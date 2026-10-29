日本遺失護照｜台灣旅客補辦及返台手續

台灣旅客實用指南｜日本護照遺失報案・入國證明書・返台手續 在日本遺失護照怎麼辦？先確認遺失地點，再聯絡日本警方與台灣駐日館處 在日本旅遊時發現護照不見，尤其回程班機就快起飛，難免感到緊張。在日本遺失護照怎麼辦？重要的是先尋找護照、向日本警方報案或申報遺失，並儘快與台灣駐日代表處或辦事處確認補發護照、申請入國證明書的辦法。 這篇文章以持中華民國護照、在台灣設有戶籍、赴日短期旅遊的台灣旅客為主要對象，分別說明護照還沒找到、即將搭機返台、以及護照事後尋獲的不同處理方式。

如果你正在搜尋「在日本遺失護照怎麼辦」、「日本護照不見如何報案」、「日本補辦護照」、「入國證明書返台」等問題，請先了解：警方的遺失物處理與台灣護照／返國文件的核發是兩套不同程序。只有台灣有權機關能決定如何核發相關旅行文件；日本警方、飯店或一般貨運公司不能替代。

一、在日本發現護照不見，先做這五件事

回想最後一次使用護照的地方：飯店櫃檯、機場報到櫃檯、車站、列車、計程車、商店、景點入口或隨身包包。先重新檢查行李內袋、外套口袋及飯店保險箱。 立即詢問疑似遺失的設施：如果可能忘在飯店，先請櫃檯確認；若在機場或交通工具上遺失，聯絡對應的失物招領單位或營運公司。 到附近的交番或警察署申報：說明護照遺失的時間、地點及證件資訊，詢問遺失届（いしつとどけ）的受理方式，並記下受理編號。 聯絡台灣駐日代表處／辦事處：告知護照遺失、目前所在地、聯絡電話與原訂返台時間，確認可申請的旅行文件及所需資料。 及早聯絡航空公司：若近期要返台，詢問是否需要改票、對新護照或入國證明書的登機文件要求；不要等到出發當天才處理。

如果懷疑護照遭竊，應向警方說明可能涉及竊盜，而不只是一般遺失。需要即時人身安全協助時，依日本的緊急報案方式求助；單純遺失則先向附近交番或警察署洽詢。

二、日本護照遺失報案：如何向交番或警察署求助？

日本警察的「遺失届」是失物申報程序。可前往交番（こうばん，派出所）或警察署，向員警提供護照持有人姓名、可能遺失的時間與位置、外觀及其他辨識資訊。若有護照影本或照片，也可攜帶作為參考。

向日本員警說明時，可以使用這段日文 台湾のパスポートをなくしました。遺失届を出したいです。受理番号を教えていただけますか。 意思是：「我的台灣護照遺失了。我想申報遺失，請問可以告訴我受理編號嗎？」

重要：日本警方受理的遺失届，不一定等於可直接用來補發護照的正式遺失證明。台灣外交部說明，海外遺失護照原則上應向當地警方取得報案證明；如果當地警方不核發，可依規定另行提出護照遺失說明書。請先詢問駐日館處，確認你的個案需要哪種文件，不要自行假定取得受理編號就已完成全部補發程序。

參考：東京警視廳失物申報及護照遺失相關說明（英文）、台灣外交部領事事務局：護照遺失申辦說明。

三、日本飯店、電車或機場遺失護照，應該聯絡誰？

護照可能先由發現地點的管理者保管，未必會立即送到警察署。請依遺失地點找對窗口：

可能遺失的地點 優先詢問的單位 飯店、旅館、民宿 住宿設施櫃檯、失物管理人員 JR、地鐵、私鐵、巴士 營運公司的失物招領窗口；之後可能移交警察 成田、羽田、關西等機場 依航廈、安檢區、機上或其他區域，向機場、航空公司、海關或警方確認 計程車 搭乘車隊／計程車公司、車資收據上的聯絡窗口 地點不明 可能遺失地附近的交番或警察署

若距離回程航班只剩幾個小時，仍應同步聯絡台灣駐日館處及航空公司。即使有人正在協助尋找，也不能保證護照能在出境前及時送達。

四、在日本遺失護照怎麼回台灣？新護照與「入國證明書」的差別

台灣外交部領事事務局說明，在國外遺失護照，原則上可向駐外館處詢問補發新護照；如果停留時間短、急於返國，來不及等候新護照核發，符合資格者可申請「入國證明書」，返台後再辦理護照補發。

方式 一般適用情況 特別注意 補發新護照 仍有足夠時間在日本辦理與領取 所需文件、受理方式、規費與工作天數以駐日館處最新說明為準 入國證明書 在台設有戶籍、符合資格且急於返台、來不及補發新護照的旅客 主要供返台使用；直航及轉機的登機條件須事先向航空公司確認

請注意，入國證明書並不是一本可自由前往各國旅行的新護照。如果原本訂的是經第三國轉機的班機，可能需要更改成直飛台灣的航班；是否能使用現有行程，必須事先取得航空公司的確認，並以相關主管機關要求為準。

此外，入國證明書的適用資格有法定限制；在台無戶籍國民、持外國護照或具有其他特殊身分者，不能直接套用本文的返台方式，請由駐日館處個別判斷。

官方資料：外交部：國外遺失護照如何補辦、外交部：哪些情況可以申請入國證明書、內政部移民署：入境前遺失護照如何入境。

五、向台灣駐日代表處申請，需要先準備哪些資料？

各案所需資料會因申請新護照或入國證明書、個人身分及館處要求而不同。請先電話確認，再準備資料及前往申請。以下資料通常值得先整理好：

可用來證明身分及中華民國國籍的文件，例如國民身分證、護照影本或照片、其他附照片的證件；實際可採認文件由館處決定。

日本警方受理遺失的資料、報案證明或受理編號；若無法取得書面證明，詢問是否需填寫護照遺失說明書。

符合館處規定的證件照片，以及館處要求的申請書、相關表格。

目前在日本的聯絡電話、住宿地址、電子郵件，以及原訂航班／機票資料。

如果護照影本不在身上，可向家人或可信任的聯絡人索取既有電子備份；不應為了申請而將完整證件照片公開貼上社群網站。

不應預設所有文件都能以電子郵件送件，也不要只憑網路文章自行決定是否需親自到場。申請形式、是否要預約、核發時間及費用，均以受理館處當時的規定為準。

六、台灣駐日本代表處在哪裡？東京與其他地區的聯絡方式

如果你在東京、千葉或鄰近地區旅遊，可以先聯絡台北駐日經濟文化代表處；其他地區可依領務轄區聯絡大阪、福岡、札幌、那霸、橫濱等辦事處或分處。

台北駐日經濟文化代表處（東京） 地址：東京都港區白金台 5-20-2 日本境內電話：03-3280-7811 國際電話：+81-3-3280-7811 領務櫃檯參考時間：週一至週五 09:00–11:30、13:00–16:00（日本時間；休館日及預約規定另行確認） 請於前往前致電詢問護照遺失案件的申請方式與當日可受理情況。一般領務問題請於辦公時間聯絡，勿將非重大急難事項占用緊急電話。

最新辦公地點、轄區與其他辦事處名單：外交部領事事務局：駐日本各館處清單、東京代表處聯絡資訊及領務時間。

七、回程班機快到了，能不能直接去機場碰碰運氣？

不建議。護照遺失時，即使手上有機票、台灣身分證或護照照片，也不代表航空公司必然可以讓旅客登機。日本出境查驗及航空公司核對旅行文件也各有要求。

先向駐日館處確認最早可辦理的旅行文件與申請時間。 向航空公司說明護照遺失與可能使用入國證明書的情況，確認能否搭乘原航班。 如果是轉機機票，先確認中途轉機國家的文件限制，必要時討論改搭直飛台灣航班。 若需延長在日本的住宿或調整訂房、機票，保留相關費用單據，方便向保險公司詢問是否適用理賠。

不要把「在日本警察局報案」誤認成「已經取得返台旅行文件」，也不要在館處與航空公司尚未確認前，就假設一定可以照原時間離境。

八、如果護照後來找到了，還能繼續使用嗎？

這一點要特別小心。台灣外交部明確指出：護照經正式申報遺失後又尋獲者，仍視為遺失，不得再持用。因此，如果已在駐外館處或有權機關完成護照遺失申報，不能因為飯店或警方把舊護照找回來，就直接拿去登機。

如果還在尋找階段，尚未完成相關申報，或不清楚報案、通報已產生什麼法律效果，請向駐日館處確認護照狀態。日本警察的遺失届與台灣主管機關對護照的遺失申報，不宜混為一談。

官方說明：外交部：遺失護照找回後是否還能使用？。

九、如果已經回到台灣，遺失的護照才在日本被找到呢？

有時飯店、電車或警察在旅客離開日本後才通知找到護照。這時請先確認舊護照是否已經申報遺失、是否仍具有使用效力，並詢問台灣外交部領事事務局或駐日館處應如何處理。

如果該證件已被通報失效，寄回台灣也不會讓它重新變成有效護照。護照屬於重要身分及旅行證件，能否交由第三方代領、可否跨境寄送，以及寄送方式，還要取得保管單位、主管機關與承運業者的確認。

Japan Luggage Express 不能替旅客核發護照或入國證明書，也不能保證可承運護照。若另外有行李、衣物、一般隨身物品等遺留在日本，我們可依個案協助確認日本當地代收、代領與寄回台灣的可行性。

十、常見問題 FAQ：台灣人在日本遺失護照

在日本遺失護照怎麼辦？第一步要做什麼？

先確認是否遺留在飯店、電車或其他設施，隨即向附近交番／警察署申報遺失，並儘快聯絡台灣駐日館處。若回程日期很近，應同步聯絡航空公司。

護照在日本不見了，可以只拿台灣身分證搭機回國嗎？

不要這樣假設。身分證或護照影本不能自動取代國際旅行文件。請由台灣駐日館處確認你能申請何種文件，並讓航空公司確認是否可登機。

入國證明書是什麼？可以在日本機場直接辦嗎？

入國證明書是符合資格的國民在特定情況下使用的返台文件，由台灣駐外館處依規定核發，不是一般在日本機場櫃檯就能申辦的證件。

用入國證明書可以經韓國、香港或其他地方轉機嗎？

不能一概而論。台灣外交部指出，此文件主要供直航返台；若須轉機或過境，必須事先與航空公司確認是否同意搭載，並核對轉機地要求。

日本警方一定會開立護照遺失證明嗎？

不一定。請先詢問駐日館處需要的證明類型；如果當地警察不核發書面證明，台灣外交部規定可能可用遺失護照說明書替代。

護照在日本飯店找到，飯店可以直接寄到台灣嗎？

應先確認護照的法律狀態及飯店的保管、交付規定。護照可能涉及第三方領取與跨境運送限制，不能把它當作一般衣物包裹直接寄送。

遺失申報後，舊護照找到了還可以用嗎？

不可以。依台灣外交部說明，正式申報遺失後尋獲的護照仍視為遺失，不得再持用。

護照影本、照片或手機裡的掃描檔有用嗎？

有助於館處核對身分與舊護照資料，但不能取代有效護照或核發的旅行文件；也不要把完整證件資料公開傳給陌生人。

在大阪、京都、北海道或沖繩遺失護照，也要去東京申請嗎？

不一定。可依所在地和領務轄區聯繫大阪、福岡、札幌、那霸、橫濱或東京等適當館處，先電話確認申請安排。

已在日本補辦旅行文件，回台灣後還要補發護照嗎？

如果使用入國證明書返台，通常還需依規定向外交部領事事務局或各辦事處申請補發護照，並備妥返台後取得的相關入國文件；實際應備資料請以主管機關指示為準。

Japan Luggage Express 可以代辦護照或入國證明書嗎？

不能。我們不是台灣駐外館處，無法核發或代替官方審核旅行文件。我們可評估的是其他已找到個人物品在日本的代收、代領與國際寄送事宜。

十一、官方網站與相關協助資訊

護照核發、入國證明書與相關法規可能調整，請以官方最新公告及個案答覆為準。建議將以下頁面加入書籤：

本頁由 Japan Luggage Express 提供一般旅遊資訊，不是台灣政府、日本警察或航空公司的官方辦事指南。入國證明書的核發資格、護照補發、出入境及登機是否可行，均以台灣駐外館處、出入境主管機關與航空公司的最新規定為準。