SDGs0とは？

「0番の目標」は本当に存在するのか

SNSで「SDGs0（ゼロ）」という言葉を見かけて、

「SDGsに“0番目標”が追加されたの？」

「“人類をなくそう”って本当？」

と不安になった方もいるかもしれません。

先に結論を書くと、国連が定めたSDGsは“17の目標（ゴール）”で、公式に「0番目標」は存在しません。 ただしネット上では、**皮肉・風刺・ジョーク（ネットミーム）**として「SDGs0」という言い回しが広まり、そこから誤解や都市伝説のような形で拡散しているケースがあります。

この記事では、学生にも読みやすいように、SDGs0が何を指す言葉なのか、なぜ広まったのか、誤解しないための見分け方まで整理します。

1. まずSDGsの基本：公式は「17の目標」

SDGsは、国連が2015年に採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に含まれる国際目標です。 ポイントは次の通りです。

✅ **17のゴール（目標）**で構成される

✅ それぞれの目標に、より細かい**ターゲット（具体的な達成項目）**がある

✅ 合言葉は**「誰一人取り残さない」**

ここで大事なのは、公式の一覧は“1〜17”で完結しているという点です。

2. SDGs0（ゼロ）とは何か：よくある3つの意味

「SDGs0」は公式用語ではないため、人によって意味がブレます。ネット上で見かける用法は、だいたい次の3タイプです。

① ネットミーム：「0番＝人類をなくそう」系

一番拡散力が強いのがこのタイプです。

🌍「環境問題の原因を突き詰めると人間」

😈「なら“人類がいなければ解決”」

という、ブラックユーモア／風刺として語られます。

ただし、ミームとしては成立しても、文脈を切り取られると

「国連がそんな目標を掲げている」

「SDGsの本当の狙いは人口削減だ」

のような陰謀論の燃料になりやすいのが問題点です。

② 批判のラベル：「SDGsはもうゼロでいい」系

もう一つは、“SDGs疲れ”や“SDGsウォッシュ（見せかけのSDGs）”への反発として、

💬「どうせ企業の宣伝でしょ」

💬「現場は忙しくなるだけ」

💬「うちの会社は“やってる感”のために使っている」

といった不満がたまった結果、**「SDGsなんてゼロに戻せ」**というニュアンスで使われるケースです。

この使い方は、ミームというより**社会的な反動（バックラッシュ）**に近い面があります。

③ 独自提案：「目標0＝まず姿勢・価値観を整えよう」系

教育現場やイベント、学生プロジェクトなどで、

💡「目標0：まず“知る”」

💡「目標0：身近な行動から」

💡「目標0：愛・思いやり・パートナーシップ」

のように、17目標の前提となる態度や考え方を“0”として提案する場合があります。

これは陰謀論とは真逆で、むしろ前向きな企画ですが、ここでも注意点があります。

✅ 公式ではない（独自の言い方）

✅ どの団体が言っている「0」なのか確認が必要

3. なぜ「SDGs0」が広まりやすいのか：3つの背景

「SDGs0」が拡散する背景には、情報環境の特徴があります。

背景①：SDGsが“カタカナ記号化”している

SDGsは便利な言葉ですが、

カラフルなバッジ

企業のポスター

学校の標語

のように“見た目”が先行すると、中身が分からないまま流行語化しがちです。

分からないものほど、人は「裏の意味があるのでは？」と想像してしまいます。

背景②：ショッキングな言葉ほど拡散する

SNSは、

怒り

驚き

不安

を刺激する投稿ほど広まりやすい傾向があります。

「0番＝人類をなくそう」という言葉は、ショッキングなので拡散しやすく、誤解も生みやすい構造になっています。

背景③：「SDGsウォッシュ」への不信が土台にある

「SDGsを掲げているのに、実態は違う」という例が報道されると、

🧼「SDGsウォッシュ」

🧼「グリーンウォッシュ」

のような不信感が広がります。

この不信感があると、極端な話（SDGs0のような話）でも「ありそう」と思えてしまい、拡散の下地になります。

4. ファクトチェック：公式のSDGsに「0番目標」はない

ここは短く、でも重要です。

✅ 国連が定めたSDGsは 17の目標

✅ 公式の一覧に**“0番目標”はない**

つまり、

「SDGs0が国連の正式目標である」

という主張は誤りです。

5. 「SDGs0」を見かけたときの見分け方（実用編）

誤情報に巻き込まれないために、次のチェックが有効です。

チェック①：投稿の“出どころ”が公式か

🏛 国連（UN）

🏛 外務省などの公的機関

🏛 国連広報センター

のような一次情報にリンクしているかを見ると、かなり整理できます。

チェック②：画像や表は「1〜17」か

SDGsのアイコン一覧は、公式では1〜17です。 「0」「18」が混ざっている画像は、

ネタ

独自作成

改変

の可能性が高いです。

チェック③：文章が“断定”と“煽り”だらけか

誤情報は、次のような言い方を好みます。

❌「絶対にそうだ」

❌「メディアは隠している」

❌「気づいた人だけ分かる」

こうした文体は、まず疑ってかかるのが安全です。

6. それでもSDGsは必要？——「0に戻す」のではなく“中身を見直す”

SDGsの本質は、派手なバッジではなく、

貧困

教育

ジェンダー

働き方

エネルギー

気候

生物多様性

のような、現実の課題に向き合う枠組みです。

一方で、現場の反発（SDGs疲れ）が出るのも理解できます。 だからこそ大事なのは、

✅ 形だけのSDGsを増やさない

✅ 数字・根拠・実態を示す

✅ 「何のため」の行動かを説明できるようにする

という、**“中身のSDGs”**に戻すことです。

7. まとめ：SDGs0は「公式目標」ではなく、文脈で意味が変わる言葉

最後に要点を整理します。

✅ SDGsの公式は 17目標 で、 0番目標は存在しない

で、 ✅ 「SDGs0」はネット上の言い回しで、意味がブレる

✅ よくある用法は、 😈 風刺（人類をなくそう） 😮‍💨 反発（SDGs疲れ・やってる感への批判） 💡 独自提案（0番＝姿勢・価値観）

✅ 誤情報を避けるには、一次情報・公式一覧（1〜17）・煽り文体の有無をチェック

SDGs0という言葉は刺激が強く、目を引きます。 しかし、言葉の“面白さ”と“事実”は別です。 ネットで見かけたら、まずは落ち着いて、公式情報と照らし合わせる習慣がいちばんの対策になります。