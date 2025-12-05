モスチキンは中国産？
結論と公式情報の読み方（原産地の“誤解”も整理）
「モスチキンって国産じゃないの？」「中国産って聞いたけど本当？」——SNSや口コミでたびたび話題になります。
この記事では、モスバーガー公式が公開している原産地資料をもとに、モスチキンの“いま分かる事実”を整理しつつ、
- 「中国産」と言われる理由
- どこまでが“加工国”でどこからが“原料原産地”なのか
- 他のチキンメニュー（ナゲット等）との違い
- 自分で確認する方法
を、できるだけ分かりやすくまとめます。
いきなり結論：モスチキンは「中国（最終加工国）」「鶏肉も中国（原産地）」と公式資料に記載
モスバーガーが公開している「最終加工国および原料原産地情報（PDF）」では、モスチキンについて次のように記載されています。
- ✅ 加工食品の最終加工国： 中国
- ✅ 主要原料（鶏肉）の原産地： 中国
つまり、少なくとも公式資料の現行表示（更新日付き資料）ベースでは、モスチキンは「中国で加工され、鶏肉も中国」と読むのが自然です。
まず知っておきたい：外食チェーンの「原産地」には2種類ある
原産地の話がややこしくなる最大の理由は、外食や加工品で「産地」が2つ出てくるからです。
① 最終加工国（どこで商品としての加工が最後に行われたか）
- 例：衣付け・加熱・凍結・成型など「加工食品として成立する工程」をどこで行ったか。
② 原料原産地（主要な原材料がどこの国・地域か）
モスチキンの場合は、①も②も「中国」と並ぶので、誤解が起きにくいケースです（話題になりやすいのはここ）。
「モスチキン＝中国産」の話が広まりやすい理由（よくある誤解）
モスチキンの原産地が話題になりやすいのは、だいたい次のような“思い込み”が入りやすいからです。
- 🤔 モスは日本のチェーンだから、チキンも国産のはず
- 🤔 「店で揚げている」＝国内製造と思ってしまう
- 🤔 別商品の情報（ナゲット等）と混ざってしまう
- 🤔 「中国産＝全部の鶏メニューが中国」と誤解する
特に最後の点は重要で、モスは商品によって原産地が異なります。
重要：モスのチキン系メニューは“全部が同じ産地”ではない
公式の原産地資料では、同じページ内に
- チキンナゲット：最終加工国＝日本／鶏肉＝国産
- モスチキン：最終加工国＝中国／鶏肉＝中国
のように、商品ごとに原産地が分かれて記載されています。
ここがポイント
- 🍗 「モスチキン」＝中国（加工国）×中国（鶏肉）
- 🧆 「チキンナゲット」＝日本（加工国）×国産（鶏肉）
「モスのチキンは全部中国」という言い方は、少なくとも公式資料の見方としては雑になりやすいので注意です。
じゃあ、店では何をしているの？（“工場で加熱＋店舗でも加熱”）
モスのFAQでは、モスチキンについて
- 製造工場で油で揚げて加熱処理
- 店舗でも油で揚げて調理
という趣旨の説明がされています。
つまり、
- 工場で一定の加工・加熱工程を行い
- 物流を経て店舗で仕上げ調理
という流れです。
「中国産」＝危険？不安な人が見るべき“現実的なチェックポイント”
産地に不安を感じるかは人それぞれです。
ただ、判断材料としては「国名」だけでなく、次の点も一緒に見ると納得しやすいです。
- ✅ 会社が原産地を公開しているか（情報の透明性）
- ✅ 品質管理（異物検査・温度管理など）の説明があるか
- ✅ 輸入品としての検疫・審査を経ているか
- ✅ 原産地が“更新日付き資料”で明示されているか
モスの「食材がお店に届くまで」ページでは、モスチキンについて
- エックス線探知機や金属探知機によるチェック
- 輸入食品は検疫（食品衛生法にも触れて説明）
といった趣旨の説明がされています。
※ここでは「安全／危険」を断定するのではなく、どういう管理・制度の下で流通しているかを材料として確認する、という考え方が現実的です。
自分で確認する方法（いちばん確実）
「結局どれが最新？」となりやすいので、確認手順を押さえておくと安心です。
① 公式PDF（原産地情報）で“更新日”を見る ✅
- モス公式の「商品情報」から、原産地情報PDFにアクセスできます。
② 店頭で“印字してもらう” ✅
- モスは一部店舗を除き、レジ（POS）で主要原材料の原産地情報をレシート用紙に印字して提供できる旨を案内しています。
③ 「原産地は変わることがある」前提で見る ✅
- 天候や調達状況などで変更される可能性があるため、必ず更新日を確認するのがおすすめです。
よくある質問（Q&A）
Q1. 「中国産」って書いてあるけど、日本で作ってる部分はゼロ？
A. ここでいう「最終加工国」は、加工食品として成立させる最終工程（衣付け・加熱・凍結など）をどこで行ったか、という意味合いです。店舗では“仕上げ調理”をしますが、最終加工国の表示とは別軸で語られることが多いです。
Q2. 国産の鶏肉に変わることはある？
A. 可能性はゼロではありませんが、少なくとも公式の原産地資料は“更新日”が明記され、変更があれば内容も更新されます。気になる場合は、その時点の最新版を見るのが確実です。
Q3. ナゲットは国産って本当？
A. 公式資料では、チキンナゲットが「日本（最終加工国）」「鶏肉＝国産」として示されています（※さらに、ナゲット／チキンパティは国内工場で製造している旨の説明もあります）。
まとめ：モスチキンは“公式資料で中国”と確認できる。気になるなら「更新日付きの一次情報」で判断
- ✅ モスチキンは、公式の原産地資料で「最終加工国＝中国」「鶏肉＝中国」と確認できる
- ✅ ただし、チキンナゲットなど他商品は日本加工・国産鶏肉の記載もある
- ✅ いちばん確実なのは、公式PDFの更新日をチェックすること
- ✅ 店頭でも、主要原材料の原産地情報を印字してもらえる案内がある
「中国産だから絶対ダメ／絶対安全」という白黒ではなく、情報を確認した上で、自分の基準（産地・価格・味・透明性など）で選ぶのが現実的です。