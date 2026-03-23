日本でも戦争が始まる？

ホルムズ海峡封鎖とイラン情勢を受けた日本のリスク

イラン情勢の悪化とホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて、日本でも「このまま日本も戦争に入ってしまうのではないか」と不安に感じる人が増えています。ニュースでは、アメリカが日本を含む同盟国に対して貢献を求めていること、自衛隊派遣をめぐって日米の発言に食い違いがあること、さらに日本国内では自衛隊派遣に慎重な世論が強いことなどが報じられています。

こうした状況を見ると、たしかに「日本も戦争を始めるのでは」と心配になるのは自然です。しかし、結論から言えば、現時点で日本が直ちに戦争を始めると見るのは行き過ぎです。一方で、何も起きないと断言するのも危険であり、今後の展開によっては日本の関与が少しずつ深まる可能性はあります。

本記事では、「日本でも戦争が始まる？」という疑問に対し、今の情勢を整理しながら、どこまでが現実的なリスクなのか、日本政府に何ができて何が難しいのか、そして私たちは何を冷静に見ておくべきなのかを分かりやすく解説します。

日本がすぐに全面的な戦争に入る可能性は高くない

最初に結論をはっきり書くと、今の時点で日本がアメリカやイスラエルと並んで対イラン戦争に本格参戦する可能性は高くありません。

その理由は主に3つあります。

1. 日本には法的・政治的な制約が非常に大きい

日本は憲法9条を持ち、戦後の安全保障政策でも「専守防衛」を基本としてきました。自衛隊は存在していますが、海外で自由に軍事行動を行える軍隊ではありません。政府が何かをしたくても、法律、国会、世論、同盟関係、国際法といった複数の条件を同時にクリアしなければなりません。

つまり、アメリカが「協力してほしい」と言ったからといって、日本がすぐに海上自衛隊を戦闘任務に出せるわけではないのです。

2. 日本国内の世論はかなり慎重

最近の世論調査では、ホルムズ海峡周辺の安全確保のために自衛隊を派遣することについて、「派遣すべきでない」が過半数を占めました。また、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃そのものについても、支持しないという声が圧倒的に多くなっています。

この数字が示しているのは、日本国民の多くが「日米同盟は必要だとしても、中東の戦争にまで深く巻き込まれるのは避けたい」と考えているということです。政府としても、こうした世論を無視して大きな軍事判断を行うのは簡単ではありません。

3. 日本政府自身も「具体的な約束はしていない」と否定している

アメリカ側からは、日本の首相が海上自衛隊による支援を約束したかのような発言が出ましたが、日本政府はこれを否定しています。つまり、日本側は少なくとも現時点では「もう派遣を決めた」という立場ではありません。

このことはとても重要です。現段階では、日本政府はまだ政治的な余地を残しており、全面的な関与を決めたわけではないということです。

それでも不安が広がる理由

では、なぜ多くの人が「日本でも戦争が始まるのでは」と感じるのでしょうか。そこには、今の状況ならではの不安材料があります。

ホルムズ海峡が日本にとって遠い話ではないから

ホルムズ海峡は中東の海峡ですが、日本経済にとっては非常に重要な生命線です。日本が輸入する原油の大きな割合が中東地域に依存しており、その輸送ルートとしてホルムズ海峡が大きな役割を担っています。

そのため、ホルムズ海峡の航行が止まる、あるいは危険が高まるということは、単に「遠い国の戦争」という話ではありません。ガソリン価格、電気料金、物流コスト、化学製品の原料、企業の生産活動など、日本の暮らしや経済に直結します。

日本人の多くは中東の地理に詳しくなくても、「石油が来なくなるかもしれない」「価格が上がるかもしれない」「そのために日本も動かされるかもしれない」という感覚で不安を持ちやすいのです。

アメリカが同盟国への負担増を強く求めているから

今回の問題では、アメリカが日本を含む同盟国に対して「もっと貢献すべきだ」という姿勢を見せています。これは今回に限った話ではなく、近年のアメリカ政治では一貫して強まってきた傾向です。

「アメリカだけが守るのではなく、同盟国も応分の役割を果たすべきだ」という主張は、国内向けにも国際向けにも使いやすいメッセージです。そのため、日本に対しても、輸送路の安全確保、機雷掃海、後方支援、情報共有など、何らかの形での関与が求められやすくなっています。

こうした圧力を見ると、日本の人々が「結局アメリカに押し切られるのではないか」と感じるのも無理はありません。

ニュースの言い方が不安を強めやすいから

「封鎖」「戦争拡大」「同盟国に要請」「自衛隊派遣」「約束した」「否定した」といった言葉が並ぶと、どうしても事態が一気に動いているように見えます。

しかし実際には、外交や安全保障の世界では、言葉のニュアンスや時期の違い、国内向けと国外向けの発信の違いが大きく影響します。アメリカ側が強めに言う、日本側が慎重に言う、という構図も珍しくありません。見出しだけを追うと「もう決まった」と感じやすいのですが、実際はまだ流動的という場合が多いのです。

「日本でも戦争が始まる」の意味を分けて考える必要がある

このテーマで大切なのは、「戦争が始まる」という言葉を一つにまとめてしまわないことです。人によってイメージしているものがかなり違うからです。

ケース1：日本本土が戦場になる

たとえば、空襲やミサイル攻撃が日本国内で本格化し、日本の都市そのものが直接的な戦場になるというイメージです。

現時点では、この可能性はかなり低いと見てよいでしょう。今回の中心は中東であり、日本が直接攻撃対象になる状況ではありません。もちろん、在日米軍基地の存在や同盟関係を考えると、絶対にゼロと断言はできませんが、少なくとも今すぐ日本本土が戦場になるという段階ではありません。

ケース2：自衛隊が中東で軍事的に関与する

こちらは、より現実味のある論点です。たとえば機雷掃海、民間船舶の保護、情報収集、警戒監視、後方支援といった形で自衛隊が中東に関与する可能性は、全面戦争よりもはるかに現実的です。

ただし、これも直ちに「戦争参加」と同じではありません。政府はおそらく、仮に関与する場合でも「戦闘行為ではない」「国際航行の安全確保」「日本関係船舶の保護」「エネルギー安定のための限定的措置」といった説明を前面に出すはずです。

ケース3：経済的に“戦争状態の影響”を受ける

実は多くの人にとって最も現実的なのは、このケースかもしれません。日本が戦争を始めなくても、戦争の影響はすでに入り始めています。

原油高、ガソリン価格上昇、電気料金や物流費の上昇、輸入品価格の上昇、企業のコスト負担、景気悪化への懸念など、私たちの生活は中東情勢の影響を強く受けます。つまり「日本でも戦争が始まる？」という不安の一部は、軍事的な意味ではなく、生活と経済が戦時のような圧迫を受けることへの不安でもあるのです。

日本政府にできることと、できないこと

ここで、日本政府が現実に取り得る対応を整理しておきます。

できる可能性があること

情報収集・警戒監視

比較的ハードルが低いのがこの分野です。日本はこれまでも中東海域で情報収集活動を行ってきました。直接戦闘に入らない形で、航行の安全や地域情勢の把握を強化することは十分あり得ます。

機雷掃海の検討

ホルムズ海峡の安全確保という文脈では、たびたび機雷掃海が話題になります。もし停戦後に海上の安全確保が課題になれば、日本が限定的に協力できる分野として取り上げられる可能性があります。

ただし、機雷掃海は危険を伴う任務であり、単なる“安全な後片付け”ではありません。実際に行うとなれば、法的整理も政治判断も必要になります。

後方支援・外交支援・経済対応

もっとも日本らしい対応は、軍事行動の前面に立つのではなく、外交努力、エネルギー市場の安定化支援、備蓄放出の調整、国際協調の呼びかけ、海運会社や邦人保護への対応などを組み合わせる形でしょう。

すぐには難しいこと

アメリカ軍と一体化した戦闘参加

これは国内法、世論、外交的影響のどれを考えても、かなりハードルが高い対応です。日本政府が一気にそこまで踏み込む可能性は高くありません。

長期の本格派兵

中東で長期間にわたり大規模な自衛隊展開を行うことも、政治的な負担が非常に大きいです。仮に何らかの派遣があるとしても、かなり限定的で、目的も期間も慎重に区切られる可能性が高いでしょう。

今後あり得る現実的なシナリオ

ここから先、どのような展開があり得るのか。極端な予想ではなく、比較的現実的なシナリオを整理します。

シナリオ1：日本は派遣を見送り、外交と経済対応を強化する

もっとも穏当なのはこの形です。アメリカからの要請は受けつつも、日本は「現時点で具体的な約束はしていない」という立場を維持し、自衛隊の戦闘的な関与は避ける。その代わり、外交支援やエネルギー対策、備蓄、海運支援などを前面に出す。

国内世論を考えれば、この形は十分あり得ます。

シナリオ2：停戦後や状況改善後に限定的な関与を行う

世論調査でも「停戦後なら派遣してもよい」という層は一定数います。このため、戦闘が続く間は見送り、停戦後や危険度が下がった段階で、機雷掃海や海上安全確保のような限定任務に関与する可能性があります。

政府としても、「戦争に参加したのではなく、国際航路の安全回復に協力した」という説明がしやすくなります。

シナリオ3：なし崩し的に関与が深まる

最も警戒すべきなのはこのパターンです。最初は情報収集だけ、次は警戒監視、その次は護衛、さらに後方支援へ、というように段階的に役割が広がる形です。

この場合、政府は一つ一つの措置を「限定的」と説明しても、全体として見ると関与が深まっていた、ということになりかねません。日本で「戦争が始まる」と感じる人の不安は、このシナリオを直感的に警戒している面があるでしょう。

日本で本当に注目すべきポイント

不安なときほど、漠然とした言葉ではなく、具体的なポイントを見ることが大切です。

1. 「派遣」という言葉の中身

派遣といっても、情報収集なのか、掃海なのか、護衛なのか、戦闘なのかで意味は大きく違います。見出しのインパクトだけで判断せず、中身を確認することが重要です。

2. 停戦前か、停戦後か

これは大きな分岐点です。戦闘継続中の派遣は政治的にも法的にも重みが違います。停戦後の安全確保であれば、日本政府が踏み込みやすくなる余地があります。

3. 国会でどのような説明が行われるか

重要な安全保障判断では、政府がどの法律に基づき、何を目的に、どこまで行うのかをどう説明するかが非常に大事です。ここが曖昧なまま進むなら警戒が必要です。

4. 世論がどう動くか

今は慎重論が強いですが、海運被害、エネルギー危機、同盟圧力などによって空気が変わる可能性もあります。逆に、戦争拡大への不安がさらに高まれば、政府の動きはより制約されるでしょう。

「日本でも戦争が始まる？」への答え

この問いに対する現時点での答えは、次のようになります。

日本が今すぐ全面戦争に入る可能性は高くない。

しかし、

ホルムズ海峡の安全確保やエネルギー輸送を理由に、自衛隊の限定的な関与が検討される可能性はある。

そして、

たとえ日本が直接戦争を始めなくても、原油高や物流混乱などを通じて、すでに私たちの生活は戦争の影響を受け始めている。

つまり、「日本でも戦争が始まる？」という不安は、完全な思い込みでもなければ、そのまま事実でもありません。全面戦争の可能性を過度に恐れる必要はない一方で、限定的な関与や経済的な戦時影響については、冷静に注意深く見ていく必要があります。

まとめ

イラン情勢とホルムズ海峡の事実上の封鎖は、日本にとって決して遠い問題ではありません。石油、物流、外交、安全保障のすべてに関わる重要な問題です。そのため、「日本でも戦争が始まるのでは」と不安になる人が増えるのは自然なことです。

ただし、現時点で日本が直ちに本格参戦する可能性は高くありません。法的制約、世論の慎重さ、日本政府の否定的な説明などを考えると、いきなり大きく踏み込む状況にはなっていないからです。

一方で、アメリカからの圧力、エネルギー安全保障の重要性、海上輸送路の維持という現実を考えると、日本が何らかの形で関与を求められる局面は今後も続くでしょう。大切なのは、「戦争が始まる」という強い言葉だけに引っ張られず、何が事実で、どこからが推測で、どのレベルの関与が議論されているのかを丁寧に見ていくことです。

不安が広がるときほど、見出しだけではなく中身を落ち着いて確認する姿勢が必要です。日本が今後どこまで踏み込むのかは、政府の説明、国会論戦、世論、そして中東情勢の変化によって大きく左右されます。これから数日から数週間は、特に注意して見ていくべき局面だと言えるでしょう。