2025年12月21日の予言

ネットで広がる噂の正体と冷静な考察

はじめに

2025年12月21日という日付を検索すると、「大災害が起きる」「日本に転機が訪れる」「封印された予言が解かれる」など、少し不穏な話が大量にヒットする。結論から言えば、現時点でこの日付に関する“確度の高い予言”や、公的機関が認めた危険情報は存在しない。

それでもこの日が話題になる背景には、いくつかの都市伝説やオカルト系コンテンツが連結し、SNSで拡散されやすい構造がある。本記事では、2025年12月21日予言として語られる主要な説を整理し、どこまでが事実で、どこからが“物語化された解釈”なのかを丁寧に見ていく。

1. もっとも有名な説：宜保愛子「47冊の予言ノート封印」

1-1. どんな話か

ネットで一番広がっているのは、霊能者として人気だった宜保愛子（ぎぼ あいこ）さんが、晩年に残した47冊のノートの最後に

「2025年12月21日まで封印」

と書いた、という話である。そこから

その日に最後の予言が公開される

公開される内容が日本の未来を左右する

冬至前後に大きな変化や災厄が起きる

といった“続きの物語”が多数作られ、YouTubeやnote、ブログなどで語られている。

1-2. 何が“事実”で何が“推測”か

重要なのは、「47冊のノート」や「2025年12月21日まで封印」という一次的な資料が公開されたわけではないという点だ。現在流通している情報は、ほぼオカルト系チャンネルや二次・三次創作めいた解釈が中心で、本人や遺族の公式発表で裏づけされた形にはなっていない。

つまり、

ノートが本当に47冊あるのか

“封印の一文”が本当にあるのか

それが12月21日なのか

という土台の部分から、客観的に確定しているとは言いにくい。

1-3. 冬至との関係（そして日付のズレ）

この説は「冬至」をキーワードに絡められることが多い。たしかに冬至は太陽の力が最も弱まる日で、古代から多くの文化で“節目”とみなされてきた。

ただし、2025年の冬至は12月22日頃であり、12月21日は冬至の“前日”になる可能性が高い。この“1日のズレ”をどう解釈するかは語り手次第で、

「冬至の前夜が重要」

「旧暦や別の暦で見ると21日が冬至」

「封印解除が21日で、変化の本番は22日」

など、後付けで広げられている印象もある。

2. 別ルートの説：古代文明が示す「2025年終末説」

2025年12月21日を、マヤ暦や他の古代文明の暦と結びつける説も存在する。

2-1. 「2012年終末説は誤読、真の終わりは2025年」

2012年12月21日の“マヤ暦終末説”は世界的に有名だが、実際には何も起きなかった。そのため一部の都市伝説界隈では

2012年は誤読だった

本当の区切りは2025年12月21日だ

という“再解釈”が語られている。

しかし、学術的にはマヤ暦の長期暦が示すのは**「周期の区切り」**であり、世界の終わりを意味するわけではないとされている。2012年説自体が“終末”と結びつけられた時点で、すでに極端な読み替えだった。

2-2. 「惑星直列や天体イベントの一致」

もうひとつの有名な筋書きが

2025年12月21日に惑星直列が起きる

古代遺跡の配置や数秘術と一致する

というタイプの話である。

天体イベントが人々の想像力を刺激するのは自然なことだが、「直列の有無」と「地上の災害」は因果でつながっていない。過去にも惑星直列や彗星接近が“終末”と結びつけられたことはあるが、科学的に災害を引き起こすメカニズムは確認されていない。

3. 2025年に関する“他の予言”との混線

2025年は別の予言でも話題が多い年で、それらが混ざって「12月21日が危ない」という印象が強化されている面がある。

3-1. たつき諒『私が見た未来』系の大災害説

漫画『私が見た未来』の作者・たつき諒さんによる

2025年7月に大災害が起きる

という噂は、旅行キャンセル報道が出るほど拡散した。これが

7月の災害 → 年末に“総決算”が来る

2025年は通年で危険

といった二次解釈を生み、12月の都市伝説へ接続されることがある。

3-2. 海外の終末予言（ラプチャー、黙示録系）

海外でも「2025年に終末が来る」「携挙（ラプチャー）が起きる」などの宗教的終末論がSNSで散発的に流行した。日本語圏の動画がそれを拾って

世界規模の終末の年＝2025

そのピークが冬至や12月21日

と結びつけることもある。

4. なぜ“特定の日付の予言”は繰り返し流行するのか

ここで少し、社会心理の視点を入れておく。

4-1. 「日付がある予言」は拡散に強い

「いつか大変なことが起きる」より、

2025年12月21日

のように“締め切りがある話”のほうが人の注意を引きやすい。

4-2. 予言は“外れても残る”構造を持つ

過去にも

ノストラダムス（1999年）

2012年マヤ暦

Y2K

など、多くの終末予言があったが、外れたあとも

「解釈が違った」

「別の形で当たった」

「人類が回避した」

と再編集され、次の予言へ連鎖していく。

4-3. 不安な時代ほど予言がリアルに見える

戦争、物価高、災害、感染症などで社会全体の不安が高い時、

説明できない出来事に“物語”を与える

未来の不安を“1つの日”に集約する

ことで、心の整理をしようとする動きが出やすい。

5. 2025年12月21日に「本当に注意すべきこと」

予言が本当かどうかより、現実的に大切なのは“備え”である。

5-1. 日本で年末に増えるリスク

12月後半は、予言と無関係に

❄️ 寒波・大雪

🌊 冬型気圧配置による高波

🔥 乾燥による火災

🚗 渋滞や帰省ラッシュの事故

など、現実的リスクが増えやすい季節になる。

5-2. 「外れたら安心、当たったら終わり」ではなく

災害は“予言通り”には来ない。どの年も、どの季節も、

可能性がゼロではない

ただし特定日だけが危険とも言えない

というのが地震・火山・気象災害の基本だ。

5-3. ごく普通の備えこそ最強

変に恐れるより、普段からの準備がいちばん信頼できる。

🧃 水・食料のストック（最低3日、できれば1週間）

🔋 モバイルバッテリーや電池

🩹 常備薬・簡易救急セット

📻 情報手段（ラジオ、家族の連絡ルール）

🗺️ 避難場所と経路の確認

このあたりを淡々と整えるだけで、“いつ来てもおかしくない現実の災害”への耐性は上がる。

まとめ

2025年12月21日が注目される理由は、主に

宜保愛子さんの「封印ノート」都市伝説 マヤ暦など古代文明の“再解釈”終末説 2025年の別予言（7月災害説など）との混線

という三本柱である。

ただし、これらはどれも現時点で一次資料や科学的根拠に裏づけられたものではなく、SNS時代の拡散構造の中で“それっぽい物語”として強化されてきた側面が大きい。

怖がりすぎず、しかし油断もしない。

予言をきっかけに防災や生活の見直しをするのは有益だが、日付に縛られて心をすり減らす必要はない。2025年12月21日は、**何かが起きると決まっている日ではなく、私たちがどう生きるかを考える“ただの未来の日付”**である。

不安が強いときほど、足元の現実に立ち戻り、できる備えを静かに積み上げていきたい。