格です。

水を電気分解して水素を作るには、大量の電気が必要です。

さらに、二酸化炭素を回収し、燃料へ変換し、精製する必要があります。

工程が多いため、天然の石油を掘り出して精製する場合に比べて、どうしてもコストが高くなりやすいのです。

将来的に再生可能エネルギーが安くなり、水素製造やCO₂回収の技術が進歩すれば、コストは下がる可能性があります。

しかし、現時点では「水と二酸化炭素から安い石油が大量に作れる」と考えるのは早すぎます。

大量生産の壁

もう一つの課題は、量です。

実験室や実証プラントで合成燃料を作ることと、社会全体で使う量を生産することはまったく別の問題です。

世界では、毎日膨大な量の石油が使われています。自動車、航空機、船舶、工場、発電、化学製品など、石油への依存は非常に大きいです。

その一部を合成燃料に置き換えるだけでも、大量の再生可能電力、水素製造設備、CO₂回収設備、燃料合成プラントが必要になります。

そのため、合成燃料は将来有望ではありますが、すぐに石油全体を置き換えるものではありません。

石油問題がすべて解決するわけではない

「水と二酸化炭素で石油ができる」と聞くと、エネルギー問題や資源問題が一気に解決するように思えるかもしれません。

しかし、現実はそこまで単純ではありません。

合成燃料には可能性がありますが、次のような課題があります。

製造コストが高い

大量の再生可能電力が必要

CO₂回収にもエネルギーが必要

製造設備の整備に時間がかかる

大量生産には膨大な投資が必要

燃料全体の需要をすぐに置き換えるのは難しい

本当に低炭素かどうかは製造方法による

したがって、「水と二酸化炭素で石油が作れるから、もう石油はいらない」という理解は正しくありません。

より現実的には、合成燃料は、脱炭素社会に向けた選択肢の一つです。

SNSで見かける誇張表現に注意

このテーマは、SNSや動画サイトなどで誇張されやすい話題です。

たとえば、次のような表現には注意が必要です。

「水とCO₂だけで石油が無限に作れる」

「石油会社が隠していた夢の技術」

「ガソリン代がゼロになる」

「油田はもう不要」

「空気から石油を作る技術が完成」

「永久燃料が実用化された」

このような表現は、科学的な事実を一部含んでいても、全体としては誤解を招くことがあります。

合成燃料は本当に存在する技術です。

しかし、魔法のような技術ではありません。

必要なのは、水、二酸化炭素、電力、設備、触媒、精製技術、そしてコストを下げるための長期的な研究開発です。

ファクトチェックまとめ

最後に、「水と二酸化炭素で石油」という表現をファクトチェック形式で整理します。

判定：半分正しいが、かなり説明不足

水と二酸化炭素を使って、石油製品に近い合成燃料を作ることは可能です。

しかし、水と二酸化炭素を混ぜるだけで天然の石油ができるわけではありません。

正しい言い方

水から水素を取り出し、その水素と回収した二酸化炭素を化学反応させることで、ガソリンや軽油、ジェット燃料に近い合成燃料を作る技術が研究・実証されている。

誤解されやすい点

この技術には大量のエネルギーが必要です。

特に、水素を作るための電力が重要です。

その電力が再生可能エネルギー由来でなければ、脱炭素効果は小さくなる可能性があります。

今後のポイント

合成燃料は、航空機や船舶、大型輸送など、電化が難しい分野で重要になる可能性があります。

一方で、乗用車では電気自動車の方が効率的な場合が多く、合成燃料がすべての燃料を置き換えるとは限りません。

まとめ

「水と二酸化炭素で石油」という言葉は、聞き方によっては非常に魅力的です。

水とCO₂という身近な物質から燃料を作れるなら、資源問題も温暖化問題も解決するように思えるからです。

しかし、実際には、水と二酸化炭素だけで石油が自然に生まれるわけではありません。

水から水素を作るには電気が必要です。

二酸化炭素を回収するにもエネルギーが必要です。

水素とCO₂から燃料を作るには、高度な化学技術と設備が必要です。

そのため、この技術は「水と二酸化炭素から無限に石油を作る技術」ではありません。

正しくは、再生可能エネルギーなどを使って、水と二酸化炭素から石油製品に近い合成燃料を作る技術です。

この技術には大きな可能性があります。特に、航空機や船舶のように電化が難しい分野では、将来重要な役割を果たすかもしれません。

一方で、価格、大量生産、エネルギー効率、CO₂削減効果の検証など、解決すべき課題も多く残っています。

したがって、「水と二酸化炭素で石油」は、まったくの嘘ではないが、そのままではかなり誤解を招く表現です。

正確に理解するなら、次の一文にまとめられます。

水と二酸化炭素を原料の一部として、外部から大量のエネルギーを加えることで、石油に似た合成燃料を作ることは可能。ただし、天然の石油がそのまま生まれるわけではなく、安く大量に普及するにはまだ大きな課題がある。