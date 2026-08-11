コロンビアの地震と熊本地震の関連・関係

コロンビアの地震と熊本地震の関連

相次ぐM7級地震は連動しているのか

2026年8月10日、南米コロンビアで大きな地震が発生しました。日本時間では8月10日午後9時34分ごろにあたり、まさに昨晩の出来事です。

コロンビア地質調査所（SGC）の更新情報では、震源はコロンビア西部チョコ県のサン・ホセ・デル・パルマル付近で、マグニチュード7.4、深さ約96kmとされています。西部を中心に広い範囲で強い揺れがあり、建物の倒壊など大きな被害が報告されています。

日本では、そのわずか約2週間前の7月28日に令和8年熊本地震が発生したばかりです。熊本地震もマグニチュード7.1という大地震だったことから、「熊本地震とコロンビアの地震には何か関係があるのではないか」と考える人もいるかもしれません。

結論から言えば、現時点で熊本地震と今回のコロンビア地震に直接的な因果関係があることを示す科学的な証拠はありません。

ただし、「遠く離れた大地震同士が絶対に影響しない」とまで言い切れるほど単純な話でもありません。地震学では、大地震の地震波によって遠隔地の地震活動が刺激される「遠隔誘発（dynamic triggering）」という現象も知られています。

では、今回の2つの地震をどのように考えればよいのでしょうか。

2026年8月10日にコロンビアでM7.4の地震

コロンビア地質調査所によると、地震が発生したのは現地時間2026年8月10日午前7時34分ごろです。日本との時差を考えると、日本時間では同日午後9時34分ごろになります。

項目 コロンビア地震 発生日時 2026年8月10日 午前7時34分ごろ（現地時間） 日本時間 2026年8月10日 午後9時34分ごろ 震源 サン・ホセ・デル・パルマル付近（チョコ県） マグニチュード 7.4 深さ 約96km

当初は6.6～6.8程度とする速報も出ていましたが、その後、コロンビア地質調査所はマグニチュード7.4に更新しました。地震発生直後には、観測データが増えるにつれてマグニチュードや震源の深さが修正されることがあります。

一方、7月28日の熊本地震はM7.1

日本では2026年7月28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生しました。

熊本県宇城市と氷川町では最大震度7を観測しています。気象庁による暫定的な震源の深さは16kmで、浅い場所で発生した内陸地震でした。

項目 熊本地震 コロンビア地震 発生日 2026年7月28日 2026年8月10日 規模 M7.1 M7.4 深さ 約16km 約96km 特徴 浅い内陸地震 南米西部の複雑なプレート境界域で発生した比較的深い地震

数字だけを見ると非常によく似ています。しかも発生時期の差は約13日しかありません。

このため、「世界規模で地震活動が連動しているのでは？」という疑問が出てくるのは自然なことです。

結論：熊本地震とコロンビア地震の直接的な関係は確認されていない

現在得られている情報からは、7月28日の熊本地震が8月10日のコロンビア地震を引き起こした、と判断する根拠はありません。

最大の理由は、両者がまったく異なる地質・プレート環境で起きていることです。

熊本地震は九州の活断層地域で発生

熊本県周辺には布田川断層帯や日奈久断層帯など多数の活断層があります。

2026年7月28日の地震について、気象庁は発生直後、東北東―西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型と解析しました。

つまり熊本地震は、九州中部に蓄積していた地殻内部の力によって発生した浅い内陸地震と考えるのが基本です。

コロンビアはナスカプレートと南米プレートがぶつかる地域

一方、コロンビア西部は世界的にも地震活動の活発な地域です。

太平洋側ではナスカプレートが南米プレートの下へ沈み込んでおり、さらに北側ではカリブプレートも関係するため、非常に複雑な地殻変動が続いています。

今回の震源となったチョコ県周辺についても、コロンビア地質調査所は以前から、ナスカプレートと南米プレートが収束する地域であることを説明しています。

つまり両地震は、同じ断層が動いたわけでもなければ、同じプレート境界で発生したものでもありません。

熊本とコロンビアは約1万5000km離れている

熊本県と今回のコロンビアの震源周辺は、地球表面上の距離でおよそ1万5000km離れています。

これだけ離れているため、熊本地震によって震源周辺の地殻に生じた通常の「応力変化」が、そのまま南米まで伝わってコロンビアの断層を押した、と考えることはできません。

一般的に大地震の後、周囲の断層にかかる力が変化し、近隣で別の地震が発生しやすくなる現象はあります。しかしそのような静的な応力変化は距離とともに急速に小さくなります。

ただし「遠隔誘発地震」という現象は実際にある

ここで少し注意が必要なのが、地震学で知られている遠隔誘発（dynamic triggering）という現象です。

巨大地震が発生すると地震波は地球全体を伝わります。その地震波が遠く離れた断層や火山地域を通過した際、すでに破壊寸前の状態にあった断層を刺激し、小さな地震などを誘発することがあります。

米国地質調査所（USGS）も、大地震による動的な応力が1万km以上離れた地域の地震活動を誘発した例があるとしています。

したがって、「遠く離れているから地震同士は100％影響しない」という表現も正確ではありません。

では熊本地震がコロンビア地震を誘発した可能性は？

理論上「遠隔誘発」という現象が存在することと、今回のM7.4のコロンビア地震が熊本地震によって誘発されたということは、まったく別の話です。

熊本地震を原因とするのであれば、熊本地震から発生した地震波がコロンビアを通過した時期と現地の微小地震活動の変化、震源断層の状態、応力変化などを詳しく解析する必要があります。

今回の2つの地震は約13日離れています。単に「大きな地震が続いた」というだけでは因果関係を証明することはできません。

特にコロンビア西部はもともと地震活動が活発な地域です。そのため現段階では、コロンビア周辺にもともと蓄積していたひずみが限界に達し、独立して地震が発生したと考えるのが最も自然です。

「環太平洋で大地震が続いている＝連動」とは限らない

日本もコロンビアも太平洋周辺の地震活動が活発な地域に位置しています。

そのため、「環太平洋でM7クラスの地震が次々発生している」という見方をすると、一連の現象のようにも見えます。

しかし環太平洋地域には非常に多くのプレート境界や活断層が存在しています。世界では毎年多数のM7級地震が発生するため、数週間程度の間隔で別々の地域に大地震が発生すること自体は珍しい現象ではありません。

「発生日が近い」「どちらもM7級」「どちらも太平洋周辺」という3点だけから連動していると判断することはできません。

コロンビア地震の翌朝、熊本で再び震度3

さらに気になる動きもあります。

コロンビア地震の後、日本時間8月11日朝にも熊本地方では地震が続いており、午前7時59分ごろには熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード4.3、最大震度3の地震が発生しています。

これを見て「今度はコロンビア地震が熊本を刺激したのではないか」と考える人もいるかもしれません。

しかし熊本では7月28日の本震以降、非常に活発な地震活動が続いています。気象庁によると8月10日正午までに、震度1以上を観測した地震は591回に達していました。

したがって、8月11日朝の地震についても、現段階では令和8年熊本地震に伴う一連の地震活動の中で考えるのが妥当であり、コロンビア地震との関係を示す証拠はありません。

「大地震が世界を一周して次の大地震を起こす」という考えには注意

SNSなどでは大きな地震が発生すると、

世界中のプレートが連動し始めた

地震エネルギーが地球を一周している

次は日本で大地震が起きる

海外の地震が日本の巨大地震の前兆だ

といった情報が広がることがあります。

しかし現在の地震学では、遠隔地で発生した一つの地震を根拠として、次にどこで大地震が起きるかを予測することはできません。

もちろん大地震の地震波が遠隔地の断層を刺激する現象そのものは研究されています。しかしそれを「世界規模で大地震が順番に連鎖する」という話にまで拡大するのは科学的ではありません。

熊本地震とコロンビア地震の関係をどう考えるべきか

今回の状況を整理すると、次のようになります。

7月28日、熊本県でM7.1の地震が発生した

約13日後の8月10日、コロンビアでM7.4の地震が発生した

どちらもM7級だが、震源は約1万5000km離れている

熊本は浅い内陸地震、コロンビアは南米西部のプレート境界域に関係する地震で、発生環境が大きく異なる

現時点で2つの地震を直接結びつける観測上の証拠はない

一方、大地震の地震波が遠隔地の地震活動を刺激する「遠隔誘発」という現象自体は科学的に確認されている

まとめ

熊本でM7.1の地震が発生してからわずか約2週間後に、地球の反対側に近いコロンビアでM7.4の大地震が発生しました。

これだけ短い期間に大きな地震が続けば、「何か関係があるのではないか」と考えたくなるのも不思議ではありません。

しかし、現在のところ熊本地震とコロンビア地震が直接連動したことを示す科学的証拠はありません。両地域ではもともとそれぞれ独立した地殻変動が続いており、今回もそれぞれの地域に蓄積したひずみによって発生したと考えるのが基本です。

一方で、大地震の地震波が遠隔地の断層を刺激する現象が存在することも事実です。そのため「絶対に無関係」と断定するのではなく、今後、研究機関による詳細な解析が行われるかどうかを見ていく必要があります。

重要なのは、海外で大地震が起きたことをそのまま「日本で次の巨大地震が起きる前兆」と結びつけないことです。

熊本では現在も令和8年熊本地震に伴う地震活動が続いています。コロンビア地震との関連性とは別に、熊本周辺では引き続き今後の地震活動に注意する必要があります。

今回のコロンビア地震について、SGCは8月10日7時34分（現地時間）、サン・ホセ・デル・パルマル付近、M7.4・深さ96kmと更新しています。 令和8年熊本地震は気象庁によると7月28日16時27分、M7.1・深さ16kmで、宇城市・氷川町で震度7を観測しました。 また、遠隔誘発そのものは実在する現象で、USGSは1万kmを超える距離で誘発地震が観測された例があるとしていますが、これは今回の2地震に因果関係があることを意味するものではありません。