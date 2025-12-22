この記事の方針：ネット上で「2026年に起きる」として拡散される予言・噂の具体例を、出どころ（どこで語られているか）と検証の観点とセットで整理します。恐怖をあおる目的ではありません。

ここを押さえておくと、どんな予言を見ても「まず冷静に構造を疑う」ことができます。

年号入りの予言は、毎年のようにSNSで再拡散されます。2026年も例外ではありません。拡散しやすい理由はシンプルで、年号があるだけで「具体性」が増して見え、シェアされやすくなるからです。

2. 2026年の予言として拡散しがちな具体例（代表パターン）

ここでは、2026年の噂で特に目にしやすい具体例をまとめます。重要なのは、「原典に2026年と書かれているか」と、「後から2026年に当てはめられたか」を区別することです。

2-1. ノストラダムス系：「7カ月の大戦争」「ルーアン／エヴルー」

近年、ノストラダムスの四行詩（英訳）として、次のような文言が「2026年に起きる戦争の予言」として紹介されることがあります。

よく引用される要素：「Seven months great war（7カ月の大戦争）」「Rouen, Evreux（地名）」「the King will not fail」など

見分けポイント：「2026年」という部分が原典ではなく解釈側で追加されていないかを確認します。年号が入っていない場合、当てはめは誰でもできてしまいます。

2-2. ノストラダムス系：「蜂（bees）の大群＝ドローンの暗喩？」

同じくノストラダムス関連で、「蜂」「大群」といったイメージがドローンや自律兵器の比喩として語られ、2026年の技術・戦争不安と結びつけられることがあります。

古い文言（象徴表現）→ 現代の対象（ドローン等）へ 連想で置換

置換の根拠は薄いことが多く、解釈の自由度が高い

注意：象徴表現は面白い一方、検証が困難です。「言い換えが成立する＝当たった」とは限りません。

2-3. ババ・ヴァンガ系：「2026年に“宇宙人との接触（First Contact）”」

「ババ・ヴァンガが2026年11月に宇宙人（UFO）と接触」といった形で、まとめ記事が繰り返し出回ります。いくつかの媒体が、2026年の代表的トピックとしてこの主張を取り上げています。

よくある言い回し：「2026年11月に巨大な宇宙船が接近」「人類が異星文明と遭遇」など

見分けポイント：「誰がいつ書いた“最初の一覧”なのか」を追えるかどうか。追えない場合は、伝言ゲームの可能性が高くなります。

2-4. いわゆる “Living Nostradamus” 系：アトス・サロメの2026年予測

2025年末時点で、海外メディアで「Living Nostradamus（生きたノストラダムス）」として扱われる人物が、2026年の危機（戦争、宇宙天気・太陽嵐、サイバー等）を語る記事が複数見られます。

「当たった」とされる過去の主張が先に紹介され、 信頼感を演出 する記事構成になりやすい

する記事構成になりやすい 予測が広範囲（戦争・AI・太陽嵐など）で、どこかは当たりそうに見える

見分けポイント：過去の的中とされる話が当時の記録で確認できるか、また外れた予測が同じくらい検証されているか（選択的に当たりだけを拾っていないか）を見ます。

2-5. 「シンプソンズが2026年を予言した」ミーム（AI生成の偽クリップに注意）

シンプソンズは「予言した」ミームが非常に強く、年号（2026年）と組み合わさると拡散しがちです。近年はAI生成の画像・偽クリップで「それっぽい予言」を作れてしまうため、ミームの“素材”が増えています。

よくある特徴：字幕付きの短尺動画、作中の画面っぽい静止画、ショッキングな見出し

見分けポイント：エピソード番号・放送年・公式クリップの有無で確認できます。特定できない場合は疑ってOKです。

一覧でざっと把握：何が“原典あり”で、何が“当てはめ”か