韓国スターバックスが撤退？

不買運動で広がる「撤退説」の真相を整理

韓国でスターバックスに対する不買運動が広がったことで、ネット上では「韓国スターバックスは撤退するのではないか」「韓国からスタバが消えるのか」といった声も出ています。

結論から言うと、2026年5月27日時点で、韓国スターバックスが韓国市場から撤退すると正式に発表した事実は確認されていません。現在起きているのは、撤退ではなく、強い批判、不買運動、売上への影響、経営陣の謝罪、韓国法人トップの解任といった一連の危機対応です。

ただし、韓国スターバックスへの批判が非常に大きくなっているため、「このままでは撤退するのではないか」という憶測が出やすい状況になっています。特に、韓国では企業の不祥事に対して不買運動が強く広がることがあり、今回の問題も社会的・政治的な反発を伴っているため、単なる一時的な炎上では済まない可能性があります。

この記事では、韓国スターバックスの撤退説がなぜ出ているのか、実際には何が起きているのか、そして本当に撤退の可能性があるのかをわかりやすく整理します。

韓国スターバックスが撤退するという発表はあるのか

まず重要なのは、韓国スターバックスが韓国市場から撤退すると公式に発表したわけではない、という点です。

現在報じられているのは、2026年5月に韓国スターバックスが行った「Tank Day」という販促キャンペーンをきっかけに、強い批判と不買運動が起きているという内容です。この問題を受けて、スターバックスコリアの代表が解任され、運営に関わる新世界グループ側の経営陣が公に謝罪しました。

つまり、現時点で起きているのは「撤退」ではなく、「炎上への対応」「責任者の処分」「ブランド信頼回復のための危機管理」です。

企業が大きな批判を浴びると、SNSなどではすぐに「撤退するのでは」「もう終わりでは」といった言葉が広がります。しかし、企業の実際の撤退には、店舗網、雇用、契約、フランチャイズ・ライセンス関係、資産、ブランド価値など、非常に多くの要素が関係します。短期間の不買運動だけで、すぐに市場撤退が決まるとは限りません。

なぜ「韓国スターバックス撤退説」が出ているのか

韓国スターバックスの撤退説が出ている理由は、今回の不買運動の規模が大きく、社会的な反発が広範囲に広がっているからです。

今回の問題の発端は、韓国スターバックスが2026年5月18日に実施した「Tank Day」キャンペーンでした。大容量タンブラーを宣伝する企画でしたが、5月18日は韓国にとって「光州民主化運動」を記憶する非常に重要な日です。1980年5月18日、光州では民主化を求める市民らが軍によって弾圧され、多くの犠牲者が出ました。

その日に「Tank Day」という表現を使ったことで、「戦車による弾圧を連想させる」「犠牲者を侮辱している」と受け止められ、批判が一気に広がりました。韓国社会では光州事件の記憶が非常に重く、単なる広告ミスでは済まされない問題になったのです。

さらに、韓国国内では不買運動がSNSを通じて広がり、スターバックスの会員登録を解除する人、プリペイドカードの残高払い戻しを求める人、店舗利用を控える人が出ました。光州では抗議活動も行われ、スターバックスの商品を壊すパフォーマンスも報じられました。

こうした状況から、「韓国スターバックスは大丈夫なのか」「このまま撤退に追い込まれるのではないか」という見方が出ているのです。

実際に起きているのは「撤退」ではなく「信頼失墜」

今回の問題で韓国スターバックスが直面している最大の危機は、撤退そのものではなく、ブランドへの信頼失墜です。

スターバックスは韓国で非常に人気のあるカフェブランドです。ソウルや釜山などの大都市だけでなく、地方都市にも多くの店舗を展開し、韓国のカフェ文化に深く入り込んでいます。韓国では、スターバックスは単にコーヒーを飲む場所というだけでなく、待ち合わせ、勉強、仕事、休憩、ギフトカード利用など、日常生活の中に定着したブランドです。

そのようなブランドが、韓国社会にとって極めて敏感な歴史的記念日をめぐって大きな批判を浴びたことは、非常に大きなダメージです。特に、今回の不買運動は単なる価格やサービスへの不満ではありません。「民主化運動の犠牲者に対する配慮が欠けていた」という道徳的・歴史的な問題として受け止められています。

このため、スターバックス側が謝罪をしても、すぐに消費者の信頼が戻るとは限りません。売上や来店客数に影響が出る可能性もあります。実際に、売上減少への懸念や不買運動による収益への影響が報じられています。

ただし、信頼失墜と市場撤退は別の問題です。ブランドイメージが悪化したからといって、ただちに韓国市場から撤退するとは限りません。

韓国スターバックスはどのような形で運営されているのか

韓国スターバックスの撤退可能性を考えるには、韓国での運営体制を理解する必要があります。

韓国のスターバックスは、米国スターバックス本社が単独で直接運営しているわけではありません。韓国では新世界グループ系のイーマートが大きく関与し、韓国国内での運営を担っています。つまり、韓国スターバックスは、グローバルブランドでありながら、韓国国内の大手流通グループと強く結びついた事業でもあります。

この点は、撤退説を考えるうえで重要です。韓国市場から撤退するということは、単に米国本社が「韓国をやめる」と決めるだけの話ではありません。韓国側の運営会社、株主、従業員、店舗網、賃貸契約、取引先、会員サービス、プリペイドカードなど、さまざまな利害関係が関わります。

韓国には多数のスターバックス店舗があり、雇用も大きく、ブランドとしての存在感も非常に強いです。そのため、今回のような危機があっても、通常は撤退ではなく、謝罪、責任者の交代、社内調査、再発防止策、ブランド回復キャンペーンなどによって立て直しを図るのが自然です。

韓国はスターバックスにとって重要市場

韓国はスターバックスにとって非常に重要な市場です。韓国ではスターバックスの店舗数が多く、世界的に見ても大きな市場の一つとされています。報道では、韓国は米国、中国に次ぐ規模の重要市場として扱われています。

このような市場から簡単に撤退することは、企業にとって大きな損失になります。店舗数が多い市場では、売上だけでなく、ブランド認知、会員データ、物流網、人材、地域社会との関係なども蓄積されています。

特に韓国では、カフェ文化が非常に発達しており、スターバックスはその中心的なブランドの一つです。韓国の都市部では、スターバックスがオフィス街、駅前、商業施設、大学周辺などに広く展開しています。こうした市場基盤を考えると、たとえ一時的に売上が落ち込んだとしても、すぐに撤退を選ぶ可能性は高くありません。

もちろん、不買運動が長期化し、売上への影響が深刻になれば、店舗閉鎖や経営方針の見直しが行われる可能性はあります。しかし、それは一部店舗の整理やマーケティング体制の見直しであり、韓国市場全体からの撤退とは別の話です。

撤退ではなく、トップ解任と謝罪が行われた

今回の問題で実際に行われた大きな対応は、韓国スターバックスの代表解任と、運営側の謝罪です。

「Tank Day」キャンペーンへの批判が広がった後、スターバックスコリアの代表は解任されました。これは、キャンペーンが不適切だったことへの責任を明確にする対応と見られています。また、新世界グループの会長も公の場で謝罪し、今回の問題を重く受け止めている姿勢を示しました。

企業危機対応としては、責任者の交代、キャンペーンの中止、社内調査、再発防止策の検討が典型的な流れです。今回もその流れに沿っています。

もし本当に撤退が検討されているのであれば、店舗網や従業員、契約関係に関する大規模な発表が必要になります。しかし、現時点で報じられている中心は、撤退準備ではなく、炎上対応と信頼回復に向けた動きです。

不買運動が長期化すると何が起きるのか

韓国スターバックスがすぐに撤退する可能性は高くないとしても、不買運動が長期化すれば、いくつかの影響は考えられます。

1. 売上の減少

まず考えられるのは、売上の減少です。スターバックスは日常的な利用が多いブランドですが、不買運動によって一部の消費者が他のカフェチェーンや個人経営のカフェに流れる可能性があります。

特に韓国はカフェの競争が激しい市場です。スターバックス以外にも、多数のローカルカフェチェーンや独立系カフェがあります。そのため、消費者がスターバックスを避けても、代替先には困りにくい環境です。

2. 一部店舗の来店客減少

光州など、今回の問題に対する反発が特に強い地域では、店舗の来店客が減る可能性があります。地域によっては、ブランドへの感情的な反発が長く残ることも考えられます。

3. 企業・官公庁での利用自粛

不買運動が社会的な問題として広がると、企業や公的機関がスターバックス商品の利用を控えることもあります。会議用の飲み物、ギフトカード、イベント用のケータリングなどでスターバックスを避ける動きが出れば、個人消費だけでなく法人需要にも影響します。

4. ブランドイメージの低下

もっとも深刻なのは、ブランドイメージの低下です。スターバックスは、世界的に洗練されたブランド、居心地の良い空間、社会的配慮のある企業というイメージを大切にしてきました。しかし、今回の問題では「歴史への配慮が足りない企業」という印象が広がってしまいました。

5. マーケティング体制の見直し

今後、韓国スターバックスでは、広告表現やキャンペーン日程のチェック体制が大きく見直される可能性があります。歴史的記念日、政治的に敏感な言葉、社会的なトラウマに関わる表現について、より厳格な確認が行われるでしょう。

韓国スターバックスが本当に撤退する可能性は？

現時点で見る限り、韓国スターバックスがすぐに韓国市場から撤退する可能性は低いと考えられます。

理由は大きく3つあります。

第一に、韓国はスターバックスにとって重要な市場だからです。店舗数が多く、ブランドの存在感も大きいため、簡単に手放す市場ではありません。

第二に、今回の問題は深刻ではあるものの、事業構造そのものが崩れたわけではないからです。商品力、店舗網、会員基盤、カフェ需要は依然として存在しています。問題は、歴史的配慮を欠いたキャンペーンによる信頼低下です。そのため、企業としては撤退ではなく信頼回復を目指す可能性が高いです。

第三に、すでに代表解任や謝罪などの危機対応が行われているからです。これは、韓国市場を捨てる動きというより、韓国市場で事業を続けるために信頼を回復しようとする動きと見るのが自然です。

ただし、完全に影響がないとも言えません。不買運動が長期化し、売上への打撃が続けば、一部店舗の閉鎖、広告戦略の大幅変更、韓国国内の経営体制見直しなどは起こり得ます。しかし、それは「撤退」ではなく「立て直し」や「事業再編」に近いものです。

「撤退」と「一部店舗閉鎖」は分けて考えるべき

ネット上では、企業の不祥事が起きると「撤退」という言葉が使われやすくなります。しかし、実際には「撤退」と「一部店舗閉鎖」は大きく異なります。

撤退とは、その国や地域での事業そのものを終了することです。一方、一部店舗閉鎖は、採算が悪い店舗や立地条件が変わった店舗を整理することです。大企業では、ブランド全体が好調でも、個別店舗の閉鎖や移転は日常的に起こります。

今回の韓国スターバックスの問題でも、もし今後一部店舗の閉鎖があったとしても、それだけで「韓国撤退」と判断するのは早すぎます。撤退と呼ぶには、韓国全体での営業終了、ライセンス契約の終了、店舗網の大規模整理など、明確な動きが必要です。

したがって、「韓国スターバックスが撤退？」という話題を見るときは、実際に公式発表があるのか、それとも不買運動を受けた憶測なのかを分けて見ることが大切です。

なぜ撤退説は広がりやすいのか

撤退説が広がりやすい理由の一つは、「不買運動」と「企業撤退」が結びつけられやすいからです。

たしかに、不買運動が非常に強く、長期化すれば、企業の売上やブランド価値に大きな影響を与えることがあります。過去にも、さまざまな国で政治的・社会的な理由によって企業が不買運動の対象となり、事業戦略を見直した例があります。

しかし、すべての不買運動が撤退につながるわけではありません。むしろ多くの場合、企業は謝罪、広告停止、責任者処分、寄付、再発防止策、地域社会との対話などによって、ブランドの回復を図ります。

また、SNSでは強い言葉ほど拡散されやすい傾向があります。「売上に影響」「謝罪」「代表解任」という表現よりも、「撤退か」「韓国から消えるのか」といった表現の方が注目を集めやすいのです。そのため、実際の経営判断以上に、撤退説だけが大きく見えてしまうことがあります。

韓国社会では企業の歴史認識が厳しく問われる

今回の問題がここまで大きくなった背景には、韓国社会において歴史認識が非常に重視されるという事情があります。

光州民主化運動は、韓国の民主主義を語るうえで欠かせない出来事です。犠牲者への追悼、軍事政権への批判、民主化への敬意は、政治的立場を超えて重い意味を持っています。そのため、企業が光州事件を連想させる表現を軽く扱ったと受け止められると、強い反発が起きます。

スターバックスは外資系ブランドとして見られる一方で、韓国国内に深く根づいたブランドでもあります。だからこそ、韓国社会の歴史的記憶に対する配慮が求められました。

今回の撤退説も、単なる企業経営の話ではありません。韓国社会が「企業は歴史をどう扱うべきか」「企業の謝罪は十分か」「消費者はどのように意思表示するべきか」を問う中で生まれているものです。

日本企業にも関係する教訓

韓国スターバックスの問題は、日本企業にとっても他人事ではありません。海外でビジネスを展開する企業は、その国の歴史、記念日、政治的に敏感な言葉、社会的な痛みを理解する必要があります。

日本国内では問題にならない表現でも、海外では大きな反発を招くことがあります。特に、戦争、植民地支配、民主化運動、民族問題、宗教、災害、差別などに関わる表現は慎重に扱わなければなりません。

マーケティング担当者が「語呂がいい」「インパクトがある」「SNSで目立つ」と考えた表現でも、現地社会の記憶と重なれば、企業の信頼を大きく損なう可能性があります。今回の「Tank Day」は、その典型例と言えます。

海外展開では、単なる翻訳だけでは不十分です。現地の歴史的文脈を理解したうえで、広告、キャンペーン、商品名、日程をチェックする仕組みが必要です。

今後の注目点

韓国スターバックスが今後どうなるかを見るうえで、注目すべき点はいくつかあります。

1. 不買運動がどれくらい続くか

短期的な怒りで終わるのか、それとも長期的なブランド離れにつながるのかが重要です。SNS上の批判が落ち着いても、消費者の利用習慣が戻るとは限りません。

2. 売上への影響がどの程度になるか

一時的な売上減少で済むのか、複数月にわたって大きな打撃が出るのかによって、経営判断は変わります。売上の落ち込みが深刻であれば、店舗運営や広告戦略の見直しが進む可能性があります。

3. 再発防止策が具体的に示されるか

謝罪だけでなく、どのようなチェック体制を作るのか、誰が責任を持つのか、歴史的・社会的に敏感な表現をどう確認するのかが問われます。

4. 韓国国内の政治的反応が続くか

政治家や公的機関の批判が続く場合、ブランドへの圧力は長引きます。逆に、一定の謝罪や対応が受け入れられれば、時間とともに沈静化する可能性もあります。

5. 米国スターバックス本社の対応

韓国スターバックスは現地運営会社が大きな役割を担っていますが、ブランド自体は米国スターバックスのものです。したがって、米国本社がどのように監督し、韓国でのブランド管理を見直すのかも注目されます。

まとめ：韓国スターバックスの撤退説は現時点では憶測

韓国スターバックスが撤退するのではないかという話題は、不買運動の広がりや売上への影響、代表解任、経営陣の謝罪などを背景に出てきたものです。しかし、2026年5月27日時点で、韓国スターバックスが韓国市場から撤退すると正式に発表した事実は確認されていません。

現在起きているのは、撤退ではなく、光州民主化運動の記念日に行われた「Tank Day」キャンペーンをめぐる大規模な反発と、企業側の危機対応です。韓国社会にとって光州事件は非常に重い意味を持つため、今回の広告表現は強い怒りを招きました。

一方で、韓国はスターバックスにとって非常に重要な市場であり、多数の店舗、顧客基盤、ブランド価値があります。そのため、すぐに韓国市場から撤退する可能性は高くありません。むしろ、今後は謝罪、社内調査、再発防止策、ブランド信頼回復が中心になると考えられます。

ただし、不買運動が長期化すれば、売上減少や一部店舗の閉鎖、経営体制の見直しが起こる可能性はあります。その場合でも、それをただちに「韓国撤退」と見るのではなく、撤退、一部店舗整理、ブランド立て直しを分けて考える必要があります。

韓国スターバックス撤退説の本質は、企業の危機管理と歴史的配慮の問題です。今回の騒動は、海外ブランドが現地社会の歴史や感情を理解せずにマーケティングを行うことの危うさを示した出来事だと言えるでしょう。