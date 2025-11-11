キム・ヘソンがドジャースを退団？

最新動向をファクトチェック

現時点（2025年11月11日）で、キム・ヘソン選手がロサンゼルス・ドジャースを退団したという公式発表や確かな一次情報は確認できません。

2025年1月に3年契約（2025–27）＋球団オプション（2028–29）でドジャース入り。シーズン途中にAAAオプション（降格）→5月にメジャー昇格、7月末に左肩滑液包炎でIL、9月に復帰。チームは2025年ワールドシリーズ制覇。

11月上旬に韓国へ一時帰国した報道はありますが、これはオフの帰国であり「退団」を意味しません。

なぜ「退団」説が出たのか（よくある誤解）

オフの一時帰国報道の誤読

優勝パレード後に韓国へ帰国→“帰国＝退団”と誤解されやすい。実際はオフの帰国に過ぎません。 用語の混同（Optioned と Release）

春にAAAへ“optioned”（オプション：40人枠のままマイナー配属）。これは**契約解除（release）でも戦力外通告（DFA）**でもありません。 同姓選手との混同

キム・ハソン（Ha-Seong Kim）はレイズと契約。キム・ヘソン（Hyeseong Kim）はドジャース。日本語表記だと混同されがちです。 夏の負傷離脱（IL）とロースター出入り

7月末に左肩滑液包炎でIL→8月リハビリ出場→9月復帰。ロースター移動の見出しが**「外れた＝退団」**と誤読されることがあります。

契約状況（2025年11月11日現在）

契約形態 ： 3年総額約$12.5M保証（2025–27） ＋ 球団オプション（2028–29） 。総額は 最大$22M 規模と報じられています。

： ＋ 。総額は 規模と報じられています。 ポスティング関連 ：Kiwoom Heroesへの ポスティング（移籍）手数料 が発生。

：Kiwoom Heroesへの が発生。 よって2025–27年の基本所属はドジャース。オフの短期帰国やロースター調整は退団と無関係です。

2025年の主な出来事（タイムライン）

1/3 ：ドジャースと 契約合意 。

：ドジャースと 。 3/12 ： AAAオプション （オクラホマシティ）。

： （オクラホマシティ）。 5/3 ： メジャー昇格 （アトランタ遠征前）。

： （アトランタ遠征前）。 5/15 ：メジャー 第1号本塁打 。

：メジャー 。 7/29 ： 左肩滑液包炎で10日IL 。

： 。 8/21 ： リハビリ出場 開始。

： 開始。 9/1 ： アクティブ復帰 。

： 。 11/2 ： ドジャース、WS制覇 。

： 。 11/6：韓国・仁川空港に帰国（囲み取材対応）。

2025年の成績ハイライト（MLB）

71試合 ／打率**.280**／出塁率**.314**／長打率**.385**／OPS**.699**

／打率**.280**／出塁率**.314**／長打率**.385**／OPS**.699** 本塁打3 ／ 打点17 ／ 盗塁13 ／WAR 1.7 （参考指標）

／ ／ ／WAR （参考指標） 守備・走塁の総合力でベンチ起用の価値が高く、終盤戦のユーティリティとしてロースターにフィット。

※成績・時系列は公的／一次・準一次情報の突き合わせにより整理。細部は公式記録の更新に伴い変動する可能性があります。

2026年に向けた立ち位置・課題

攻撃面 ：コンタクト・選球眼の安定化、 平均EV／ハードヒット率 の底上げが鍵。

：コンタクト・選球眼の安定化、 の底上げが鍵。 守備走塁 ：複数ポジション（2B/SS/CF）対応と走塁センスは引き続き武器。

：複数ポジション（2B/SS/CF）対応と走塁センスは引き続き武器。 役割：先発二塁の争い＋ユーティリティ枠での出場機会増を狙う見立て。

FAQ（よくある質問）

Q1. 「オプション（optioned）」って“契約解除”のこと？

A. いいえ。40人枠を保持したままマイナーへ配属される運用で、一般的なロースター調整です。

Q2. 「DFA」や「リリース」とは何が違う？

A. DFA（DFA＝Designated For Assignment）は40人枠から外す手続き、リリースは契約解除。いずれも退団の可能性が伴います。オプションは別概念です。

Q3. キム・ヘソンとキム・ハソンの違いは？

A.

キム・ヘソン（Hyeseong Kim／김혜성） ：2025年に ドジャース 入り。

：2025年に 入り。 キム・ハソン（Ha-Seong Kim／김하성）：2025年にレイズと契約。しばしば日本語表記で混同されます。

まとめ