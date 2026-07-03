全国民一律給付金の最新情報

本当に予定はあるのか？

物価高が続く中で、「全国民一律給付金はいつもらえるのか」「また10万円給付のような制度があるのか」と気になる人は少なくありません。SNSやニュースサイトでは「一律給付」「2万円給付」「子どもへの給付」「自治体独自の給付金」など、似た言葉が並ぶため、情報が混乱しやすくなっています。

結論から言うと、2026年7月3日時点で、国が全国民に一律で現金を給付する制度は実施されておらず、具体的な支給予定も確認されていません。現在の政府の物価高対策は、全国民一律の現金給付ではなく、子育て世帯、低所得世帯、地域ごとの支援、税制見直しなどを組み合わせる方向になっています。首相官邸の総合経済対策でも、0歳から高校3年生までの子どもへの2万円支給や、給付付き税額控除の制度設計などが示されており、「全国民に一律で現金を配る」とは書かれていません。

全国民一律給付金とは？

「全国民一律給付金」とは、所得や年齢、世帯状況にかかわらず、一定の基準を満たす国民・住民に対して、同じ金額を広く支給するタイプの給付金を指す言葉として使われています。

多くの人が思い浮かべるのは、2020年の新型コロナウイルス対策として行われた「特別定額給付金」です。当時は、基準日時点で住民基本台帳に記録されている人を対象に、1人あたり10万円が支給されました。

そのため、物価高や景気対策のニュースが出るたびに、「また全国民一律給付金があるのではないか」と期待する声が出やすくなっています。しかし、現在検討・実施されている支援策の多くは、全国民全員を対象にしたものではありません。

最新情報：国による全国民一律給付金の予定はない

現時点で最も重要なのは、国による「全国民一律の現金給付」は予定されていないという点です。

2025年には、国民1人あたり2万円、子どもや住民税非課税世帯の大人には4万円を給付する案が政治的に話題になりました。しかし、その後の自民党と日本維新の会の連立合意では、経済財政関連施策の項目に「現金一律給付政策は行わないものとする」と明記されています。

つまり、以前話題になった「1人2万円給付」「子ども・低所得者は4万円給付」という話は、少なくとも現在の政府方針としては実施されていません。今後、政治状況や経済状況によって新しい支援策が出る可能性はありますが、この記事執筆時点では「全国民に一律で給付金が振り込まれる」と考える根拠はありません。

では、現在ある給付金・支援策は何か？

全国民一律給付金はありませんが、物価高対策としていくつかの支援策はあります。ここで混同しやすい制度を整理します。

物価高対応子育て応援手当

政府の総合経済対策では、物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までの子どもを対象に、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給する方針が示されました。

こども家庭庁の案内でも、支給額は「対象児童1人につき2万円」、1回限りとされています。

ただし、これは子どもを対象とした支援であり、全国民全員に2万円を配る制度ではありません。大人だけの世帯、子どもがいない世帯、対象年齢外の子どもがいる世帯などは、この制度の対象外となる場合があります。

低所得世帯向け給付金

内閣府の物価高対応の案内では、住民税非課税世帯について「3万円／世帯＋子ども1人あたり2万円」とされ、2025年5月にはほぼ全自治体で支給開始と説明されています。

これも、すべての国民を対象にした給付金ではありません。対象は主に住民税非課税世帯など、一定の条件を満たす世帯です。そのため、「給付金がある」という情報だけを見て、自分も必ず受け取れると判断するのは注意が必要です。

自治体独自の給付金

一部の自治体では、国の交付金などを活用して、地域独自の支援を行うことがあります。例えば、千葉県柏市は、国の交付金の範囲内で、市民に現金5,000円を支給する方針を示しました。

ただし、これは柏市の自治体独自の支援であり、国が全国民に一律で支給する給付金ではありません。住んでいる自治体によって、現金給付、商品券、ポイント、給食費支援、公共料金支援など、内容が異なる場合があります。

なぜ「全国民一律給付金がある」と誤解されやすいのか

全国民一律給付金の情報が混乱しやすい理由は、いくつかあります。

第一に、過去に10万円の特別定額給付金が実施されたため、「また同じような給付があるかもしれない」と考える人が多いことです。

第二に、過去の政治公約や検討段階の案が、現在も実施予定であるかのように拡散されることがあります。特に「2万円給付」「4万円給付」といった数字だけが独り歩きすると、すでに決まった制度のように見えてしまいます。

第三に、国の給付、自治体の給付、子育て世帯向け給付、低所得世帯向け給付が、同じ「給付金」という言葉で語られることです。実際には、それぞれ対象者も金額も申請方法も異なります。

今後、全国民一律給付金が復活する可能性は？

将来的に、全国民一律給付金が絶対に行われないとは言い切れません。大規模災害、急激な景気悪化、エネルギー価格の急騰、選挙後の政策転換などがあれば、新たな現金給付が議論される可能性はあります。

しかし、現時点の政府方針を見る限り、物価高対策は「全国民一律」よりも、困っている層に重点的に支援する方向です。首相官邸の総合経済対策でも、子育て世帯への2万円支給、重点支援地方交付金、電気・ガス料金支援、ガソリン価格対策、給付付き税額控除の制度設計などが並んでいます。

また、内閣官房の社会保障国民会議では、給付付き税額控除などに関する実務者会議が開かれています。これは、所得や税負担に応じて支援を届ける制度設計に関する議論であり、単純な全国民一律給付とは性格が異なります。

給付金詐欺にも注意

給付金の話題が出ると、詐欺メールや偽サイトも増えやすくなります。内閣官房は、給付金や定額減税について、内閣府・内閣官房・国税庁からメールで知らせることは行っていないと注意喚起しています。また、電話で銀行口座番号、暗証番号、クレジットカード番号、マイナンバーなどを聞き出すこともないと説明しています。

「給付金を受け取るにはここをクリック」「期限内に口座情報を入力してください」といったメールやSMSが届いた場合は、すぐにアクセスせず、自治体や政府の公式サイトで確認することが大切です。

自分が対象になる給付金を確認する方法

全国民一律給付金はありませんが、住んでいる自治体や世帯状況によっては、何らかの支援を受けられる可能性があります。確認する際は、次の順番で見ると分かりやすいです。

住んでいる市区町村の公式サイトを見る

「給付金」「物価高対策」「子育て応援手当」「住民税非課税世帯」などのページを確認する

対象者、申請期限、申請が必要か自動振込かを確認する

不明な場合は、市区町村の窓口に問い合わせる

特に自治体独自の支援は、地域によって内容が大きく異なります。隣の市では現金給付があるのに、自分の市では商品券やポイント支援ということもあります。

まとめ：全国民一律給付金は現時点で予定なし

2026年7月3日時点で、国が全国民に一律で現金を給付する制度は確認されていません。以前話題になった「1人2万円給付」「子ども・低所得者は4万円給付」といった案も、現在の政府方針では実施されていません。

一方で、子ども1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当、住民税非課税世帯向け給付、自治体独自の支援、電気・ガス・ガソリン対策など、別の形の支援は存在します。

大切なのは、「給付金がある」という言葉だけで判断しないことです。全国民一律なのか、子育て世帯向けなのか、低所得世帯向けなのか、自治体独自なのかを分けて確認する必要があります。

今後、新たな給付金が決まる場合は、政府や自治体の公式発表が出ます。SNSの情報だけで判断せず、必ず公式情報を確認するようにしましょう。