ホテルニュー大新「中国人に譲った？」

噂の真相と休業・予約トラブルの最新状況（千葉・銚子／犬吠埼）

※本記事は 2025年12月25日時点で報道・公的機関の告知で確認できる範囲を整理し、 「ホテルニュー大新 中国人」などで検索して不安になった人に向けて、事実／未確認情報／取るべき対応を分けて解説します。

要点

✅ ホテルニュー大新は「休業中」であることを銚子市観光協会が確認 しています。

しています。 ✅ ただし、観光協会も ホテル側と連絡が取れない 状態が続いています。

状態が続いています。 ✅ 一部報道では、 公式サイト上で予約が取れてしまう状態 が確認されています（＝現地は休館でも、ネット予約が残っている可能性）。

が確認されています（＝現地は休館でも、ネット予約が残っている可能性）。 ✅ 「中国人に譲った（中国資本になった）」という話は 近隣住民の“聞いた話”として報道されている 一方、 それだけで “中国人オーナーに確定”と断定できる公式情報は現時点で確認されていません。

一方、 それだけで ✅ 経営面では、経営者の交代（2024年6月頃）・賃金未払い・従業員退職・光熱停止などが報じられています。

「中国人だから問題」という話ではなく、いま起きているトラブルは “連絡不能のまま予約が残っている”という消費者被害リスクが本質です。

いま何が起きているのか（報道と告知の整理）

1) 「休業中」だが、連絡が取れない

銚子市観光協会は、ホテルニュー大新（および大新旅館）について、 休業中であることを確認している一方、 ホテル側と連絡が取れず現況確認ができないと告知しています（2025年12月11日付）。

2) 予約はできるのに、キャンセルできない可能性

複数の報道で、

現地は「本日休館」

しかし 公式サイトでは予約受付が残っているように見える

予約者が「キャンセル手続きができない」 といった状況が取り上げられています。

年末年始は犬吠埼周辺が混み合うため、 「現地に行って初めて休業を知る」ケースは非常に危険です。

3) 経営者交代と、内部事情の報道

報道・調査では、

2024年6月頃に経営者（または支配人）が交代

賃金未払いが発生し、従業員が退職

電気・ガス・水道が止まっている

11月に入り営業停止 などの情報が示されています。

「中国人に譲った」説は本当？（ここが検索される理由）

「ホテルニュー大新 中国人」と検索する人が増えている背景には、 ニュースで “中国の人に譲ったと聞いた” という近隣住民の証言が紹介されたことが大きいです。

ここで大事なのは、次の3点です。

✅ A. これは“近隣住民の伝聞”として報道された情報

住民が「従業員から聞いた」「譲ったと聞いた」と語っている形で、 当事者（ホテル側）や行政が“譲渡先は中国人”と公式発表したものではありません。

✅ B. 一方で「経営者交代」は複数情報で一致

「経営者が交代した」「オーナーチェンジがあった」という大枠は、 複数の報道・調査で共通しています。

✅ C. “中国人オーナー断定”と“中国関連ビジネス企業が親会社”は別物

企業調査では、 親会社が 中国ビジネスに関するコンサルティング等を行う企業だと説明されています。 ここから

「中国と関わりのある企業」

「オーナーが中国人」 が混同され、噂が強まる構図が生まれやすい点は注意が必要です。

結論としては、 “中国人に譲渡した”は未確認の噂（伝聞）。 ただし、 経営者交代→運営混乱→連絡不能→予約残存という流れ自体は報道・告知で裏が取れている、 という整理になります。

予約してしまった人が今すぐやるべきこと（実務チェックリスト）

ここが一番重要です。ニュースを見て不安になった人は、まず行動を。

✅ 1) 証拠を確保（スクショ＆保存）

予約完了メール

予約番号・予約日時・料金・キャンセル規定

サイト上で「予約可能」になっている画面

電話が繋がらない履歴（通話履歴）

📌 後で返金交渉・カード会社対応をする際、証拠があるかどうかで結果が変わることがあります。

✅ 2) どこで予約したかで対応が変わる

A. 旅行予約サイト（OTA）経由（例：国内外の大手予約サイト）

予約サイトの「問い合わせ」「緊急連絡窓口」を最優先

サイト側が代替宿の提案・返金手続きを持つ場合があります

B. 旅行会社・パッケージ経由

旅行会社に連絡（約款に基づく対応）

現地での代替手配が可能なことも

C. ホテル公式サイト（直予約）

電話・メールが全滅なら、 ①カード決済ならカード会社へ相談（チャージバック可否） ②銀行振込等なら振込先情報を控え、次項へ

✅ 3) クレジットカード会社に相談（チャージバックの可能性）

「サービス未提供の可能性」「事業者に連絡不能」

予約証拠・報道の画面・観光協会の告知を提示

※カード会社の規定・期間により可否が変わるため、早めが重要です。

✅ 4) 消費生活センター（188）へ相談

☎️ 188（いやや！） は全国共通の消費者ホットラインです。

事業者と連絡が取れない

キャンセルできない

返金されない などのケースで相談できます。

✅ 5) 年末年始に現地へ行く予定なら「代替宿の確保」を優先

初日の出シーズンは犬吠埼周辺が混みます

「現地で詰む」リスクが高いので、 別の宿を先に確保し、返金・キャンセルは並行で進めるのが現実的です

🧭 報道では、周辺宿で構成する団体が、休業を知らずに来た人をできる限り受け入れるよう協力を呼びかけている旨も触れられています。

「ホテルニュー大新」だけの問題ではない（犬吠埼エリアの注意点）

今回の件は、観光地の繁忙期に

施設が休業

連絡不能

予約だけ残る という状態が重なると、 旅行者が大きな損害を被る典型例です。

同様のリスクを避けるため、犬吠埼エリアに限らず次を習慣化すると安全です。

✅ 予約前に「公式SNS」「最新レビュー」「休業情報」をざっと確認

✅ 直予約なら「緊急連絡先（固定電話以外）」があるか確認

✅ 可能なら「現地決済」「キャンセル無料期間が長いプラン」を優先

✅ 不安があれば、観光協会・自治体の告知もチェック

よくある質問（FAQ）

Q1. 本当に中国人に買われたの？

A. 現時点では、住民の伝聞として報道された情報が中心で、 公的・公式に“中国人に譲渡した”と断定できる発表は確認されていません。

Q2. 予約できるなら、営業してるんじゃないの？

A. 「予約システムが残っている」ことと「営業している」ことは別です。 報道・告知では休業が示され、現地も休館表示が確認されています。

Q3. 返金されない場合はどうすれば？

A. ①予約証拠の保存 → ②予約サイト/旅行会社/カード会社 → ③消費生活センター（188） の順に、早めに動くのが現実的です。

まとめ：焦点は「中国人かどうか」ではなく「連絡不能×予約残存」

「ホテルニュー大新 中国人」という検索は刺激的ですが、 旅行者・予約者にとって本当に重要なのは、

休業中であることが確認されている

連絡が取れない

予約が残ってしまっている可能性

という実害部分です。

不安を煽る噂に引っ張られず、 証拠確保 → 決済経路に応じた連絡 → 代替宿確保 を優先してください。