キム・ヘソンがドジャースを退団？
最新動向をファクトチェック
- 現時点（2025年11月11日）で、キム・ヘソン選手がロサンゼルス・ドジャースを退団したという公式発表や確かな一次情報は確認できません。
- 2025年1月に3年契約（2025–27）＋球団オプション（2028–29）でドジャース入り。シーズン途中にAAAオプション（降格）→5月にメジャー昇格、7月末に左肩滑液包炎でIL、9月に復帰。チームは2025年ワールドシリーズ制覇。
- 11月上旬に韓国へ一時帰国した報道はありますが、これはオフの帰国であり「退団」を意味しません。
なぜ「退団」説が出たのか（よくある誤解）
- オフの一時帰国報道の誤読
優勝パレード後に韓国へ帰国→“帰国＝退団”と誤解されやすい。実際はオフの帰国に過ぎません。
- 用語の混同（Optioned と Release）
春にAAAへ“optioned”（オプション：40人枠のままマイナー配属）。これは**契約解除（release）でも戦力外通告（DFA）**でもありません。
- 同姓選手との混同
キム・ハソン（Ha-Seong Kim）はレイズと契約。キム・ヘソン（Hyeseong Kim）はドジャース。日本語表記だと混同されがちです。
- 夏の負傷離脱（IL）とロースター出入り
7月末に左肩滑液包炎でIL→8月リハビリ出場→9月復帰。ロースター移動の見出しが**「外れた＝退団」**と誤読されることがあります。
契約状況（2025年11月11日現在）
- 契約形態：3年総額約$12.5M保証（2025–27）＋球団オプション（2028–29）。総額は最大$22M規模と報じられています。
- ポスティング関連：Kiwoom Heroesへのポスティング（移籍）手数料が発生。
- よって2025–27年の基本所属はドジャース。オフの短期帰国やロースター調整は退団と無関係です。
2025年の主な出来事（タイムライン）
- 1/3：ドジャースと契約合意。
- 3/12：AAAオプション（オクラホマシティ）。
- 5/3：メジャー昇格（アトランタ遠征前）。
- 5/15：メジャー第1号本塁打。
- 7/29：左肩滑液包炎で10日IL。
- 8/21：リハビリ出場開始。
- 9/1：アクティブ復帰。
- 11/2：ドジャース、WS制覇。
- 11/6：韓国・仁川空港に帰国（囲み取材対応）。
2025年の成績ハイライト（MLB）
- 71試合／打率**.280**／出塁率**.314**／長打率**.385**／OPS**.699**
- 本塁打3／打点17／盗塁13／WAR 1.7（参考指標）
- 守備・走塁の総合力でベンチ起用の価値が高く、終盤戦のユーティリティとしてロースターにフィット。
※成績・時系列は公的／一次・準一次情報の突き合わせにより整理。細部は公式記録の更新に伴い変動する可能性があります。
2026年に向けた立ち位置・課題
- 攻撃面：コンタクト・選球眼の安定化、平均EV／ハードヒット率の底上げが鍵。
- 守備走塁：複数ポジション（2B/SS/CF）対応と走塁センスは引き続き武器。
- 役割：先発二塁の争い＋ユーティリティ枠での出場機会増を狙う見立て。
FAQ（よくある質問）
Q1. 「オプション（optioned）」って“契約解除”のこと？
A. いいえ。40人枠を保持したままマイナーへ配属される運用で、一般的なロースター調整です。
Q2. 「DFA」や「リリース」とは何が違う？
A. DFA（DFA＝Designated For Assignment）は40人枠から外す手続き、リリースは契約解除。いずれも退団の可能性が伴います。オプションは別概念です。
Q3. キム・ヘソンとキム・ハソンの違いは？
A.
- キム・ヘソン（Hyeseong Kim／김혜성）：2025年にドジャース入り。
- キム・ハソン（Ha-Seong Kim／김하성）：2025年にレイズと契約。しばしば日本語表記で混同されます。
まとめ
- 「退団」報道・投稿は現時点では裏付け不十分。公式発表が出ていない限り、退団と断定するのは不適切です。
- シーズン後の一時帰国やロースター調整は通常運用。契約は継続中で、2026年に向けた準備段階に入っています。