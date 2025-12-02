カエルマークとビル・ゲイツ

スーパーのコーヒー、紅茶、チョコレートなどで見かける「緑のカエル（通称：カエルマーク）」。 SNSではときどき「ビル・ゲイツのマークだ」「ゲイツ財団が操っている」「不買すべき」といった断定がセットで拡散します。 しかし多くは、公開情報の一部だけを切り取り、途中の論理を飛ばして“陰謀っぽく”見せているケースが目立ちます。

ポイント： カエルマークが主に示すのは、食品の「安全性保証」ではなく、森林・生態系・労働環境などを含む 持続可能性（サステナビリティ） の基準です。

一般に「カエルマーク」と呼ばれる表示の多くは、 レインフォレスト・アライアンス（Rainforest Alliance） の認証シール（または関連表示）です。 商品の例は次のとおりです。

2. 「ビル・ゲイツと関係がある」デマの“発想”はどこから来るのか

このタイプのデマは、だいたい次の順番で作られます。

（1）目立つマーク＝“怪しいもの”にされやすい

カエルマークはパッケージで目立ち、見かける頻度も高いので

「最近よく見る＝何か裏があるのでは？」と疑われやすい特徴を持っています。

（2）陰謀論界隈で「ゲイツ」は“万能の悪役”として使われがち

SNSの陰謀論的な語りでは「有名人」「巨大資本」「財団」「国際機関」などを結び付ける筋書きが好まれます。

その中でもビル・ゲイツは、名前を出すだけで“それっぽい雰囲気”が作れてしまうため、悪役化の接着剤にされがちです。

（3）“証拠っぽく見える”公開情報が存在する（＝助成金の記録）

ここが核心です。ゲイツ関連（財団）のサイトには、過去の助成（grant）の記録が公開されていることがあります。

その中にRainforest Allianceへの助成が含まれているため、これを見た人が

「助成がある」→「だから仲間」

→「だから所有・支配」

→「だから危険」

というように、途中を飛ばしてストーリー化しやすくなります。