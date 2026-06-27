なぜ最近地震が多い？2026年6月-青森・千葉・山梨・ベネズエラ

なぜ最近地震が多いのか？2026年6月の青森・千葉・山梨・ベネズエラの地震

2026年6月、日本国内では青森県で強い揺れを観測した岩手県沖(青森）の地震、茨城県南部・千葉県北東部の地震、山梨県東部・富士五湖の地震が相次ぎました。さらに海外では、南米ベネズエラでも大きな地震が発生しました。

こうしたニュースが続くと、「最近、地震が多すぎるのではないか」「日本と海外の地震はつながっているのではないか」「大地震の前兆なのでは」と不安に感じる人も多いでしょう。

結論から言うと、2026年6月に目立つ地震が続いたことは事実ですが、現時点でそれらが世界規模で連動していると断定できる根拠はありません。むしろ、日本やベネズエラのように、もともと地震が起きやすい地域で、短期間に印象に残る地震が重なったと考えるのが自然です。

2026年6月に注目された主な地震

まず、日本で大きく報じられたのが、2026年6月25日朝に発生した岩手県沖の地震です。この地震では、青森県階上町で最大震度6強を観測しました。そのため「青森の地震」と受け止めた人も多かったかもしれませんが、震源は青森県ではなく岩手県沖でした。

翌6月26日には、千葉県北東部を震源とする地震が発生し、千葉県や茨城県などで最大震度4を観測しました。さらに同じ日の夜には、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県内で最大震度6弱の強い揺れを観測しました。

一方、海外ではベネズエラ北部で大規模な地震が発生しました。短い間隔で大きな地震が続いたため、「ダブレット地震」としても注目されました。ダブレット地震とは、同じ地域または近い地域で、規模の近い大きな地震が短時間のうちに続けて起きる現象を指します。

なぜ「最近地震が多い」と感じるのか

最近地震が多いと感じる理由の一つは、地震そのものの多さだけではありません。ニュース速報、スマートフォンの通知、SNSの投稿によって、国内外の地震情報が以前よりもはるかに早く、多くの人の目に入るようになったことも大きな要因です。

昔であれば、海外の地震や震度1から3程度の地震は、日常生活の中でそれほど強く意識されなかったかもしれません。しかし現在は、地震が発生するとすぐにニュースアプリやSNSで共有されます。そのため、実際以上に「また地震だ」「最近続いている」と感じやすくなっています。

また、大きな地震が起きると、その後に余震や関連する小さな地震が続くことがあります。ニュースではそれらも一つ一つ報じられるため、短期間に地震情報が集中しているように見えることがあります。

日本はもともと地震が多い国

日本で地震が多い最大の理由は、日本列島が複数のプレートがぶつかり合う場所に位置しているためです。

日本周辺では、太平洋プレートやフィリピン海プレートが、陸側のプレートの下に沈み込んでいます。この沈み込みによって地下に大きな力がたまり、その力が限界に達したときに地震が発生します。

青森県で強い揺れを観測した岩手県沖の地震は、日本海溝に近い地域で発生した地震です。東北地方の太平洋側では、過去にも大きな地震が何度も起きています。2011年の東北地方太平洋沖地震も、この地域の地震活動を考えるうえで重要な出来事です。

千葉県北東部や山梨県東部・富士五湖の地震も、それぞれ関東周辺の複雑な地質構造と関係しています。関東地方は、太平洋プレート、フィリピン海プレート、陸側のプレートが複雑に関係する地域であり、内陸型地震やプレート内部の地震が起きることがあります。

青森・千葉・山梨の地震は連動しているのか

短い期間に青森、千葉、山梨で地震が起きると、「日本列島全体で何かが起きているのでは」と感じるかもしれません。しかし、これらの地震がすべて一つの原因で連動していると考えるのは慎重であるべきです。

地震は地下の断層やプレートの状態によって発生します。近い地域で大きな地震が起きた場合、その周辺の断層に影響を与えることはあります。しかし、日本列島の別々の地域で起きた地震を、すぐに一つの流れとして結びつけることはできません。

特に、震源の深さ、地震のタイプ、関係するプレートや断層が異なる場合、それぞれの地震は別々のメカニズムで発生した可能性があります。

ベネズエラの地震と日本の地震は関係あるのか

ベネズエラと日本は地理的に非常に離れています。ベネズエラ北部の地震は、カリブプレートと南アメリカプレートの境界付近の地震活動と関係していると考えられます。一方、日本の地震は、太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みと深く関係しています。

つまり、どちらも「プレートの動きに関係する地震」ではありますが、関係しているプレートも、地殻にかかる力の方向も、地域の地震活動の背景も異なります。

大きな地震が遠く離れた場所の地震を誘発する可能性が完全にゼロというわけではありません。しかし、今回のように日本とベネズエラの地震を直接結びつけるには、科学的な根拠が必要です。単に発生日が近いというだけで「連動している」と判断するのは危険です。

地震が続くと大地震の前兆なのか

地震が続くと、多くの人が気にするのが「これは巨大地震の前兆なのか」という点です。

しかし、現在の科学では、地震の発生日時、場所、規模を正確に予知することはできません。小さな地震が続いた後に大きな地震が起こることもありますが、反対に、そのまま活動が落ち着くこともあります。

そのため、「地震が続いているから必ず大地震が来る」とも、「大きな地震は絶対に来ない」とも言えません。大切なのは、根拠のない予言や不安をあおる情報に振り回されるのではなく、日頃から備えておくことです。

SNSの情報には注意が必要

地震が相次ぐと、SNSではさまざまな情報が拡散されます。中には、専門家の解説や公的機関の発表をもとにした有益な情報もありますが、根拠の薄い予言や陰謀論のような投稿も少なくありません。

特に、「○月○日に大地震が来る」「海外の地震と日本の地震が完全に連動している」「人工的に起こされた地震だ」といった断定的な情報には注意が必要です。

地震について確認する場合は、気象庁、自治体、防災機関、信頼できる報道機関の情報を優先することが大切です。

今できる地震への備え

地震が多いと感じたときに大切なのは、不安になるだけで終わらせないことです。地震を完全に防ぐことはできませんが、備えることで被害を減らすことはできます。

まず、家具の固定を確認しましょう。タンス、本棚、冷蔵庫などが倒れると、けがや避難の妨げになります。寝室には倒れやすい家具を置かない、窓ガラスの近くで寝ないといった工夫も重要です。

次に、水や食料、モバイルバッテリー、懐中電灯、携帯トイレ、常備薬などを準備しておきましょう。最低でも数日分の備蓄があると安心です。

また、家族で避難場所や連絡方法を確認しておくことも大切です。地震はいつ起きるかわかりません。自宅、職場、学校、外出先など、それぞれの場所でどう行動するかを考えておく必要があります。

まとめ：地震が多いと感じる今こそ、冷静な備えを

2026年6月には、青森県で強い揺れを観測した岩手県沖の地震、千葉県北東部の地震、山梨県東部・富士五湖の地震、そしてベネズエラの大きな地震が相次ぎました。そのため、「最近地震が多い」と感じるのは自然なことです。

しかし、これらの地震がすべて一つの原因で連動していると断定することはできません。日本はもともと世界有数の地震多発地帯であり、ベネズエラもプレート境界付近に位置する地震リスクのある地域です。

重要なのは、不確かな情報に振り回されることではありません。地震の仕組みを理解し、正しい情報を確認し、家具の固定や備蓄、避難場所の確認など、現実的な備えを進めることです。

地震は予知できなくても、備えることはできます。最近地震が多いと感じた今こそ、防災を見直すよい機会と言えるでしょう。