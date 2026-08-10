琵琶湖三市同時花火大会は詐欺？

主催者は誰？謎の花火大会中止騒動と疑問点を整理

2026年8月22日に滋賀県の長浜市、彦根市、高島市で開催予定とされていた「琵琶湖三市同時花火大会」が、開催直前になって中止となり、大きな話題になっています。

インターネットやSNSでは「本当に開催する予定だったのか？」「詐欺ではないのか？」といった声まで出ています。

しかも、この大会ではすでに有料観覧席が販売されていました。

さらに注目されたのが、大会名に「三市」と入っているにもかかわらず、長浜市や彦根市などの自治体が大会への関与を否定したことです。

では、いったい誰がこの花火大会を企画していたのでしょうか。そして、本当に「詐欺」と考えてよいのでしょうか。

この記事では、2026年8月10日時点で確認できる情報をもとに、「琵琶湖三市同時花火大会」の主催者、中止までの経緯、疑問視されているポイント、返金問題について整理します。

琵琶湖三市同時花火大会とは？

「琵琶湖三市同時花火大会」は、2026年8月22日に滋賀県の長浜市・彦根市・高島市の3市で同時に花火を打ち上げるとして告知されていたイベントです。

公式SNSなどでは、3市合計で1万発以上の花火を打ち上げる大規模イベントとして宣伝されていました。

また、単に花火を打ち上げるだけでなく、有料観覧席やナイトマーケットなどを設ける計画も示されていました。

Instagramの公式アカウントでは「全席有料・完全指定席」「当日無料観覧なし」などとうたわれており、従来の花火大会とは少し異なるスタイルのイベントとしてPRされていました。

有料観覧席は実際に販売されていた

今回の騒動で重要なのは、単に「開催予定」と告知していただけではなく、実際にチケット販売まで行われていたことです。

STORES上に設けられた公式チケット販売ページでは、長浜市、彦根市、高島市それぞれについて複数の席種が販売されていました。

スタンダード席：7,000円

パノラマ席：9,000円

ダイナミック席：14,000円

カップル席（2名）：19,000円

VIP席：19,000円

駐車場チケット：2,000円

つまり、単なる構想段階ではなく、一般客から代金を受け取る段階まで進んでいたイベントだったわけです。

このため、開催が本当に可能な状態だったのかという疑問が浮上したことで、購入者の不安が一気に強まりました。

琵琶湖三市同時花火大会の主催者は誰？

では、この大会を主催していたのは誰なのでしょうか。

公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」では、販売業者・主催者として次の名称が記載されています。

琵琶湖三市同時花火大会 実行委員会

さらに、運営統括責任者として、

谷中 康亮（やなか こうすけ）氏

の名前が掲載されています。

したがって、公開情報上で大会運営の責任者として確認できる人物は谷中康亮氏ということになります。

問い合わせ先としては「info@yamatanolabo.com」というメールアドレスが掲載されています。

一方で、電話番号については「電話でのお問い合わせは受け付けていない」とされ、メールまたは問い合わせフォームを利用するよう案内されています。

長浜市・彦根市など自治体は主催者ではない

今回、特に混乱を招いたのが大会の名称です。

「琵琶湖三市同時花火大会」という名前だけを見ると、長浜市、彦根市、高島市の3自治体が協力して開催するイベントのようにも受け取れます。

しかし、少なくとも自治体側はそのような立場ではありません。

彦根市が「関係していない」と公式発表

彦根市は2026年8月6日、市の公式ホームページで花火大会について注意喚起を行いました。

彦根市は、SNSなどで案内されている「琵琶湖三市同時花火大会」について、彦根観光協会および彦根市は関係していないと明確にしています。

また、問い合わせについても主催者である「琵琶湖三市同時花火大会実行委員会」に行うよう案内しました。

長浜市も異例の注意喚起

長浜市も2026年8月6日、公式ホームページで「長浜市が主催・共催する花火大会」を改めて掲載しました。

その中で、SNSなどで拡散されている「琵琶湖三市同時花火大会」について、長浜市が主催・共催する花火大会とは異なる別のイベントであると説明しています。

さらに「情報の混同・誤認にご注意ください」と呼びかけました。

花火大会をめぐって自治体がわざわざこのような注意喚起を行うのは、それだけ市への問い合わせや混同が発生していたためと考えられます。

なぜ「詐欺では？」と疑われるようになったのか

では、なぜ今回の花火大会について「詐欺なのではないか」という声まで出るようになったのでしょうか。

理由は一つではありません。複数の不自然な点が重なったことが大きいと考えられます。

1．「三市」という名称なのに自治体が関与していなかった

最も分かりやすい疑問点が大会名です。

「琵琶湖三市同時花火大会」という名称からは、3市または各市の観光協会などが関係しているイベントという印象を持つ人がいても不思議ではありません。

ところが、彦根市は関与を明確に否定し、長浜市も市が主催・共催するイベントではないと注意喚起しました。

このギャップが、利用者の不信感を強める大きな要因となりました。

2．高額なチケットがすでに販売されていた

今回の大会では7,000円から19,000円という価格帯の観覧席が販売されていました。

3市で同時に開催し、1万発以上を打ち上げるという大規模イベントであるだけに、通常であればかなり早い段階から会場、警備、交通規制、消防、花火業者、周辺住民などとの大規模な調整が必要になります。

それにもかかわらず、開催直前になって大会そのものの実施可能性が問題視されたことで、「なぜその段階でチケットを販売していたのか」という疑問が生じました。

3．事務局所在地がすでに使われていなかった

さらに注目されたのが、公式サイトに掲載されていた事務局所在地です。

大会側はその後、掲載していた事務局所在地について、2026年6月をもって使用を終了していたことを明らかにしました。

しかし、所在地情報が更新されないまま旧所在地が掲載され続けていたと説明しています。

現在、その住所は大会実行委員会の事務局ではないとして、直接訪問しないよう呼びかけています。

もちろん、事務所を移転したこと自体が不正を意味するわけではありません。

ただ、数千円から数万円のチケットを販売するイベントでありながら、公式サイトの所在地がすでに使われていなかったという事実は、購入者に不安を与える要因になったことは否定できません。

4．電話による問い合わせを受け付けていなかった

特定商取引法に基づく表記では電話番号欄があるものの、「電話でのお問い合わせは受け付けておりません」と案内されています。

通常、電話対応を行わずメールや問い合わせフォームだけで運営する事業者そのものが違法というわけではありません。

しかし、大規模な花火大会で多数のチケット購入者や出店者を抱えるイベントであることを考えると、トラブル発生時に直接連絡できないことに不安を覚える人が出るのも自然でしょう。

5．開催直前になってチケット販売を停止

大会側は2026年8月5日、新規チケットの販売を一時停止しました。

その際には「関係機関との最終調整を行っている」と説明し、開催可否について8月9日に改めて案内するとしていました。

そして8月9日、大会中止が正式に発表されました。

開催予定日は8月22日ですから、わずか約2週間前の中止決定となったことになります。

琵琶湖三市同時花火大会は中止へ

2026年8月9日、「琵琶湖三市同時花火大会実行委員会」は大会の開催中止を正式に発表しました。

主催者側は、開催に向けて準備や調整を進めてきたものの、開催日までに大会を実施するために必要な準備・運営体制を整えることが困難と判断したと説明しています。

また、延期や振替開催は行わず、今後の開催予定もないとしています。

つまり、2026年の大会だけが延期されたということではなく、「琵琶湖三市同時花火大会」という企画そのものが事実上終了する形となりました。

結局、琵琶湖三市同時花火大会は詐欺なのか？

ここが最も気になるところでしょう。

結論として、2026年8月10日時点で「琵琶湖三市同時花火大会が詐欺だった」と断定することはできません。

警察などの捜査機関が詐欺事件と認定したという情報も、主催者が最初から花火大会を開催する意思がなかったと証明する情報も、現時点では確認されていません。

したがって、「詐欺だった」と事実として結論づけるのは適切ではありません。

一方で、今回のイベントには通常の大規模花火大会と比べて疑問に感じられる点が非常に多かったことも事実です。

自治体が大会への関与を否定した

自治体が混同を避けるため異例の注意喚起を行った

7,000円～19,000円の有料観覧席がすでに販売されていた

開催直前まで準備・運営体制が整わなかった

公式サイトに掲載されていた事務局所在地がすでに使用されていなかった

電話問い合わせを受け付けていなかった

開催約2週間前になって突然中止となった

こうした事情が重なったため、「本当に開催するつもりだったのか」という疑念がSNSなどで急速に広がったと考えられます。

「準備不足」と「詐欺」はまったく違う

ここで注意したいのが、イベントの運営が杜撰だったことと、刑法上の詐欺であることは別問題だということです。

仮に主催者が本当に花火大会を開催するつもりで準備を進めていたものの、経験不足や調整不足によって開催できなくなったのであれば、それだけで直ちに詐欺になるわけではありません。

一方、最初から大会を開催する意思や能力がないことを認識しながら、開催できるように装ってチケット代金などを集めていたのであれば、話は大きく変わってきます。

しかし、そのような意図があったかどうかは外部から簡単に判断できるものではありません。

そのため、現段階では「不自然な点が多数ある」「説明が十分ではない」と指摘することはできても、「詐欺事件」と断定することは避けるべきでしょう。

「三市同時」という名称自体が詐欺ではなかったのか？

今回の問題で、もう一つ見逃せないのが「琵琶湖三市同時花火大会」というネーミングそのものです。

もちろん、「三市同時」という言葉を使っただけで、直ちに長浜市・彦根市・高島市という3つの自治体が主催していることを意味するわけではありません。

しかし、一般の人が「琵琶湖三市同時花火大会」という名称を目にした場合、「長浜市・彦根市・高島市が協力して開催する花火大会なのではないか」、あるいは少なくとも「3市や地元観光団体などが何らかの形で関係しているイベントなのではないか」と受け取る可能性は十分に考えられます。

しかも今回の大会では、単に「三市同時」という名称を使っていただけではありません。長浜・彦根・高島の3市で花火を同時に打ち上げるとして宣伝し、実際にチケット販売ページでも「長浜市」「彦根市」「高島市」と市名を付けた観覧席が販売されていました。

その一方で、彦根市は公式に「彦根観光協会および彦根市は関係していない」と発表。長浜市も、自らが主催・共催する花火大会とは別のイベントであるとして、「情報の混同・誤認」に注意するよう異例の呼びかけを行いました。

ここにはかなり大きなギャップがあります。

「三市同時」と銘打ち、各市の名前を使って有料チケットまで販売していたイベントについて、その自治体側がわざわざ「関係していない」「混同・誤認に注意してほしい」と表明する事態になったからです。

これが、SNSなどで「詐欺ではないのか」「自治体が開催する大会だと思ってチケットを買った人もいるのではないか」といった疑念が強まった大きな理由の一つでしょう。

ただし、ここは慎重に考える必要があります。

名称が自治体の関与を連想させる可能性があったことと、刑法上の「詐欺」が成立することは別問題です。

詐欺だったと判断するためには、主催者が最初から人をだまして代金を受け取る意図を持っていたのか、購入者にどのような説明を行っていたのか、実際にどこまで開催準備を進めていたのかなど、さらに詳しい事実関係を確認する必要があります。

そのため現時点で「『三市同時』という名称を使ったから詐欺だ」と断定することはできません。

しかし少なくとも、自治体が関与していると一般の消費者に誤認させる余地がなかったのかについては、主催者側からより詳しい説明があってしかるべきでしょう。

今回のケースでは、「三市同時」という名称、3市の名前を使った宣伝、高額な有料観覧席の販売、そして実際の自治体による関与否定という一連の事実をセットで見る必要があります。

単に「イベント運営に失敗して中止になった」というだけでなく、そもそも購入者にどのようなイベントだと認識させてチケットを販売していたのかという点も、今回の騒動を考えるうえで重要なポイントになりそうです。

チケット代は返金される？

購入者にとって最も重要なのが返金問題です。

大会公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」では、主催者側の判断によって大会が中止となり、延期開催も行われない場合について、チケット代金を全額返金すると記載されています。

ただし、振込手数料などの諸経費は返金対象外とされています。

今回の大会は主催者側が中止を決定し、延期・振替開催もしないと発表しているため、公式サイトに記載された条件上は返金対象となると考えられます。

ただし、8月10日時点では具体的な返金方法や返金時期などについて詳細な案内はまだ出そろっていません。

出店者への対応も焦点に

今回の問題は観覧席の購入者だけではありません。

大会ではナイトマーケットなどの出店募集も行われていたため、出店を予定していた事業者への対応も問題になります。

主催者は中止発表の中で、チケット購入者と出店者への今後の対応について、法的専門家に相談しながら確認・整理していると説明しています。

今後は、

チケット代金が予定どおり返金されるのか

返金時期はいつになるのか

出店料は返金されるのか

その他の費用についてどこまで補償されるのか

といった点が焦点となりそうです。

今後最も重要なのは「返金が実行されるか」

今回の騒動を判断するうえで、今後最も重要なのは主催者の対応です。

特に注目されるのがチケット代金の返金です。

公式サイトでは返金すると記載されています。その約束どおり購入者に速やかに返金され、主催者から今回の経緯について詳しい説明が行われるのであれば、少なくとも「チケット代だけを集めて姿を消した」という事態とは大きく異なります。

反対に、返金が長期間行われない、主催者と連絡が取れなくなる、説明がないまま公式サイトやSNSが消えるといった事態になれば、問題の性質はさらに深刻になります。

その意味でも、今回の件は「中止が発表されたから終わり」ではありません。

今後、主催者がどのような説明を行い、購入者や出店者にどのような対応をするのかが非常に重要になります。

まとめ｜現時点で「詐欺」と断定はできないが疑問点は多い

「琵琶湖三市同時花火大会」は、2026年8月22日に長浜市、彦根市、高島市の3か所で開催するとして告知され、有料観覧席も実際に販売されていました。

しかし、自治体側が相次いで大会への関与を否定し、開催に必要な準備や運営体制について疑問が広がる中、8月9日に大会中止が発表されました。

主催者は「琵琶湖三市同時花火大会実行委員会」で、公式サイトでは谷中康亮氏が運営統括責任者として記載されています。

現時点で、この大会を「詐欺だった」と断定できる公的な根拠はありません。

しかし、自治体の関与否定、旧事務局所在地の掲載、高額なチケット販売、開催直前の中止など、不信感を招く要素がいくつも存在したことも確かです。

今後の最大のポイントは、チケット購入者や出店者への返金・補償が実際にどのように行われるかです。

新たな説明や返金方法が発表されれば、今回の花火大会がどのような経緯で中止に至ったのか、さらに詳しい実態が明らかになってくる可能性があります。

参考情報

彦根市「彦根市における花火大会について」

長浜市「長浜市が主催・共催する花火大会」

琵琶湖三市同時花火大会 公式サイト

琵琶湖三市同時花火大会 公式チケット販売ページ（STORES）