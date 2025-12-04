Hiに対してはHello？Helloに対してはHi？

そんな“ルール”は本当か【ファクトチェック】

「同僚に『“Hi”に対しては“Hello”、“Hello”に対しては“Hi”と返さなきゃダメだろ。なんでお前はいつも“Hi”で返すんだ？』と言われた。でもそんなの習ってないし、テキストに書いてあったらしい……」

こういう話、職場や学校で一度は聞いたことがあるかもしれません。 結論から言うと、「HiにはHello、HelloにはHiで返さなければならない」という“決まり”は、一般的な英語のマナーとして存在しません。

この記事では、よくある誤解をほどきつつ、現実の英語圏で自然に聞こえる挨拶の返し方と、職場で角が立たないコツをまとめます。

結論：その“交互ルール”は基本的にウソ（少なくとも一般常識ではない）

英語の挨拶は、

Hi → Hi

Hello → Hello

Hi → Hello

Hello → Hi

どれでも普通に成立します。 相手に不快感を与えるような失礼な返し方ではありません。

つまり、

「HiにはHelloで返さないとダメ」

という主張は、**英語圏の一般的な作法ではなく、その人の個人的なこだわり（または誤学習）**である可能性が高いです。

では、なぜそんな話が“もっともらしく”見えるのか？（誤解が生まれる理由）

この手の誤解が広まりやすい理由は、主に次の3つです。

1）「相手と同じ単語を繰り返さない方が良い」という“日本語的マナー”が混ざる

日本語でも、会話で同じ言葉を繰り返すのを避ける場面があるため、 「英語でも同じは避けるべき」と思い込むケースがあります。

でも英語では、挨拶に限って言えば 同じ語で返すのはむしろ自然です。

2）教科書の会話例が「Hello!」「Hi!」を交互にしていることがある

教科書は、単語のバリエーションを見せるために、 例文で Hello→Hi のように“交互”にすることがあります。

しかしそれは、

学習者に複数の表現を覚えさせるため

文章として単調にならないようにするため

の編集上の工夫で、現実に守るべき規則ではありません。

3）職場の“文化”としてたまたま定着している場合がある

まれに、

その部署にいる誰かの癖

社内の暗黙ルール（っぽく扱われているもの）

が「マナー」として語り継がれてしまうことがあります。 ただしそれは英語の正しさではなく、その職場のローカル事情です。

実用編：英語の挨拶は「単語」より「温度感（丁寧さ・距離感）」が大事

英語の挨拶でポイントになるのは、 “HiかHelloか”の正誤ではなく、相手との距離感や場面に合っているかです。

たとえば、同じ「Hi」でも、

明るく笑顔で「Hi!」

目も合わさず小声で「…hi」

では印象が真逆になります。

つまり、挨拶の自然さは単語よりも、声のトーン・表情・一言添えるかで決まることが多いのです。

これだけ覚えればOK：よく使う“無難で感じのいい”返し方

✅ 一番無難（職場・初対面にも強い）

Hi, (Name).

Hello, (Name).

名前を付けるだけで、 「ちゃんと相手を見て挨拶している感」が出ます。

✅ 少し丁寧・朝の挨拶で強い

Good morning.

Good afternoon.

「Hi/Hello迷う時間」が減って便利です。

✅ フレンドリーにしたい

Hi there!

Hey!（職場では相手や社風による）

「いつもHiで返すのはダメ？」→ダメではないが“気になる人”がいるなら調整は可能

英語としては、いつも Hi で返しても問題ありません。 ただし職場では、相手の好みや文化で「もっと丁寧にしてほしい」と受け取られることはあります。

その場合、英語の正誤の話にせず、 “相手の温度感に合わせる” という実務的な解にするとスムーズです。

角が立たない合わせ方（おすすめ）

相手が Hello （丁寧め）→こちらも Hello か Good morning

（丁寧め）→こちらも か 相手が Hi（カジュアル）→こちらも Hi

これなら「交互ルール」を認める必要もなく、相手の不満も減らせます。

同僚に言われたときの“返し方”例（揉めない英語／日本語）

職場の人間関係を壊したくない場合、論破よりも“着地”が大切です。

日本語での無難な返し

「そうなんだ、教えてくれてありがとう。次から相手に合わせてみるね」

英語での無難な返し（海外職場向け）

Got it—I’ll match your greeting.

Thanks, I’ll keep it in mind.

「ルールかどうか」の議論を避けつつ、改善姿勢を見せる言い方です。

まとめ：テキストに“交互例”があっても、それはルールではない

Hi↔Helloを交互にしないといけない、という一般ルールはない

教科書の会話例は、バリエーション提示で交互になりがち

実際に大事なのは、単語より 温度感（丁寧さ・距離感）

職場で気になる人がいるなら、相手に合わせるのが最小コスト

英語は「正しい単語」よりも、「相手がどう受け取るか」で回っている場面が多いです。 今日からは、名前を付ける／Good morningを使う／相手の丁寧さに寄せるだけでも、かなり自然に聞こえるようになります。

おまけ：すぐ使える“鉄板セット”

朝： Good morning!

日中： Hi, (Name).

ちょい丁寧： Hello, (Name).

一言添える：How’s it going?（親しい相手向け）

この4つがあれば、ほとんどの場面で困りません。