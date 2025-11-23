ドジャース・ ロハスは引退？

最新報道と今後の見通しを整理

ロサンゼルス・ドジャースの内野手ミゲル・ロハス（Miguel Rojas）について、2025年ワールドシリーズでの劇的な活躍もあって「もう引退するの？」「今年で終わり？」という声が一気に増えました。結論から言うと、ロハスは“すでに引退した”わけではありません。本人は2026年シーズン限りでの現役引退を示唆・表明しており、2026年が“ラストシーズンになる可能性が高い”段階です。

この記事では、引退報道が出た背景、本人のコメント、ドジャース側の事情、そして2026年に向けた立ち位置を、できるだけ分かりやすく整理します。

1. そもそも「引退説」が出た理由

ロハスの引退が話題になった最大のきっかけは、2025年ポストシーズンの終盤に本人がメディアで**「2026年でキャリアを終える意向」**を語ったことです。MLB Trade Rumorsなど米主要メディアは、ロハスが「来年（2026年）で引退する」と明確に口にしたと報じています。

日本語圏でも、ワールドシリーズ第7戦での同点弾の直後に大谷翔平との会話が紹介され、「来季限りで引退を示唆している」「2026年が最後の年になる」ことが広く伝えられました。

2. 本人は何と言っている？──“2026年で最後”の意味

2025年10月以降の報道を総合すると、ロハスのスタンスはかなり一貫しています。

2026年シーズンを最後に引退するつもり

できれば ドジャースでキャリアを終えたい（最後のダンス）

2025年終了時点でFA（フリーエージェント）になったが、1年契約などで残留を望む

つまり、ロハスにとって「引退」は“すぐにするもの”ではなく、2026年までプレーし切って、最後をドジャースで迎えるという計画です。

3. 2025年WSでの活躍が「引退ムード」を加速させた

ロハスは2025年ワールドシリーズで、当初は出場機会が限られていました。しかし第6戦・第7戦で先発に抜てきされ、

第7戦9回に起死回生の同点ソロ

直後の守備でも本塁での好返球でサヨナラ負けを阻止

という、“優勝の流れを決定づける仕事”をやってのけました。

試合後には大谷が「来年で引退はできないよ」と冗談まじりに声をかけたエピソードが紹介され、そこでも「ロハスは来季（2026年）で引退する意向」という前提が語られています。

このドラマ性が強すぎたことで、「ついに引退するのでは」という印象が一気に広まった、というのが実態でしょう。

4. ドジャース側はどう考えている？残留の可能性

2025年シーズン終了でロハスはFAになりました。

ただし、ドジャース周辺の報道では

フロントはロハスのリーダーシップと守備力を高く評価

本人も「ドジャースで引退したい」と希望

1年契約での再契約が現実的

という見立てが多いです。

ドジャースは若手・中堅の内野陣が厚い一方、ロハスのような“控えでもチームを締められるベテラン”はポストシーズンほど価値が跳ね上がるタイプ。実際、2025年WSの第7戦がまさにそれでした。

「2026年のラストイヤーをドジャースで」というストーリーは、球団側にとってもファンにとっても絵になります。

5. 2026年のロハスはどんな役割になる？

2026年にロハスが残れば、役割はおそらく次のようになるはずです。

● 内野のユーティリティ＋守備固め

二塁・遊撃・三塁をこなせるロハスは、複数ポジションの保険として最適です。2025年もユーティリティ的に起用されており、この流れは継続する可能性が高いでしょう。

● ベンチリーダー／精神的支柱

ロハスはベネズエラ出身で、若手の面倒見もよく、クラブハウスでの存在感が大きい選手として知られます。「試合に出ない日も価値がある」タイプで、優勝争いの終盤で特に重宝されます。

● “最後の年”をチームと走る

本人が引退を公言している場合、ラストシーズンはチーム全体が一つの物語を共有します。

ファンの後押しが強まる

チームメートも“最後にもう一度”という気持ちになる

こうした空気が、ポストシーズンの粘りや結束に繋がるのもMLBではよくある話です。

6. まとめ：ロハスは「引退するのか？」への答え

改めて要点をまとめると、

ロハスは 現時点で引退していない

2026年シーズン限りで引退する意向を本人が示している

2025年WSでのヒーロー的活躍が、引退ムードを一気に高めた

ドジャース残留→2026年ラストイヤーという流れが最有力

という状況です。

2025年のワールドシリーズ第7戦は、ロハスのキャリアの中でも最も象徴的な場面になりました。あの一発と堅実な守備があったからこそ、ドジャースは連覇を決められた――そう言っても過言ではありません。

もし2026年が本当に最後の年になるなら、ロハスのプレーは「目立つ数字」以上に、勝利の空気を作る“最後のピース”として記憶されるはずです。来季、ドジャースでの“最後のダンス”が実現するか、引き続き注目していきましょう。