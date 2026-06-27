過去の人工地震

実際に研究されている誘発地震の事例を解説

過去の人工地震とは何を指すのか

「過去の人工地震」と聞くと、人間が意図的に大地震を起こした事例を想像する人もいるかもしれません。しかし、地震学で問題にされる人工地震の多くは、巨大地震を自由に起こすという意味ではありません。

科学的には、人間活動によって地震活動が誘発された可能性がある地震を、誘発地震または誘発地震活動と呼びます。英語では induced earthquake や induced seismicity と表現されます。

つまり、過去の人工地震を考えるときは、「誰かが地震を起こした」という話ではなく、ダム、地下資源開発、地熱発電、採掘、地下への流体注入などによって、地下の力のバランスが変わり、もともと動きやすくなっていた断層がすべった可能性がある事例として見る必要があります。

人工地震と自然地震の違い

自然地震は、プレート運動や活断層の動きなど、地球内部の自然な力によって起こります。日本で発生する多くの地震は、太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込み、内陸活断層の活動などと関係しています。

一方、誘発地震は、人間活動によって地下の圧力や応力の状態が変化し、それがきっかけとなって発生した可能性がある地震です。たとえば、地下に水を注入したり、大きな貯水池に水をためたり、地下資源を大量に採取したりすると、地下の断層にかかる力が変化することがあります。

ただし、どこでも簡単に地震が起こるわけではありません。地下に断層があり、そこにすでに力がたまっていて、さらに人間活動による変化が断層に影響した場合に限られます。そのため、過去の人工地震とされる事例も、地質調査、観測データ、震源分布、作業記録などをもとに慎重に検討されています。

過去の人工地震として知られる主な事例

コイナ地震：インドのダム貯水と関係が指摘された地震

過去の人工地震、特に貯水池誘発地震の代表例としてよく取り上げられるのが、インド西部マハラシュトラ州のコイナ地震です。

1967年12月、コイナダム周辺でマグニチュード6級の地震が発生しました。この地域では、ダムの貯水と地震活動の関係が長く研究されてきました。巨大な貯水池に大量の水がたまると、その重さが地下に加わります。また、水が岩盤の割れ目に入り込むことで、地下の圧力状態が変わることがあります。

コイナ地震は、世界的にも有名な貯水池誘発地震の事例です。人間が水をためたことだけで地震のエネルギーを作り出したというより、もともと地下に存在していた断層や応力状態に、貯水池の影響が加わったと考えられています。

この事例は、ダム建設と地震リスクを考えるうえで重要な教訓となりました。特に、大規模ダムを活断層や地震活動がある地域に建設する場合、貯水後の地震観測が重要であることを示した事例といえます。

ロッキーマウンテン・アーセナル：地下への廃液注入と地震

アメリカ・コロラド州のロッキーマウンテン・アーセナルも、過去の誘発地震として知られる事例です。

この地域では、地下深くに廃液を注入した後、周辺で地震が増加したことが問題になりました。地下への液体注入は、地下の圧力を変化させることがあります。その圧力変化が断層に伝わると、断層面の摩擦が低下し、すでに力がたまっていた断層が動きやすくなる場合があります。

ロッキーマウンテン・アーセナルの事例は、地下に流体を注入する行為が地震活動に影響する可能性を示した重要なケースとして、地震学や地下開発の分野でしばしば取り上げられます。

この事例以降、地下への注入と地震の関係は、石油・天然ガス開発、廃水処分、地熱開発などの分野で重要な研究テーマになりました。

オクラホマ州の地震増加：廃水注入との関係

近年の過去事例として有名なのが、アメリカ・オクラホマ州を中心とする地震活動の増加です。

オクラホマ州では、2000年代後半以降、それまで地震がそれほど多くなかった地域で地震が急増しました。背景として指摘されたのが、石油や天然ガスの生産に伴って発生する大量の廃水を地下深くに処分する作業です。

ここで注意したいのは、よく言われる「フラッキングが直接大地震を起こした」という単純な話ではないことです。問題にされることが多いのは、石油・ガス生産に伴って出る廃水を、地下の処分井に長期間・大量に注入することです。

地下に注入された水が広がり、断層付近の圧力を変化させると、断層がすべりやすくなることがあります。オクラホマ州の事例は、現代のエネルギー開発と誘発地震の関係を考えるうえで、非常に重要な例です。

ポハン地震：韓国の地熱開発と関係が指摘された地震

韓国南東部のポハン地震も、過去の人工地震としてよく取り上げられる事例です。

2017年、韓国のポハンでマグニチュード5級の地震が発生しました。この地震については、近くで進められていた地熱発電プロジェクトとの関係が研究されました。地熱開発では、地下の高温の岩盤に水を送り込み、地下の割れ目を利用して熱を取り出す方法が使われることがあります。

地下に水を送り込むと、地下の圧力が変化し、既存の断層や割れ目が動きやすくなることがあります。ポハン地震は、地熱開発に伴う誘発地震として世界的に注目されました。

この事例は、再生可能エネルギーとして期待される地熱発電にも、地域の地質や断層を十分に調べる必要があることを示しました。地熱発電そのものが悪いという話ではなく、地下に水を注入する事業では、事前調査と監視体制が不可欠だという教訓です。

バーゼルの地熱プロジェクト：スイスで注目された誘発地震

スイスのバーゼルでも、地熱開発に伴う誘発地震が問題になったことがあります。

2006年、バーゼルで地下に高圧の水を注入する地熱プロジェクトが行われた際、周辺で有感地震が発生しました。この地震はマグニチュード3級でしたが、都市部で発生したため社会的な影響が大きく、プロジェクトは大きな見直しを迫られました。

バーゼルの事例は、地震の規模がそれほど大きくなくても、都市部では住民の不安や建物被害、事業継続への影響が大きくなることを示しています。

誘発地震のリスク評価では、単にマグニチュードだけを見るのではなく、震源の深さ、人口密度、建物の耐震性、住民への説明、緊急時の停止基準なども重要になります。

地下核実験による人工的な揺れ

「人工地震」という言葉は、地下核実験や大規模爆発によって発生する揺れを指して使われることもあります。

地下で大規模な爆発が起きると、その衝撃は地震波として地中を伝わります。そのため、地震計には地震のような波形が記録されます。ただし、これは断層がずれて発生する自然地震や誘発地震とは仕組みが異なります。

自然地震では、断層がある方向にずれることで地震波が発生します。一方、爆発では、爆発点から外側に向かって圧力が広がります。専門機関は、地震波の特徴を分析することで、自然地震と爆発による揺れを区別します。

つまり、地下核実験は「人工的に地面を揺らす」という意味では人工地震に含められることがありますが、ダムや地下注入による誘発地震とは別の現象として考える必要があります。

過去の人工地震は巨大地震だったのか

過去の誘発地震の多くは小規模なものです。人が感じない微小地震として観測されるケースも少なくありません。

ただし、一部にはマグニチュード5から6級の地震として注目されたものもあります。コイナ地震やポハン地震、オクラホマ周辺の地震などは、人工的な活動と地震との関係が社会的にも大きく問題になりました。

しかし、マグニチュード8や9のような巨大地震を人間が自由に起こしたという科学的に確立した事例はありません。巨大地震は、広大な断層面に長期間蓄積されたエネルギーが一気に解放される現象です。人間活動が断層の動くきっかけになることはあっても、巨大地震のエネルギーそのものを人間が作り出しているわけではありません。

過去の人工地震からわかること

過去の人工地震、つまり誘発地震の事例からわかるのは、地下は人間の活動に対して完全に無反応ではないということです。

地上から見ると、ダムの貯水、地下水のくみ上げ、石油や天然ガスの生産、地熱発電、採掘などは、それぞれ別々の事業に見えます。しかし、地下では圧力、応力、断層、水の流れが複雑に関係しています。

そのため、地下に大きな変化を与える事業では、事前の地質調査、活断層の確認、地震観測、注入量や圧力の管理、異常が出たときの停止基準などが重要になります。

過去の事例は、地下開発をすべて否定するためのものではありません。むしろ、安全に地下を利用するために、どのような条件で地震が起こりやすくなるのかを学ぶ材料です。

人工地震と陰謀論を混同しないことが大切

大きな地震が起こると、「これは人工地震ではないか」という噂が広がることがあります。しかし、科学的に検討される誘発地震と、根拠の乏しい陰謀論的な人工地震説は分けて考える必要があります。

科学的な誘発地震の議論では、震源の位置、深さ、地震波の特徴、発生時期、周辺で行われていた人間活動、地下構造などを総合的に調べます。単に「地震の前に不思議な音がした」「空が光った」「時期が怪しい」といった理由だけで人工地震と判断することはできません。

また、日本はもともと世界有数の地震国です。日本で大きな地震が起きた場合、まず考えるべきなのはプレート境界や活断層などの自然の地震活動です。人工地震という言葉だけが独り歩きしないよう、冷静に情報を確認することが大切です。

過去の人工地震の一覧

事例 場所 時期 関係が指摘された人間活動 ポイント コイナ地震 インド 1967年 ダムの貯水 貯水池誘発地震の代表例 ロッキーマウンテン・アーセナル アメリカ・コロラド州 1960年代 地下への廃液注入 地下注入と地震の関係を示した重要事例 オクラホマ州の地震増加 アメリカ 2000年代後半以降 石油・ガス生産に伴う廃水注入 現代の誘発地震問題として有名 バーゼルの地熱プロジェクト スイス 2006年 地熱開発に伴う水の注入 都市部での誘発地震リスクが注目された ポハン地震 韓国 2017年 地熱開発 地熱発電と誘発地震の関係で世界的に注目 地下核実験による揺れ 各国の核実験場 20世紀以降 地下爆発 断層地震とは異なる人工的な地震波

まとめ

過去の人工地震として語られるものの多くは、科学的には誘発地震として研究されています。代表的な原因には、ダムの貯水、地下への流体注入、廃水処分、地熱開発、鉱山採掘、地下資源の採取などがあります。

インドのコイナ地震、アメリカのロッキーマウンテン・アーセナル、オクラホマ州の地震増加、スイスのバーゼル、韓国のポハン地震などは、過去の人工地震を考えるうえで重要な事例です。

ただし、これらは「人間が巨大地震を自由に起こした」という意味ではありません。多くの場合、地下にもともと存在していた断層や応力状態に、人間活動が影響を与えた可能性があるというものです。

人工地震という言葉は刺激的ですが、正確には、自然地震、誘発地震、爆発による人工的な揺れ、陰謀論的な人工地震説を区別して考える必要があります。過去の事例を冷静に見ることで、地下開発と地震リスク、防災、エネルギー利用の関係をより正しく理解することができます。