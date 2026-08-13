ラ・ムー スーパーは宗教？幸福の科学との噂をファクトチェック

激安スーパーとして知られる「ラ・ムー」。弁当や総菜、食品などを驚くほど安い価格で販売していることから、全国的に知名度を高めています。

その一方、インターネット上では以前から、

「ラ・ムーは宗教と関係があるの？」

「幸福の科学が経営しているスーパーなのでは？」

「大黒天物産の創業者は幸福の科学の信者だった？」

「ラ・ムーの社員も幸福の科学の信者なの？」

といった噂がたびたび見られます。

では、実際のところラ・ムーは宗教と関係があるのでしょうか。

結論から言うと、「ラ・ムーは幸福の科学が経営している宗教スーパー」と断定できる事実は確認されていません。

ただし、大黒天物産の創業家や経営陣と幸福の科学関連の媒体などとの接点を示す情報は存在します。そのため、「まったく何の関係もない単なるデマ」と片付けるのも少し乱暴です。

この記事では、確認できる事実と、確認できない噂を分けながら整理していきます。

ラ・ムーを運営しているのは大黒天物産

まず基本的なところから確認しておきましょう。

ラ・ムーを運営しているのは、岡山県倉敷市に本社を置く大黒天物産株式会社です。

大黒天物産は、ラ・ムーのほか「ディオ」などのディスカウントストアを展開している小売企業で、上場企業でもあります。

したがって、少なくとも会社組織としては宗教法人ではありません。

ラ・ムーの店舗を幸福の科学という宗教法人が直接運営している、という形でもありません。

ラ・ムーは「幸福の科学のスーパー」なのか？

ネット上で語られている主な説を整理すると、次のようになります。

噂 判定 考え方 ラ・ムーは幸福の科学が経営している 確認できない 運営会社は大黒天物産であり、幸福の科学が親会社や運営主体だと確認できる事実はない 大黒天物産は宗教法人である 誤り 大黒天物産は株式会社である 創業者と幸福の科学には関係があった 関係を指摘する情報あり ただし個人の信仰については慎重に扱う必要がある 現在の経営陣と幸福の科学側に接点がある 接点は確認されている 幸福の科学関連媒体への登場などがある ラ・ムーの社員は全員幸福の科学の信者 根拠なし そのような採用条件や会社方針は確認されていない

なぜ「幸福の科学」との噂が広がったのか？

この噂が長年消えない大きな理由の一つが、大黒天物産の創業者である大賀昭司氏と幸福の科学との関係を指摘する情報です。

インターネット上では以前から、大賀昭司氏について「幸福の科学の信者だった」とする書き込みや記事が数多く存在しています。

ただし、ここで注意したいのは、個人の宗教・信仰は非常に慎重に扱うべき情報だということです。

匿名掲示板、口コミサイト、個人ブログなどに同じ話が多数掲載されていたとしても、それだけで本人の信仰を確定的な事実として扱うことはできません。

そのため、「大賀昭司氏は幸福の科学の信者だった」と断定するよりも、「幸福の科学との関係を指摘する情報が以前から存在している」と表現する方が適切でしょう。

現在の社長と幸福の科学関連媒体には接点がある

一方、単なるネット上の噂だけでは説明できない接点もあります。

現在、大黒天物産の代表取締役社長を務める大賀昌彦氏は、過去に幸福の科学出版が発行する雑誌にインタビューで登場しています。

つまり、大黒天物産の現経営陣と幸福の科学関連媒体との間に、少なくとも一定の接点があったこと自体は確認されています。

この点は、「ラ・ムーと幸福の科学という話はすべて誰かが作った根拠のないデマだ」と断定できない理由の一つです。

ただし、雑誌のインタビューに登場したという事実だけで、

本人が幸福の科学の信者である

大黒天物産が幸福の科学の系列会社である

会社経営が幸福の科学によって行われている

とまで判断することはできません。

ここは明確に分けて考える必要があります。

幸福の科学学園の卒業生がラ・ムーに就職した例も

幸福の科学学園の卒業生が、大黒天物産のラ・ムーに就職した事例が紹介されたこともあります。

これも両者の接点としてネット上で取り上げられる材料の一つです。

しかし、この事実だけで「大黒天物産が幸福の科学系企業だ」と判断することはできません。

一般企業にはさまざまな学校の卒業生が就職します。一人あるいは複数の卒業生が勤務していることと、会社そのものが特定の宗教団体と一体化していることは別問題です。

社員口コミに幸福の科学関連の記述も

企業口コミサイトなどには、大黒天物産の元従業員などを名乗る人物による、幸福の科学に関連した書き込みも見られます。

例えば、社内教育や経営者の考え方について、大川隆法氏の書籍に言及する内容などです。

こうした口コミがネット上で拡散され、「やはりラ・ムーは幸福の科学と深い関係があるのではないか」と考える人が増えた可能性があります。

もっとも、社員口コミサイトの情報は基本的に匿名です。

投稿者が本当にその会社に勤務していたのか、書かれている内容が全店舗・全社員に共通するものなのかを外部から完全に確認することは困難です。

そのため、口コミだけを根拠に会社と宗教団体との関係を断定することはできません。

「ラ・ムーの社員は全員幸福の科学」は根拠なし

ネット上では噂がさらに拡大して、

ラ・ムーの社員は幸福の科学の信者

信者でなければ社員になれない

信者だから安い賃金で働いている

宗教団体だから商品を安く売ることができる

といった話まで見られることがあります。

しかし、こうした話を裏付ける信頼できる根拠は確認されていません。

大黒天物産は多数の店舗を展開し、非常に多くの社員やパート・アルバイトが働く大企業です。

その従業員全体について「特定の宗教の信者である」と考えるのは現実的ではありません。

少なくとも、幸福の科学への入信が採用条件になっていることを示す事実は確認されていません。

「大黒天物産」という名前も宗教と関係している？

「大黒天物産」という特徴的な会社名も、「宗教系なのでは？」と思われる理由になっているかもしれません。

大黒天は七福神の一柱として広く知られ、商売繁盛や五穀豊穣などと結び付けられている存在です。

大黒天物産という社名には、多くの人に福を与える大黒天のような企業になりたい、という意味が込められているとされています。

日本の企業には、神仏や縁起の良い言葉を会社名に使用している例が珍しくありません。

したがって、「大黒天」という名称が入っていることだけを理由に、幸福の科学との関係を示す証拠と考えることはできません。

「ラ・ムー」という店名も宗教っぽい？

「ラ・ムー」という名前自体に神秘的な響きがあることも、宗教説が出る理由の一つでしょう。

ラ・ムーという名称は、一般的には伝説上の「ムー大陸」をイメージしたものと説明されています。

ムー大陸は、かつて太平洋上に存在したとされる伝説上の大陸です。

オカルトや神秘思想などでも取り上げられることが多いため、「ラ・ムー」という名前を見て宗教的なものを連想する人がいても不思議ではありません。

しかし、ラ・ムーという店名が幸福の科学の教義から付けられたと確認できる事実はありません。

菊池桃子の「ラ・ムー」とも無関係

ちなみに、1980年代に菊池桃子さんがボーカルを務めたバンド「RA MU（ラ・ムー）」も存在しました。

スーパーのラ・ムーとこの音楽グループは基本的に別物です。

名前が同じであることから検索結果などで混同されることがありますが、大黒天物産のスーパーと芸能活動上の「ラ・ムー」を結び付けて考える必要はありません。

なぜラ・ムーはあれほど安いのか？

「あまりにも商品が安いので、普通のスーパーとは違う仕組みなのでは？」という疑問から、宗教説につながるケースもあるようです。

しかし、ラ・ムーの安さは、小売業としてのビジネスモデルから説明できます。

大黒天物産は食品卸売業からスタートし、仕入れや物流、店舗運営などを効率化しながら低価格販売を拡大してきました。

また、プライベートブランド商品の展開や大量仕入れ、店舗運営の効率化などによって価格競争力を高めています。

激安弁当や総菜、パンなどについても、自社グループでの商品開発や製造を活用することで価格を抑えています。

つまり、「宗教だから安い」という説明を持ち出さなくても、ディスカウントストアとしての経営戦略によって十分説明できます。

創業者・大賀昭司氏は2025年に死去

ラ・ムーを展開する大黒天物産を創業した大賀昭司氏は、2025年に亡くなっています。

大賀氏は大黒天物産を創業し、長年にわたり同社の急成長を率いてきた人物です。

その後、社長職は長男の大賀昌彦氏に引き継がれています。

そのため、ネット上で語られてきた「創業者と幸福の科学との関係」と、現在の大黒天物産の経営体制についても分けて考える必要があります。

「幸福の科学が大黒天物産を所有している」という証拠はある？

ここが最も重要なポイントかもしれません。

もし本当にラ・ムーが幸福の科学の系列企業なのであれば、通常は資本関係、主要株主、グループ企業関係などの客観的な情報が重要になります。

しかし、幸福の科学が大黒天物産の親会社である、あるいは大黒天物産を所有・支配していることを示す明確な事実は確認されていません。

したがって、

「ラ・ムー＝幸福の科学が所有・経営するスーパー」

という表現は、少なくとも現時点で確認できる情報からは事実として扱うべきではありません。

ファクトチェックの最終判定

ラ・ムーと幸福の科学をめぐる噂について、最終的には次のように整理できます。

項目 ファクトチェック ラ・ムーは宗教法人が運営している 誤り 運営会社は大黒天物産 事実 幸福の科学が大黒天物産の親会社 確認できない 創業家と幸福の科学との関係を指摘する情報がある 事実 現社長が幸福の科学関連媒体に登場したことがある 事実 社員は全員幸福の科学の信者 根拠なし 幸福の科学の信者でなければ採用されない 根拠なし 宗教だから商品が安い 根拠なし

まとめ

「ラ・ムーは宗教なのか？」という疑問について調べると、話は単純な「本当」か「デマ」かの二択ではありません。

ラ・ムーを運営する大黒天物産は一般の株式会社であり、幸福の科学がラ・ムーを直接経営している、あるいは大黒天物産を所有していると確認できる事実はありません。

そのため、「ラ・ムーは幸福の科学の宗教スーパー」と断定するのは不正確です。

一方で、創業者と幸福の科学との関係を指摘する情報が長年存在していることや、現在の経営陣が幸福の科学関連媒体に登場したことなど、両者に一定の接点が存在することも事実です。

したがって、最も公平な表現をするなら、

「ラ・ムーそのものが幸福の科学のスーパーだとする根拠はない。ただし、大黒天物産の創業家・経営陣と幸福の科学周辺には、過去から一定の接点が確認されている」

という結論になるでしょう。

企業と宗教について考える際には、経営者個人の信仰、宗教団体との人的交流、会社の資本関係や経営支配を混同しないことが重要です。