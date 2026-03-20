イランでクーデター？2026【ファクトチェック】

YouTubeやSNSでは、

「イラン軍事クーデター勃発」 「独裁崩壊へ」 「体制はもう終わった」

といった刺激的な見出しを目にします。とくに戦争や空爆、政権中枢への打撃が続く局面では、こうした断定的な情報が一気に広がりやすくなります。

しかし、2026年3月時点で確認できる主要報道を踏まえると、イランで軍事クーデターが起きたと断定できる信頼性の高い事実は確認されていません。

むしろ現実に近いのは、**「クーデターが起きた」のではなく、戦時下で革命防衛隊（IRGC）の影響力がさらに強まり、既存体制の内部で権力が再集中している」**という見方です。

この記事では、「イランでクーデターが起きた」という情報をファクトチェックしたうえで、なぜそのような噂が広がるのか、そして今後本当にクーデターや体制変動が起きる現実的な可能性があるのかまで、できるだけ整理して解説します。

結論：2026年3月時点で「イラン軍事クーデター勃発」は確認できない

最初に結論をはっきり書くと、2026年3月時点で、イランで軍事クーデターが発生したとする確かな公的確認は見当たりません。

確かに、現在のイランは非常に不安定です。

イスラエルやアメリカとの軍事衝突の激化

最高指導者の死去をめぐる大きな政治的衝撃

革命防衛隊幹部や治安機構への打撃

ホルムズ海峡をめぐる緊張

国内での統治不安と軍事的消耗

こうした状況だけを見ると、「もう政権は崩れたのではないか」「軍が乗っ取るのではないか」と考える人が出るのは自然です。

ですが、報道ベースでは、政権崩壊や本格的な軍事クーデターが起きたというより、体制側がなお統治機構を維持しているという評価のほうが強い状態です。

なぜ「クーデター勃発」という話が出てくるのか

では、なぜYouTubeやSNSでは「クーデター」という表現がこれほど使われるのでしょうか。

理由はいくつかあります。

1. 戦争と政変は結びつけて語られやすいから

戦争が起きると、多くの人は次に「政権内部が割れるのではないか」と考えます。

歴史的にも、外部からの軍事圧力が強まったときに、軍部の離反や政権内部の粛清、宮廷型の権力闘争が起きた例はあります。そのため、イランでも同じ展開を期待したり、あるいは断定してしまう人が出やすいのです。

2. イランの政治構造が外から見えにくいから

イランは、単純な「大統領がいて、軍がいて、議会がある」という国ではありません。

最高指導者

大統領

革命防衛隊（IRGC）

正規軍（Artesh）

聖職者ネットワーク

治安機関

民兵組織バシジ

といった複数の権力装置が重なり合っています。

このため、外から見て「誰が実権を持っているのか」が分かりにくく、何か大きな事件が起きるたびに「これはクーデターでは？」という解釈が生まれやすいのです。

3. 「体制内部の権力再編」を「クーデター」と大げさに表現しやすいから

現実の政治では、必ずしも戦車が首都に出てきて放送局を占拠するような古典的クーデターだけが政変ではありません。

軍・治安機関が実権を強める

名目上の制度は残る

しかし実際には権力バランスが変わる

というケースもあります。

このような**「内部権力の移動」**を、動画タイトルでは分かりやすさのために「軍事クーデター」と呼んでしまうことがあります。しかし、これは厳密には別の話です。

いまのイランで本当に強いのは誰か

現状を理解するには、イランの軍事・政治構造を押さえる必要があります。

革命防衛隊（IRGC）が最重要プレーヤー

現在のイランで最も重要な組織のひとつが、**革命防衛隊（IRGC）**です。

革命防衛隊は単なる軍隊ではありません。

対外作戦

ミサイル部門

経済利権

治安維持

体制防衛

民兵ネットワークとの連携

まで深く関わる、政治・軍事・経済をまたぐ巨大組織です。

そのため、仮にイランで「軍が政権を奪う」という展開を想像するとしても、中心になるのは普通の正規軍というより、まず革命防衛隊です。

ただし、ここで重要なのは、革命防衛隊はもともと体制の中核そのものだという点です。

つまり、革命防衛隊が前面に出てきたとしても、それは必ずしも「体制を倒すクーデター」ではなく、体制の内部で軍事色がさらに濃くなる再編である可能性が高いのです。

正規軍（Artesh）はいるが、革命防衛隊とは役割が違う

イランには革命防衛隊とは別に、いわゆる正規軍もあります。一般にArteshと呼ばれる組織です。

SNS上では、

「正規軍が革命防衛隊に反旗を翻してクーデター」

という物語が好まれがちですが、ここは慎重に見る必要があります。

確かに、戦況悪化や補給不足、死傷者増加によって、現場レベルで不満や軋轢が高まる可能性はあります。実際、正規軍と革命防衛隊のあいだに緊張や不和が生じているとする報道もあります。

しかし、不満があることと、国家全体をひっくり返す統一的なクーデター能力があることは別問題です。

しかもイランでは、体制維持のための監視・忠誠・治安ネットワークが長年積み上げられてきました。単純に「軍が怒っているからすぐクーデター」という図式にはなりにくいのが実情です。

ファクトチェック：「クーデターが起きた」と言える材料はあるのか

ここで、よく見かける主張を一つずつ整理してみます。

主張1：最高指導部が打撃を受けた＝クーデターが起きた

これは誤りです。

最高指導部が打撃を受ければ政権が弱体化するのは事実です。しかし、それだけでクーデターが起きたことにはなりません。

クーデターと言うには、一般に以下のような要素が必要です。

軍や治安機関の一部が独自に権力奪取へ動く

政府中枢や通信・放送・軍司令部を掌握する

既存の命令系統を切り替える

新体制の発足を公表する

2026年3月時点で、そのような段階まで進んだと確認できる状況ではありません。

主張2：革命防衛隊が力を持った＝軍事クーデターだ

これも言い過ぎです。

革命防衛隊の権力拡大は現実的な話ですが、それは「体制に反逆した」という意味ではありません。むしろ逆で、体制防衛のために前面に出ていると見るほうが自然です。

言い換えると、いま起きているかもしれないのは「反体制クーデター」ではなく、体制内部の軍事化です。

主張3：国内不満が強いから、すぐ政権崩壊する

これも単純化しすぎです。

イラン国内には長年、経済不満、政治的抑圧への反発、若者や女性を中心とした抗議の蓄積があります。だからこそ「今回こそ崩れるのでは」と見る声が出ます。

ただし、権威主義体制は、人気がなくてもすぐには倒れません。

武装組織の忠誠

情報統制

反対派の分断

指導者不在時でも動く官僚機構

外敵の存在を利用した結束

こうした条件がそろえば、かなり深刻な危機でも持ちこたえることがあります。

2026年3月時点の現実に近い見方

現時点で最も現実に近いのは、次のような見方です。

1. 体制は大きな打撃を受けている

これは間違いありません。

軍事的損耗、指導層への打撃、国際的孤立、エネルギー輸送をめぐる対立、経済負担など、イラン体制は極めて大きな圧力を受けています。

2. しかし、すぐ崩壊するとは言えない

ここが重要です。

外から見ると「ここまで攻撃されているなら崩れるはずだ」と思いがちですが、実際には、危機のなかで強権機構が逆に結束することもあります。

とくにイランのように、革命防衛隊や治安機関が国家中枢に深く入り込んでいる体制では、短期的には崩壊よりも締め付け強化が起きやすいのです。

3. 「クーデター」より「権力の再編」のほうが起きやすい

今後の変化があるとしても、いきなり派手な軍事クーデターより、

聖職者層と軍事組織の力関係の変化

革命防衛隊主導の意思決定強化

名目上は現行体制を維持したままの実権移動

といった形のほうが、現実には起きやすいと考えられます。

では、本当にクーデターが起きる可能性はあるのか

ここからはファクトチェックを超えて、現実的な可能性を検討します。

結論から言えば、ゼロではありません。

ただし、その場合も多くの人が想像するような単純な形ではなく、いくつかのシナリオに分けて考える必要があります。

シナリオ1：革命防衛隊主導の“体制内クーデター”

最も現実味があるのは、これです。

ただし「クーデター」と呼ぶかどうかは微妙です。なぜなら、革命防衛隊はすでに体制の内部にいるからです。

このシナリオでは、

聖職者の権威が相対的に低下する

文民政府の裁量が縮小する

戦時体制を理由に革命防衛隊がさらに前面に出る

国家運営がより軍事・治安優先になる

という形で、制度は残しながら実権だけが軍事側へ傾くことになります。

これは十分にあり得る展開です。

ただし、その場合でもニュースで想像されるような「政権打倒成功！」という絵にはならないでしょう。見た目は連続性を保ちながら、内側だけが変わる可能性が高いからです。

シナリオ2：正規軍や一部治安組織による反乱

次に考えられるのが、正規軍や一部治安組織が革命防衛隊や指導部に反旗を翻すシナリオです。

これは話としては分かりやすいのですが、現時点では可能性は高くないと見られます。

理由は次の通りです。

指揮系統の分断が難しい

クーデターには、単なる不満ではなく、

誰が主導するのか

どの部隊が従うのか

首都と通信網をどう押さえるのか

失敗したときの報復をどう避けるのか

という具体的設計が必要です。

イランのように治安監視が強い国家では、この準備を秘密裏に進めること自体が難しくなります。

革命防衛隊のほうが政治的にも経済的にも強い

正規軍が単独で国家を掌握するには、革命防衛隊を抑え込まなければなりません。しかし革命防衛隊は軍事力だけでなく、政治・経済・情報面でも非常に大きな力を持っています。

このため、もし衝突が起きても、それは一気に全国を制圧するクーデターというより、体制内部の武力衝突や分裂に近い形になる可能性があります。

シナリオ3：民衆蜂起と軍の離反が連動する

歴史上、独裁体制が崩れるときには、

大規模な民衆抗議

治安部隊の離反

エリート内部の裏切り

が重なることがあります。

イランでもこの可能性は完全には否定できません。とくに、経済危機や戦争被害が深刻化し、さらに政権の象徴的権威が弱まれば、大規模抗議が再燃する可能性はあります。

しかし、このシナリオにもハードルがあります。

反体制側の統一した受け皿が見えにくい

体制が弱ったとしても、次に誰が国を運営するのかが見えなければ、人々も軍も動きにくくなります。

亡命反体制派

改革派

民族・地域勢力

若者中心の市民運動

王政復古を望む勢力

など、反体制側には温度差があります。

そのため、「現政権は嫌だが、では次は誰か」という問いに対する一致した答えがまだ弱いことが、大規模転換の障害になります。

シナリオ4：政権崩壊ではなく、長期的な弱体化

個人的には、このシナリオもかなり現実的だと思われます。

つまり、

今すぐ派手なクーデターは起きない

しかし国家としての消耗は深まる

軍・治安・宗教・政治のバランスが崩れていく

数か月から数年単位で体制の正統性が摩耗していく

という形です。

この場合、ニュース映えはしません。

「今日クーデターが起きた」とは言えないからです。

ですが、実際の体制変動は、こうしたじわじわとした崩れ方をすることも少なくありません。2026年のイランを見るうえでは、この視点を持っておくことが大切です。

「独裁崩壊へ」という表現はなぜ危ういのか

YouTubeの見出しで特に多いのが、「独裁崩壊へ」という言い方です。

もちろん、イラン体制が強い圧力にさらされているのは事実です。しかし、この表現には問題があります。

願望と事実が混ざりやすい

体制を嫌う人、あるいは外部からの圧力によって変化を期待する人にとって、「崩壊へ」という言葉は魅力的です。

ですが、政治分析では、

起きてほしいこと

起きそうなこと

すでに起きたこと

を分けて考えなければなりません。

今のイランについて言えるのは、体制が深刻な危機にあることです。しかし、すでに崩壊したとは言えませんし、崩壊が目前だと断言するのも危険です。

権威主義体制は外圧だけでは崩れないことが多い

外部から攻撃されると、内部の不満が逆に「外敵に対抗するための結束」に吸収されることがあります。これは歴史上珍しくありません。

そのため、軍事圧力が強いからといって、自動的に民主化や自由化が進むわけではないのです。

今後注目すべきポイント

今後、「本当にクーデターや大規模政変が近づいているのか」を見るには、次の点が重要になります。

1. 革命防衛隊内部の動き

革命防衛隊が一枚岩なのか、それとも内部で路線対立や後継争いが起きているのか。ここは最大の注目点です。

もし内部亀裂が表面化すれば、単なる戦時強化では済まなくなる可能性があります。

2. 正規軍と革命防衛隊の関係

両者の摩擦が現場レベルの不満にとどまるのか、それとも命令拒否や離反に発展するのかは非常に重要です。

ただし、噂や未確認情報が多い分野でもあるため、断定には注意が必要です。

3. 首都テヘランでの治安維持能力

地方の不満よりも、首都で秩序を維持できるかどうかが政権には決定的です。

検問

通信統制

デモ抑圧

官庁や放送設備の防護

こうした機能が落ちれば、政変リスクは一気に高まります。

4. 反体制派の「受け皿」形成

政権が弱っても、代替勢力が見えなければ急変は起きにくいです。

亡命勢力や国内改革派、市民運動がどこまで連携できるのかは、中長期で非常に大きなポイントになります。

5. 戦争の長期化と経済悪化

戦争が長引けば、軍事費、インフラ損傷、物流混乱、物価上昇、失業増加などが積み重なります。こうした蓄積は、一度に爆発しなくても、後から政権の耐久力を削っていきます。

まとめ

「イランで軍事クーデター勃発」「独裁崩壊へ」といった断定的なYouTube動画タイトルは非常に目を引きますが、2026年3月時点では、そのまま事実として受け取るのは危険です。

現段階で言えるのは、次のようなことです。

イラン体制は深刻な打撃を受けている

しかし、信頼できる報道の範囲では、軍事クーデター発生は確認されていない

むしろ革命防衛隊を中心に体制の締め付けや権力再編が進む可能性が高い

今後の変化があるとしても、派手なクーデターより、体制内の実権移動や長期的な弱体化のほうが現実的

つまり、2026年のイランを理解するうえで大切なのは、

「もう崩壊した」と決めつけることでも、逆に「絶対に何も変わらない」と言い切ることでもなく、危機の深さと体制のしぶとさを同時に見ることです。

YouTubeやSNSの強い言葉は、しばしば現実より一歩先を断定してしまいます。

そのため、「クーデターが起きたのか？」という問いへの現時点の答えは、

「今のところ、確認できない。ただし、体制内部の権力再編や将来的な変動の可能性は十分にある」

というのが、もっとも冷静で現実的な見方だと言えるでしょう。

このテーマは日々状況が変わります。とくに戦争、指導部人事、治安部隊の動き、ホルムズ海峡をめぐる緊張は、数日単位で情勢が変化します。

したがって、

見出しが過激すぎる情報

出典が不明な「内部情報」

1本の動画だけを根拠にした断定

には注意が必要です。

本当に重要なのは、「何が起きてほしいか」ではなく、現時点で何が確認でき、何がまだ確認できないのかを分けて見ることです。