ハンタウイルス・中国

ハンタウイルスは中国発祥なのか？過去の感染例と誤解をわかりやすく解説

ハンタウイルスという言葉を聞くと、「新しい感染症なのか」「中国で発生したウイルスなのか」「新型コロナウイルスのように世界へ広がるのか」と不安に感じる人もいます。

実際に、中国では過去にハンタウイルスによる感染例が報告されてきました。2020年には、中国・雲南省の男性がハンタウイルス陽性と報じられたことで、SNS上で「また中国で新しいウイルスが出たのか」という話題が広がりました。

しかし、ここで大切なのは、ハンタウイルスは新型コロナウイルスのように突然現れた新しいウイルスではないという点です。ハンタウイルスは、かなり以前から世界各地で知られているウイルス群であり、主にネズミなどのげっ歯類を自然宿主としています。

つまり、「中国で感染例がある」ことと、「中国がハンタウイルスの発生源である」ことは、同じ意味ではありません。

この記事では、「ハンタウイルス 中国」というテーマについて、中国での感染例、過去のニュース、発生源をめぐる誤解、感染経路、日本での注意点を、できるだけわかりやすく整理していきます。

ハンタウイルスとは何か

ハンタウイルスとは、ネズミなどのげっ歯類が持つウイルスの総称です。ひとつのウイルス名というより、複数の種類を含む「ウイルスのグループ」と考えるとわかりやすいでしょう。

ハンタウイルスに感染したネズミは、必ずしも病気になるわけではありません。ウイルスを持ったまま生活し、尿、フン、唾液などを通じて環境中にウイルスを出すことがあります。人間は、その排泄物が乾いてほこりとなり、空気中に舞い上がったものを吸い込むことで感染することがあります。

代表的な感染経路は、次のようなものです。

ネズミのフンや尿がある場所を掃除する

長く閉め切った倉庫、納屋、山小屋、物置に入る

ネズミが出る場所でほこりを吸い込む

感染したネズミにかまれる

ネズミの排泄物が付着したものに触れた手で、口や鼻、目を触る

ハンタウイルスは、通常の風邪やインフルエンザのように、人から人へどんどん広がる感染症とは性質が異なります。基本的には、ネズミなどのげっ歯類との接触や、その排泄物への接触が中心です。

ただし、南米で確認されている一部の型、特にアンデスウイルスについては、まれに人から人への感染が疑われる例があります。そのため、すべてのハンタウイルスを単純に「人から人へは絶対に感染しない」と言い切るのも正確ではありません。

ハンタウイルスは中国発祥のウイルスなのか

結論から言うと、ハンタウイルスを「中国発祥のウイルス」と決めつけるのは正確ではありません。

ハンタウイルスは、アジア、ヨーロッパ、ロシア、南北アメリカなど、世界各地で確認されてきました。地域によって、関係するウイルスの型や宿主となるネズミの種類が異なります。

東アジアでは、中国や韓国などで腎症候性出血熱と呼ばれる病気が問題になってきました。一方、アメリカ大陸では、ハンタウイルス肺症候群またはハンタウイルス心肺症候群と呼ばれる重い呼吸器疾患が知られています。

つまり、ハンタウイルスは特定の一国から世界へ広がった単一のウイルスというより、世界各地のげっ歯類と結びついて存在してきたウイルス群です。

中国は、ハンタウイルス感染症が比較的多く報告されてきた国の一つです。そのため、中国とハンタウイルスの関係は深いと言えます。しかし、それは「中国が発生源」という意味ではなく、「中国にもハンタウイルスを持つげっ歯類が存在し、人への感染例が長年確認されてきた」という意味です。

中国で多いのは腎症候性出血熱

中国で問題になってきたハンタウイルス感染症の代表は、腎症候性出血熱です。

腎症候性出血熱は、発熱、頭痛、腰痛、出血傾向、腎機能障害などを引き起こす病気です。重症化すると、腎不全やショック状態になることもあります。

中国では、主に次のようなハンタウイルスが人の病気に関係しているとされています。

ハンターンウイルス

ソウルウイルス

プーマラウイルス

このうち、ハンターンウイルスは野ネズミなどと関係が深く、農村部や野外環境で問題になりやすい型です。ソウルウイルスはドブネズミなどと関係があり、都市部でも問題になることがあります。

「ソウルウイルス」という名前だけを見ると韓国だけのウイルスのように感じるかもしれませんが、現在では世界各地で確認されています。港湾、都市、物流、人の移動などに伴って、ドブネズミは世界中に広がっているためです。

中国では、農村部、都市部、山間部など、地域によってハンタウイルス感染のリスクが異なります。気候、ネズミの生息状況、農作業、住環境、衛生状態などが、感染の広がりに関係します。

2020年に中国で報じられたハンタウイルス死亡例

中国とハンタウイルスを結びつけるニュースとして、多くの人が思い出すのが2020年の報道です。

2020年3月、中国・雲南省の男性がバスで移動中に体調を崩し、死亡後にハンタウイルス陽性と報じられました。当時は新型コロナウイルスが世界的に広がっていた時期だったため、「中国でまた新しいウイルスが出た」という印象でSNS上に拡散されました。

しかし、このニュースで重要なのは、ハンタウイルス自体は新しいウイルスではなかったという点です。中国では以前からハンタウイルス感染症が確認されており、2020年の件も「新型ウイルスの発生」ではなく、既知のハンタウイルス感染例として見るべきものでした。

SNSでは、病名や感染症名だけが一人歩きすることがあります。特に「中国」「ウイルス」「死亡」という言葉が並ぶと、新型コロナの記憶と結びつき、不安が大きくなりやすくなります。

しかし、感染症を正しく理解するためには、次の点を分けて考える必要があります。

そのウイルスは新しいものなのか

以前から存在する感染症なのか

人から人へ広がるのか

どの地域で、どのような環境で感染したのか

一般社会に広がるリスクが高いのか

2020年の中国でのハンタウイルス報道は、まさにこの区別が必要な事例でした。

なぜ中国でハンタウイルス感染例が多いのか

中国でハンタウイルス感染例が多い理由には、いくつかの要因があります。

第一に、中国は国土が広く、農村部、山間部、都市部など、多様な環境を持っています。ハンタウイルスを持つネズミが生息しやすい地域もあり、人間との接触機会が生まれやすい場所があります。

第二に、農作業や屋外作業との関係があります。畑、倉庫、穀物保管場所、家畜小屋などは、ネズミが集まりやすい場所です。こうした場所で作業をしていると、ネズミの排泄物に触れたり、ほこりを吸い込んだりする可能性があります。

第三に、都市部ではドブネズミとの関係があります。ソウルウイルスはドブネズミと関係が深いため、都市環境でも感染リスクがゼロではありません。飲食店、地下施設、古い建物、ゴミ集積場所など、ネズミが発生しやすい場所では注意が必要です。

第四に、監視体制や報告制度の違いも関係します。感染症は、よく調べている国ほど報告数が多く見えることがあります。つまり、報告数が多いことは、実際に感染が多い可能性を示す一方で、検査や監視が行われていることの表れでもあります。

中国では長年、腎症候性出血熱が公衆衛生上の課題とされてきました。そのため、研究や調査も多く行われています。

「中国で発症例がある」ことと「中国発生源」は別問題

ここが最も大切なポイントです。

中国でハンタウイルス感染例があることは事実です。しかし、それをもって「ハンタウイルスは中国が発生源だ」と言うのは正確ではありません。

たとえば、日本でインフルエンザの患者が出たとしても、インフルエンザそのものが日本発祥とは言えません。同じように、中国でハンタウイルス感染例があることは、中国がハンタウイルス全体の発生源であることを意味しません。

ハンタウイルスは、複数の地域で、複数のげっ歯類と結びついて存在してきました。中国、韓国、ロシア、北欧、米国、南米など、それぞれの地域に関係する型があります。

そのため、「ハンタウイルス 中国」という検索をするときには、次のように整理すると誤解を避けやすくなります。

中国でハンタウイルス感染例はある

中国では腎症候性出血熱が長年問題になってきた

しかし、ハンタウイルスは中国だけのウイルスではない

中国発祥の新型ウイルスと考えるのは不正確

世界各地のげっ歯類に関係するウイルス群である

このように整理すると、過度な不安や根拠の薄い噂に振り回されにくくなります。

新型コロナウイルスとの違い

ハンタウイルスが話題になると、新型コロナウイルスと比較されることがあります。特に「中国」「ウイルス」「感染」という言葉が重なるため、同じようなものだと感じる人もいるかもしれません。

しかし、ハンタウイルスと新型コロナウイルスには大きな違いがあります。

新型コロナウイルスは、主に人から人へ感染する呼吸器ウイルスとして世界的に広がりました。飛沫、エアロゾル、接触などを通じて、人の集まりの中で感染が拡大しました。

一方、ハンタウイルスは、基本的にはネズミなどのげっ歯類との接触が中心です。人から人へ広がる感染症ではなく、感染源は主にネズミの尿、フン、唾液などです。

この違いは非常に大きいです。

もちろん、ハンタウイルスも重症化すれば命に関わる病気です。軽く見てよい感染症ではありません。しかし、感染の広がり方は新型コロナとはかなり異なります。

新型コロナのように、満員電車、職場、学校、家庭内で連鎖的に広がっていくタイプの感染症として理解するのは、一般的なハンタウイルスについては適切ではありません。

ハンタウイルスの主な病気｜HFRSとHPS・HCPS

ハンタウイルスによる病気は、大きく分けると二つのタイプで説明されることが多いです。

一つは、腎症候性出血熱です。英語ではHFRSと略されます。これは主にアジアやヨーロッパで見られるタイプで、中国で問題になってきたものもこちらに含まれます。

もう一つは、ハンタウイルス肺症候群、またはハンタウイルス心肺症候群です。英語ではHPSまたはHCPSと呼ばれます。これは主に南北アメリカで知られており、重い呼吸器症状を起こすことがあります。

腎症候性出血熱では、腎臓の障害や出血傾向が目立ちます。一方、ハンタウイルス肺症候群では、発熱や筋肉痛などの後に、急激な呼吸困難や肺水腫が起こることがあります。

どちらも重症化する可能性があるため、ハンタウイルスは決して軽い感染症ではありません。ただし、感染の機会は限られており、日常生活の中で誰もが簡単に感染するものではありません。

中国でのハンタウイルス対策

中国では、ハンタウイルスによる腎症候性出血熱が長年問題になってきたため、さまざまな対策が行われてきました。

代表的な対策は、ネズミの駆除、環境衛生の改善、感染地域での監視、住民への注意喚起などです。また、中国では高リスク地域を中心にワクチンが使われてきたことも知られています。

ただし、ワクチンがあるからといって、すべてのハンタウイルス感染を完全に防げるわけではありません。ハンタウイルスには複数の型があり、地域によって流行する型も異なるためです。

最も基本的で重要な対策は、やはりネズミとの接触を減らすことです。食品を密閉して保管する、ゴミを放置しない、建物の隙間をふさぐ、ネズミのフンを見つけたら適切に処理する、といった基本的な衛生対策が重要になります。

日本でのリスクはどう考えるべきか

日本でも、ハンタウイルスという言葉自体は無関係ではありません。過去には実験用ラットや野生げっ歯類に関連した感染が問題になったことがあります。また、海外で感染して帰国する可能性も理論上はあります。

しかし、日本で一般の人が日常生活の中でハンタウイルスに感染するリスクは、通常は高くありません。

注意が必要なのは、次のような場面です。

ネズミが出る倉庫や物置を掃除する

長期間使っていなかった山小屋や別荘に入る

農作業や林業などでネズミの生息場所に接する

海外の流行地域でキャンプや山小屋滞在をする

ネズミのフンや尿がある場所を乾いたまま掃除する

特に危険なのは、ネズミのフンを掃除機で吸ったり、乾いたほうきで掃いたりすることです。排泄物が細かいほこりとなって空気中に舞い上がり、それを吸い込む可能性があるためです。

ネズミのフンを見つけた場合は、いきなり掃除機をかけるのではなく、換気し、手袋やマスクを使用し、消毒液などで湿らせてから処理することが大切です。

中国旅行や出張で注意すべきこと

中国へ旅行や出張に行く場合でも、通常の都市観光やビジネス滞在で過度に心配する必要はありません。

ただし、農村部、山間部、古い建物、倉庫、野外作業地、長く使われていない施設などに入る場合は、注意した方がよいでしょう。

具体的には、次のような点が役立ちます。

ネズミのフンがある場所に近づかない

食品を出したままにしない

床に直接寝ない

古い建物や倉庫ではほこりを吸い込まないようにする

野外作業では手袋を使う

帰国後に発熱や強い倦怠感が出た場合、渡航歴とネズミ接触の可能性を医師に伝える

中国だから危険というより、ネズミの排泄物に接触しやすい環境が危険と考える方が正確です。

噂が広がりやすい理由

ハンタウイルスをめぐって中国発生源説のような噂が広がりやすい理由には、いくつかの背景があります。

第一に、新型コロナウイルスの記憶があります。新型コロナによって、多くの人が「中国」「ウイルス」という組み合わせに敏感になりました。そのため、中国で感染症のニュースが出ると、すぐに大きな不安につながりやすくなります。

第二に、ハンタウイルスという名前が一般にはあまり知られていないことがあります。知らない感染症名を聞くと、新しい病気のように感じてしまうのは自然な反応です。

第三に、SNSでは短い言葉だけが拡散されやすいことがあります。「中国でハンタウイルス死亡」「新たなウイルスか」といった表現は目を引きますが、詳しい背景が省略されると、誤解が生まれます。

第四に、ハンタウイルスは実際に重症化することがあるため、完全なデマとも言い切れない不安を生みます。危険性がある感染症であることは事実ですが、それが「中国発の新型感染症」という話に変わると、事実から離れてしまいます。

感染症について考えるときは、「怖いか怖くないか」だけでなく、「どのように感染するのか」「どの地域で問題になっているのか」「自分の日常生活とどのくらい関係があるのか」を分けて見ることが大切です。

ハンタウイルスと中国をめぐる正しい整理

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

ハンタウイルスは、中国だけで発生しているウイルスではありません。世界各地のげっ歯類に関係するウイルス群です。

中国では、腎症候性出血熱という形でハンタウイルス感染症が長年問題になってきました。そのため、中国で感染例が報告されることはあります。

2020年にも中国でハンタウイルス陽性の死亡例が報じられましたが、それは新しいウイルスの出現ではなく、以前から知られている感染症の一例として理解する必要があります。

新型コロナウイルスとは異なり、ハンタウイルスは通常、人から人へ広がる感染症ではありません。主な感染源はネズミなどのげっ歯類であり、その尿、フン、唾液などへの接触が問題になります。

ただし、南米の一部の型では、まれに人から人への感染が疑われることがあります。そのため、型や地域による違いを無視して一言で断定するのは避けるべきです。

まとめ｜中国での感染例は事実だが、中国発祥と決めつけるのは誤り

「ハンタウイルス 中国」というテーマで最も大切なのは、事実と噂を分けて考えることです。

中国でハンタウイルス感染例があることは事実です。中国では、腎症候性出血熱が長年公衆衛生上の問題になってきました。2020年にも、中国でハンタウイルス陽性の死亡例が報じられ、SNSで大きな話題になりました。

しかし、ハンタウイルスは中国で新しく発生したウイルスではありません。世界各地に存在するげっ歯類由来のウイルス群であり、地域によって異なる型が確認されています。

そのため、「中国で感染例がある」ことを根拠に、「ハンタウイルスは中国が発生源だ」と決めつけるのは正確ではありません。

ハンタウイルスについて本当に注意すべきなのは、国名だけではなく、感染経路です。ネズミのフンや尿、唾液に触れたり、それらが乾燥して舞い上がったほこりを吸い込んだりすることが主なリスクになります。

不安をあおる情報に流されるのではなく、ネズミ対策、衛生管理、正しい掃除方法、海外渡航時の注意など、現実的な予防策を知ることが大切です。

ハンタウイルスは軽視してよい感染症ではありません。しかし、新型コロナのように人から人へ世界的に広がる感染症として恐れるよりも、げっ歯類との接触を避ける感染症として冷静に理解することが重要です。