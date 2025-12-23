Japan Luggage Express
Japan Luggage Express Ltd.

中国・ VTuber・ 顔出し義務化

ファクトチェック
中国、VTuber顔出し義務化

中国・ VTuber・ 顔出し義務化

中国でVTuberの「顔出し義務化」は本当？【ファクトチェック】

近年、日本語圏のSNSや動画コメント欄、掲示板などで

「中国ではVTuberの顔出しが義務化されたらしい」

「もう中国ではバーチャル配信はできない」

といった情報や断定的な書き込みが目立つようになっています。センセーショナルで分かりやすい内容のため、引用や又聞きの形で急速に広まり、「事実」として受け取られているケースも少なくありません。

本記事では 中国 VTuber 顔出し 義務 化 という噂について、法律・行政規制・配信プラットフォームの運用実態・現地での活動状況をもとに、情報を一つずつ整理し、ファクトチェックを行います。

結論から言えば、2025年時点で「中国でVTuberに顔出しを義務づける法律・行政規制・統一ルールは確認されていません」。この噂は、複数の制度や一部事例、そして中国特有の配信規制が混同された結果生まれた デマである可能性が非常に高い と考えられます。

結論まとめ（先に要点）

最初に、本記事の要点を簡潔に整理します。

  • VTuberに対する顔出し義務は存在しない
  • ⚠️ 一部で「実名登録」「身分証提出」が必要なケースはある
  • ❌ それらは「運営・当局向けの本人確認」であり、視聴者には非公開
  • ❌ 実写配信や顔出しが強制される制度は確認されていない
  • 🔍 噂の正体は「配信者規制」「未成年保護」「収益化・商業配信ルール」の誤解

つまり、「中国＝VTuber顔出し義務化」という単純な理解は事実と異なります。

なぜ「顔出し義務化」という噂が広まったのか

この噂が生まれた背景には、主に3つの要因があります。それぞれを切り分けて見ていくことが重要です。

① 実名認証制度との混同

中国では、インターネット上の秩序維持や未成年保護、犯罪防止を目的として、

  • 配信者
  • 視聴者

の双方に対し、プラットフォーム利用時に

  • 実名
  • 身分証番号

を登録させる 実名認証制度 が広く導入されています。

ただし、これはあくまで 運営側や行政が本人確認を行うための内部手続き です。視聴者や一般ユーザーに対して、

  • 本名
  • 顔写真
  • 身分証情報

が公開されることはありません。

👉 「身分証を提出する＝顔出し配信をする」ではありません。この点が誤解されやすく、噂の出発点になったと考えられます。

② 一部配信ジャンルでの「真人配信」重視

中国の配信プラットフォームでは、配信内容に応じて細かくジャンル分けが行われています。

代表的なものとしては、

  • ゲーム配信
  • 雑談・トーク配信
  • 教育・解説・講座系配信
  • 音楽・パフォーマンス系配信
  • 商業ライブコマース（商品販売）

などがあります。

このうち ライブコマース（商品販売） の分野では、

  • 消費者保護
  • 責任の所在の明確化
  • 虚偽広告の防止

といった理由から、

  • 実在する人物が登場する
  • 顔や身元が確認できる

実写配信（真人配信） が求められる、あるいは推奨されるケースがあります。

これが拡大解釈され、

「中国では配信者は顔出ししないと活動できない」

「VTuberも対象になった」

といった誤解につながった可能性があります。しかし、これは 特定ジャンルの商業配信に限った話 であり、VTuber全体に当てはまるものではありません。

③ 未成年保護・投げ銭規制の影響

中国では、未成年者への影響を重く見て、配信業界全体に対する規制が段階的に強化されてきました。

具体的には、

  • 未成年による投げ銭（ギフティング）の厳格な制限
  • 未成年の視聴時間・配信参加時間の制限
  • アイドル的・恋愛的な過度な煽り行為の禁止

などが挙げられます。

こうした動きを背景に、

  • VTuber文化も規制対象になるのではないか
  • バーチャル配信自体が問題視されているのではないか

という憶測が広がり、

「その流れで顔出しが義務化された」

という 事実とは異なるスト疑的ストーリー が作られ、拡散した可能性があります。

中国でもVTuberは現在も活動している

実際の配信状況を見ると、「顔出し義務化」説とは矛盾する事実が確認できます。

中国国内では現在も、

  • バーチャルアバターのみを使用
  • 実写映像を一切出さない

VTuber・Vライバーが 多数活動を継続 しています。

特に、

  • Bilibili
  • Douyin（中国版TikTok）

などの主要プラットフォームでは、

  • 完全バーチャル配信
  • 声のみの配信
  • モーションキャプチャを用いた配信

が今も普通に行われています。

仮に「顔出し義務化」が本当に実施されていれば、

  • 大規模な炎上や抗議
  • 配信者の一斉引退
  • 政府やプラットフォームによる公式声明
  • 海外メディアでの継続的な報道

が起きていないのは不自然です。この点からも、噂の信憑性は低いと言えます。

現在の正しい理解（整理）

ここまでの情報を整理すると、以下のようになります。

項目 実際の状況
顔出し義務 ❌ 存在しない
実名登録 ⭕ 運営・当局向けにのみ提出
VTuber活動 ⭕ 現在も可能・継続中
視聴者への実名公開 ❌ 一切なし
実写配信の強制 ❌ なし（ジャンル・商業配信を除く）

「登録情報の厳格化」と「顔出しの強制」は、全く別の概念であることが分かります。

なぜ日本語圏でこのデマが信じられやすいのか

日本語圏でこの種の情報が広まりやすい理由として、次の点が考えられます。

  • 中国の法制度や運用が外から見えにくい
  • 規制に関するニュースが断片的に伝わりやすい
  • 「中国＝厳しい統制」というイメージが先行しやすい
  • VTuber文化と中国規制を結びつけた話が分かりやすい

特に、

「中国らしい厳しい規制だから本当らしい」

という先入観が働き、検証されないまま定説のように扱われてしまった 可能性があります。

まとめ

  • 中国でVTuberの顔出しが義務化されたという事実は確認されていません
  • 噂の正体は「実名認証」「配信ジャンル別ルール」「未成年保護規制」の混同
  • 現地の配信実態を見る限り、デマである可能性が極めて高い

今後、中国の配信規制が変更・強化される可能性は否定できません。しかし、

「すでに顔出し義務化されている」

「VTuberは中国では活動できない」

といった断定的な情報には、引き続き注意が必要です。

※本記事は2025年時点で確認可能な公的情報、配信プラットフォームの運用実態、公開されている活動事例をもとに作成しています。

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommend
Articles by Yasu Shimizu