Hiに対してはHello？Helloに対してはHi？

「同僚に『“Hi”に対しては“Hello”、“Hello”に対しては“Hi”と返さなきゃダメだろ。なんでお前はいつも“Hi”で返すんだ？』と言われた。でもそんなの習ってないし、テキストに書いてあったらしい……」
こういう話、職場や学校で一度は聞いたことがあるかもしれません。 結論から言うと、「HiにはHello、HelloにはHiで返さなければならない」という“決まり”は、一般的な英語のマナーとして存在しません。
この記事では、よくある誤解をほどきつつ、現実の英語圏で自然に聞こえる挨拶の返し方と、職場で角が立たないコツをまとめます。
英語の挨拶は、
どれでも普通に成立します。 相手に不快感を与えるような失礼な返し方ではありません。
つまり、
「HiにはHelloで返さないとダメ」
という主張は、**英語圏の一般的な作法ではなく、その人の個人的なこだわり（または誤学習）**である可能性が高いです。
この手の誤解が広まりやすい理由は、主に次の3つです。
日本語でも、会話で同じ言葉を繰り返すのを避ける場面があるため、 「英語でも同じは避けるべき」と思い込むケースがあります。
でも英語では、挨拶に限って言えば 同じ語で返すのはむしろ自然です。
教科書は、単語のバリエーションを見せるために、 例文で Hello→Hi のように“交互”にすることがあります。
しかしそれは、
の編集上の工夫で、現実に守るべき規則ではありません。
まれに、
が「マナー」として語り継がれてしまうことがあります。 ただしそれは英語の正しさではなく、その職場のローカル事情です。
英語の挨拶でポイントになるのは、 “HiかHelloか”の正誤ではなく、相手との距離感や場面に合っているかです。
たとえば、同じ「Hi」でも、
では印象が真逆になります。
つまり、挨拶の自然さは単語よりも、声のトーン・表情・一言添えるかで決まることが多いのです。
名前を付けるだけで、 「ちゃんと相手を見て挨拶している感」が出ます。
「Hi/Hello迷う時間」が減って便利です。
英語としては、いつも Hi で返しても問題ありません。 ただし職場では、相手の好みや文化で「もっと丁寧にしてほしい」と受け取られることはあります。
その場合、英語の正誤の話にせず、 “相手の温度感に合わせる” という実務的な解にするとスムーズです。
これなら「交互ルール」を認める必要もなく、相手の不満も減らせます。
職場の人間関係を壊したくない場合、論破よりも“着地”が大切です。
「ルールかどうか」の議論を避けつつ、改善姿勢を見せる言い方です。
英語は「正しい単語」よりも、「相手がどう受け取るか」で回っている場面が多いです。 今日からは、名前を付ける／Good morningを使う／相手の丁寧さに寄せるだけでも、かなり自然に聞こえるようになります。
この4つがあれば、ほとんどの場面で困りません。