マイナ保険証がないと１０割負担？

ここ数年、ニュースやSNS、薬局のポスターなどを見て 「マイナ保険証がないと、病院で10割負担（全額自己負担）になるのでは？」 と不安に感じている方が少なくありません。
結論から言うと、マイナ保険証を持っていないだけで、いきなり10割負担になることはありません。
この記事では、現在の制度の仕組みや、マイナ保険証がなくても保険診療を受けられる具体的な方法、「本当に10割負担になってしまうのはどんな場合なのか？」を分かりやすく整理していきます。
まずは用語の整理から始めます。
政府は、従来の紙やプラスチックの健康保険証を段階的に廃止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行させています。
ただし、ここで重要なのは
「マイナ保険証がない人は保険診療が受けられない」
ということにはなっていない、という点です。
まず、従来型の健康保険証（紙やカード）は、すでに新しい発行が止まっていますが、手元にあるものは有効期限までは使えます。
有効期限は保険証ごとに異なりますので、
を一度チェックしておくと安心です。
ただし、有効期限が切れたあとや、転職・転居などで保険者が変わったあとは、従来の保険証は使えません。ここで新しく登場するのが「資格確認書」という仕組みです。
マイナ保険証を持っていない人、あるいは持っていてもあえて使いたくない人のために、国は**「資格確認書」という紙の証明書**を用意しています。
資格確認書は、簡単に言うと
「この人は、どこの健康保険に入っていて、いつまで有効か」
を示す証明書です。
マイナ保険証の代わりに、この資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、これまでと同じように1〜3割負担の保険診療を受けることができます。
よくある誤解が
「マイナ保険証を作らないと、なにも証明書がなくて困るのでは？」
というものですが、実際には次のようになっています。
といった人たちには、従来の保険証の有効期限内に、保険者（協会けんぽや健康保険組合など）から「資格確認書」が申請なしで交付されます。
費用もかからず、自分から申請する必要もありません。ポストに届く書類をきちんと確認し、なくさないように保管しておくことが大切です。
資格確認書には有効期間があり、更新も行われます。
つまり、マイナ保険証をあえて作らない場合でも、資格確認書を提示すればこれまで通り保険診療を受けられる、というわけです。
ここまでの内容を整理して、「マイナ保険証がないとき、どうすればいいのか」を具体的なパターンで見てみましょう。
この場合は、従来通り、健康保険証を窓口で提示するだけで、1〜3割負担で受診できます。
この場合は、保険者から送られてくる資格確認書を提示すればOKです。マイナ保険証と同じように、保険資格を証明できます。
このような場合、厚生労働省は、次のような方法で保険診療を受けられるとしています。
つまり、システムトラブルを理由に、すぐさま10割負担になる、という取り扱いにはなっていません。
ここまで読むと、
「じゃあ、10割負担になるケースなんてあるの？」
と感じるかもしれません。
実は、マイナ保険証の導入前から、以下のようなケースでは一時的に10割負担になることがありました。
このような場合、医療機関としては、その場では**「自費診療（10割負担）」として預かり金を受け取る**しかありません。
その後、
という流れになります。
ポイントは、
ということです。
それでも実際には、
といった声が出ているのも事実です。
背景として、
といったことが指摘されています。
結果として、
「マイナカードがない＝医療を受けられない」
かのようなイメージが一人歩きし、「10割負担」という言葉だけが強く印象に残ってしまったと考えられます。
最後に、今後の大まかな流れと、私たちが押さえておきたいポイントをまとめます。
健康保険組合や協会けんぽなどからも、
「いつまで保険証が使えるのか」 「その後はどう受診するのか」
について案内が出ていますので、自分が加入している保険者のお知らせも確認しておきましょう。
マイナンバーカードを持たない、あるいはマイナ保険証としては使わないという選択も、もちろん可能です。その場合は、次の点だけ意識しておくと安心です。
これだけでも、従来とほぼ同じ感覚で保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を使う場合、
といったメリットがあるとされています。
一方で、
を指摘する声もあります。
どちらを選ぶにしても、
「マイナ保険証を作らないと医療を受けられない」
ということはありませんので、自分の納得感を大切に選択することが重要です。
最後にポイントを整理します。
マイナ保険証を巡る情報は、インターネットやSNS上で不安をあおる形で拡散されがちです。
大切なのは、噂やイメージではなく、**「自分は今どの保険に入り、どの書類で資格を証明できるのか」**という足元の確認です。制度の仕組みを正しく知り、過度に不安にならずに、落ち着いて備えていきましょう。