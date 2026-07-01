岩屋毅と中国の関係とは？中国寄りと言われる理由をわかりやすく解説

岩屋毅氏は、自民党所属の衆議院議員で、防衛大臣や外務大臣を歴任してきた政治家です。外交・安全保障分野での経験が長く、特に外務大臣時代には中国との関係をめぐる発言や対応が注目されました。

インターネット上では、岩屋毅氏について「中国寄りなのではないか」「親中派なのではないか」といった声が見られることがあります。しかし、政治家の外交姿勢を判断する場合、単に「親中」「反中」といった言葉だけで見ると実態を見誤ることがあります。

この記事では、岩屋毅氏と中国の関係、中国寄りと言われる理由、そして実際の外交姿勢について、できるだけ冷静に整理します。

岩屋毅氏とはどんな政治家か

岩屋毅氏は1957年、大分県別府市生まれの政治家です。鹿児島ラ・サール高校を卒業後、早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業しました。その後、大分県議会議員を経て、1990年の衆議院議員総選挙で初当選しています。

これまでに防衛庁長官政務官、外務副大臣、自民党国防部会長、自民党安全保障調査会長、防衛大臣、外務大臣などを務めてきました。略歴を見ると、岩屋氏は外交・安全保障分野に長く関わってきた政治家であることがわかります。

岩屋毅氏と中国の接点

岩屋氏と中国の関係が大きく注目されたのは、外務大臣として日中外交を担当した時期です。

2024年12月、岩屋外務大臣は中国・北京を訪問し、中国の王毅外交部長と会談しました。外務省の発表によると、この会談では「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な関係」を構築していく方向性が確認されています。

また、同じ訪中の際には、日中ハイレベル人的・文化交流対話も行われました。ここでは、人的交流、観光、青少年交流、文化交流などを通じて、日中関係を安定させていく考え方が示されました。

つまり岩屋氏は、中国との対話を止めるのではなく、懸案を抱えながらも交流や協議を続ける立場を取っていたといえます。

なぜ「中国寄り」と言われるのか

岩屋氏が「中国寄り」と言われる理由の一つは、中国との対話や人的交流を重視する姿勢にあります。

特に注目されたのが、中国人向け訪日ビザの緩和をめぐる対応です。観光や人的交流の拡大を目的とした措置でしたが、国内では「安全保障上の懸念がある中で、中国に対して甘いのではないか」「なぜ今ビザを緩和するのか」といった批判も出ました。

また、中国は尖閣諸島周辺での公船活動、台湾海峡をめぐる緊張、南シナ海での行動、日本人の拘束問題、反スパイ法への懸念など、日本にとって多くの懸案を抱える相手国です。そのため、中国との交流拡大を前向きに語る政治家に対しては、保守層や対中強硬派から「親中ではないか」という見方が出やすくなります。

岩屋氏の場合も、中国との対話を重視する発言や、訪中時の交流重視の姿勢が、「中国寄り」という評価につながったと考えられます。

一方で中国に厳しい発言もしている

ただし、岩屋氏の姿勢を「中国寄り」とだけ見るのは正確ではありません。

外務大臣時代の岩屋氏は、中国に対して懸念を伝える場面もありました。たとえば、日中外相会談では、中国によるレアアースや磁石の輸出管理について、日本企業への影響に強い懸念を示し、手続きの迅速化を求めています。

また、日本産水産物への輸入規制、東シナ海での一方的な資源開発、尖閣諸島周辺を含む海空域の情勢、中国における邦人拘束、台湾海峡の平和と安定、南シナ海情勢などについても、日本側の立場や懸念を中国側に伝えています。

さらに、国会での外交演説でも、中国について「様々な可能性」がある一方で、東シナ海、南シナ海、軍事活動、人権状況、香港情勢などに多くの課題や懸案があるという認識を示しています。

この点を見ると、岩屋氏は中国との関係改善だけを優先していたわけではなく、懸案については日本政府の立場を伝える外交を行っていたといえます。

岩屋毅氏は本当に中国寄りなのか

結論から言えば、岩屋毅氏を単純に「中国寄り」と断定するのは慎重であるべきです。

岩屋氏の対中姿勢は、中国に対して強硬一辺倒で臨むというより、対話を続けながら懸案を処理し、協力できる分野では関係を前に進めようとするものです。そのため、対話重視型、現実主義型の外交姿勢と見ることができます。

一方で、中国に対して強い警戒感を持つ人から見ると、こうした姿勢は「弱腰」や「中国に甘い」と映ることがあります。特に、尖閣諸島、台湾、邦人拘束、経済安全保障などの問題がある中で、人的交流やビザ緩和を進めることには抵抗感を持つ人も少なくありません。

つまり、岩屋氏への評価は、中国との関係をどう考えるかによって大きく分かれます。

中国との対話を重視する人から見れば、岩屋氏は現実的な外交を行う政治家です。一方、中国に対してより厳しい姿勢を求める人から見れば、岩屋氏は中国に融和的すぎる政治家に見えるのです。

「親中派」と「対話重視」は同じではない

政治家を評価する際に注意したいのは、「中国と対話すること」と「中国の立場を優先すること」は同じではないという点です。

日本と中国は、経済面でも人的交流の面でも深いつながりがあります。貿易、観光、企業活動、留学、地域経済など、多くの分野で相互依存があります。そのため、どれほど安全保障上の懸念があっても、外交ルートを閉ざすことは現実的ではありません。

一方で、中国に対して過度に配慮し、日本の安全保障や主権、人権問題、邦人保護を後回しにするようであれば、それは批判の対象になります。

岩屋氏の場合、中国との対話や交流を重視したことは事実ですが、同時に尖閣諸島、台湾海峡、南シナ海、邦人拘束、輸出管理などの問題についても懸念を示しています。そのため、「親中派」と断定するよりも、「対話を重視する対中外交の政治家」と表現する方が実態に近いでしょう。

まとめ

岩屋毅氏と中国の関係をめぐっては、「中国寄り」「親中」といった評価が出ることがあります。その背景には、中国との対話、人的交流、観光、ビザ緩和などを重視してきた姿勢があります。

しかし、岩屋氏は中国に対して懸念を示していないわけではありません。外相会談や外交演説では、尖閣諸島、東シナ海、南シナ海、台湾海峡、人権問題、邦人拘束、経済安全保障などについて、日本側の立場を示しています。

したがって、岩屋毅氏の対中姿勢は、単純に「中国寄り」と決めつけるよりも、「中国との対話を重視しながら、日本の懸案も伝える現実路線」と見るのが自然です。

日中関係は、経済、安全保障、歴史認識、国民感情が複雑に絡み合う難しいテーマです。岩屋氏への評価が分かれるのも、その複雑な日中関係をどう捉えるかによって、見方が変わるからだといえるでしょう。