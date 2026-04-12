富士山噴火の予言

有名な噂一覧と、信じすぎてはいけない理由を解説

富士山噴火の予言という言葉は、昔からたびたび人々の不安を刺激してきました。地震が起きた時、火山の話題がニュースになった時、あるいはSNSで「○月○日に富士山が噴火するらしい」といった投稿が広がった時に、一気に注目されやすいテーマです。ですが最初に結論を言えば、富士山がいつ噴火するかを、予言の形で正確に言い当てたと公的に認められている例はありません。 一方で、富士山が活火山であり、将来また噴火する可能性があること自体は事実です。だからこそ、「予言を信じるかどうか」ではなく、「噂と科学をどう見分けるか」が大切になります。

2026年4月時点で、気象庁は富士山について**噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）**としており、火山活動は静穏で、噴火の兆候は見られないとしています。防災上の警戒事項も「特になし」とされています。つまり、現時点で公的情報に基づいて「まもなく噴火する」と言える状況ではありません。

それでも富士山噴火の予言が何度も広がるのは、富士山が日本を象徴する存在であること、過去に実際に噴火していること、そして不安をあおる話ほどネットで広まりやすいことが重なっているからです。とくに「日時を断定する話」「漫画や夢と結びつける話」「大地震とセットで語られる話」は、昔から繰り返し出てきた典型例です。

富士山噴火の予言一覧｜実際に広まった有名な噂

1. 1983年9月10日〜15日に富士山が大爆発するという予言

富士山噴火の予言として特に有名なのが、**「1983年9月10日から15日の間に富士山が大爆発する」という説です。これは当時出版された本をきっかけに大きな反響を呼び、住民の不安が強まったため、政府が答弁書で「科学的根拠はない」**と明確に否定する事態にまで発展しました。結果として、その予言どおりの噴火は起きていません。今でも「富士山噴火のデマ」として語られる代表例です。

この話が象徴しているのは、噂が一度大きく広がると、内容の真偽よりも「みんなが心配している」という空気のほうが先に膨らんでしまうことです。富士山のように知名度が高い山では、こうした現象が特に起きやすいと言えます。

2. 2025年7月に大災害が起きるという話

近年、非常に広く拡散したのが、**「2025年7月に日本で大災害が起きる」**という話です。これは、たつき諒さんの作品『私が見た未来 完全版』や、その内容をめぐるネット上の解釈が再注目されたことと結びついて広がりました。元の言説は富士山噴火に限定されたものではありませんが、SNSではそこから話が大きく膨らみ、南海トラフ地震、巨大津波、富士山噴火などが一つの“予言セット”のように語られる場面が目立ちました。

ただし、この話題が大きく注目されたこと自体は事実でも、それが富士山噴火の公的根拠になるわけではありません。 気象庁が富士山について出している公式情報は、あくまで観測データに基づくものであり、漫画や夢、都市伝説の広がりとは別物です。

3. 「7月5日」など特定の日付を断定する予言

予言やデマで特に多いのは、**「○月○日に富士山が噴火する」**という日付断定型です。こうした話は強いインパクトがあるため拡散されやすいのですが、火山学や防災の考え方から見ると、そこまで具体的に日時を断定することには慎重であるべきとされます。実際、2025年の「7月5日」説も広く話題になりましたが、それは観測に裏付けられた噴火予測として扱われていたわけではありません。

ここで大切なのは、日付が具体的であればあるほど信じたくなる心理です。しかし、具体的な日付が書いてあることと、科学的根拠があることは別です。むしろ、観測データを示さずに日時だけが断定されている情報ほど、慎重に見る必要があります。

4. 地震の後は富士山が噴火するという連想型の予言

もう一つ多いのが、**「大きな地震が起きたから次は富士山噴火だ」**という連想型の噂です。たしかに自然現象どうしの関連が研究対象になることはありますが、だからといって、ひとつの地震を見てすぐに「次は富士山」と断定できるわけではありません。気象庁が火山の状況を判断する際には、火山性地震、地殻変動、火山ガスなどの観測データが重視されます。単なる連想だけで噴火の切迫性を決めることはできません。

このタイプの噂は、災害が続いた時に特に広がりやすい特徴があります。「何か次も起きるのでは」という不安が、人を断定的な物語に引き寄せるからです。しかし、防災上本当に重要なのは、連想ではなく、最新の観測情報を見ることです。

なぜ富士山噴火の予言は広まりやすいのか

富士山噴火の予言が広まりやすい理由の一つは、富士山が単なる火山ではなく、日本人にとって特別な象徴だからです。もし無名の山に関する噂であれば、ここまで爆発的に広がらないかもしれません。しかし富士山は、誰もが名前を知っていて、しかも東京圏への影響まで連想しやすいため、予言や噂の題材になりやすいのです。

もう一つは、過去に実際の噴火史があることです。富士山は活火山であり、将来の噴火可能性そのものは否定されていません。だからこそ、完全な作り話と違って、「あり得なくはない話」に見えてしまうのです。この“少し現実味がある”感じが、噂を強くします。ですが、将来噴火する可能性があることと、今すぐ噴火すると言えることは全く別です。現時点の公式情報は後者を支持していません。

さらに、SNSでは強い言葉ほど拡散されやすいという構造もあります。「可能性があります」より「必ず起きる」の方が目を引きます。「監視中です」より「○日に来る」の方が広まりやすいのです。結果として、冷静な公的情報よりも、刺激の強い予言のほうが目立ってしまうことがあります。

予言と科学的な予測は何が違うのか

ここで整理したいのが、予言と科学的予測の違いです。予言は、夢、直感、霊感、解釈、象徴的表現などに基づくことが多く、検証しにくいのが特徴です。一方で科学的予測は、地震計や傾斜計、GNSS観測などのデータを見ながら、「異常があるか」「警戒レベルを上げる必要があるか」を段階的に判断していくものです。

つまり、科学は「何年何月何日に必ず噴火する」と断言することを目指しているのではなく、異常の兆候をできるだけ早く捉え、危険度を社会に伝えることを重視しています。だから、予言のような分かりやすい断定と比べると地味に見えるかもしれませんが、防災上はそちらの方がはるかに重要です。

富士山噴火の予言を見た時の受け止め方

富士山噴火の予言を見かけた時は、まず**「その情報はどこから来たのか」**を確認することが大切です。気象庁や自治体などの公的機関が出している情報なのか、それとも個人のSNS投稿や動画、あるいは都市伝説系の記事なのかで、信頼性は大きく違います。富士山の現在の状況について最も基本になるのは、やはり気象庁の火山活動情報です。

次に、その話が観測データを示しているかどうかも重要です。「夢で見た」「昔当たった人が言っている」「有名な誰かが警告した」といった情報だけでは、防災判断の根拠にはなりません。話題になっていることと、証拠があることは違います。

そのうえで、本当に役立つ備えは、ハザードマップを確認すること、自治体の防災情報を知ること、家族との連絡方法を考えておくことです。予言を追いかけるより、公式情報に基づく備えの方が、はるかに現実的で意味があります。現時点では富士山はレベル1ですが、それは「今後もずっと何も起きない」と断言する意味ではなく、「現状の観測では特段の異常が見られない」という意味です。

まとめ

富士山噴火の予言として有名なのは、1983年9月の大爆発説、2025年7月の大災害説、そして特定の日付を断定するSNS型の噂などです。ですが、これらは注目を集めたという意味では有名でも、科学的根拠が確認された予測ではありません。 実際、1983年の大爆発説については、政府が「科学的根拠はない」と否定した記録が残っています。

そして最も大事なのは、2026年4月現在、気象庁が富士山について噴火予報（レベル1）、火山活動は静穏、噴火の兆候は見られないとしていることです。つまり、今の段階で「予言が当たりそうだ」と騒ぐよりも、公的機関の最新情報を落ち着いて確認し、必要な備えだけをしておくことが現実的な向き合い方です。