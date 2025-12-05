モスチキンは中国産？

結論と公式情報の読み方（原産地の“誤解”も整理）

「モスチキンって国産じゃないの？」「中国産って聞いたけど本当？」——SNSや口コミでたびたび話題になります。

この記事では、モスバーガー公式が公開している原産地資料をもとに、モスチキンの“いま分かる事実”を整理しつつ、

「中国産」と言われる理由

どこまでが“加工国”でどこからが“原料原産地”なのか

他のチキンメニュー（ナゲット等）との違い

自分で確認する方法

を、できるだけ分かりやすくまとめます。

いきなり結論：モスチキンは「中国（最終加工国）」「鶏肉も中国（原産地）」と公式資料に記載

モスバーガーが公開している「最終加工国および原料原産地情報（PDF）」では、モスチキンについて次のように記載されています。

✅ 加工食品の最終加工国： 中国

✅ 主要原料（鶏肉）の原産地： 中国

つまり、少なくとも公式資料の現行表示（更新日付き資料）ベースでは、モスチキンは「中国で加工され、鶏肉も中国」と読むのが自然です。

まず知っておきたい：外食チェーンの「原産地」には2種類ある

原産地の話がややこしくなる最大の理由は、外食や加工品で「産地」が2つ出てくるからです。

① 最終加工国（どこで商品としての加工が最後に行われたか）

例：衣付け・加熱・凍結・成型など「加工食品として成立する工程」をどこで行ったか。

② 原料原産地（主要な原材料がどこの国・地域か）

例：鶏肉そのものがどこで生産されたか。

モスチキンの場合は、①も②も「中国」と並ぶので、誤解が起きにくいケースです（話題になりやすいのはここ）。

「モスチキン＝中国産」の話が広まりやすい理由（よくある誤解）

モスチキンの原産地が話題になりやすいのは、だいたい次のような“思い込み”が入りやすいからです。

🤔 モスは日本のチェーンだから、チキンも国産のはず

🤔 「店で揚げている」＝国内製造と思ってしまう

🤔 別商品の情報（ナゲット等）と混ざってしまう

🤔 「中国産＝全部の鶏メニューが中国」と誤解する

特に最後の点は重要で、モスは商品によって原産地が異なります。

重要：モスのチキン系メニューは“全部が同じ産地”ではない

公式の原産地資料では、同じページ内に

チキンナゲット：最終加工国＝日本／鶏肉＝国産

モスチキン：最終加工国＝中国／鶏肉＝中国

のように、商品ごとに原産地が分かれて記載されています。

ここがポイント

🍗 「モスチキン」＝中国（加工国）×中国（鶏肉）

🧆 「チキンナゲット」＝日本（加工国）×国産（鶏肉）

「モスのチキンは全部中国」という言い方は、少なくとも公式資料の見方としては雑になりやすいので注意です。

じゃあ、店では何をしているの？（“工場で加熱＋店舗でも加熱”）

モスのFAQでは、モスチキンについて

製造工場で油で揚げて加熱処理

店舗でも油で揚げて調理

という趣旨の説明がされています。

つまり、

工場で一定の加工・加熱工程を行い

物流を経て店舗で仕上げ調理

という流れです。

「中国産」＝危険？不安な人が見るべき“現実的なチェックポイント”

産地に不安を感じるかは人それぞれです。

ただ、判断材料としては「国名」だけでなく、次の点も一緒に見ると納得しやすいです。

✅ 会社が原産地を公開しているか （情報の透明性）

（情報の透明性） ✅ 品質管理（異物検査・温度管理など）の説明があるか

✅ 輸入品としての検疫・審査を経ているか

✅ 原産地が“更新日付き資料”で明示されているか

モスの「食材がお店に届くまで」ページでは、モスチキンについて

エックス線探知機や金属探知機によるチェック

輸入食品は検疫（食品衛生法にも触れて説明）

といった趣旨の説明がされています。

※ここでは「安全／危険」を断定するのではなく、どういう管理・制度の下で流通しているかを材料として確認する、という考え方が現実的です。

自分で確認する方法（いちばん確実）

「結局どれが最新？」となりやすいので、確認手順を押さえておくと安心です。

① 公式PDF（原産地情報）で“更新日”を見る ✅

モス公式の「商品情報」から、原産地情報PDFにアクセスできます。

② 店頭で“印字してもらう” ✅

モスは一部店舗を除き、レジ（POS）で主要原材料の原産地情報をレシート用紙に印字して提供できる旨を案内しています。

③ 「原産地は変わることがある」前提で見る ✅

天候や調達状況などで変更される可能性があるため、必ず更新日を確認するのがおすすめです。

よくある質問（Q&A）

Q1. 「中国産」って書いてあるけど、日本で作ってる部分はゼロ？

A. ここでいう「最終加工国」は、加工食品として成立させる最終工程（衣付け・加熱・凍結など）をどこで行ったか、という意味合いです。店舗では“仕上げ調理”をしますが、最終加工国の表示とは別軸で語られることが多いです。

Q2. 国産の鶏肉に変わることはある？

A. 可能性はゼロではありませんが、少なくとも公式の原産地資料は“更新日”が明記され、変更があれば内容も更新されます。気になる場合は、その時点の最新版を見るのが確実です。

Q3. ナゲットは国産って本当？

A. 公式資料では、チキンナゲットが「日本（最終加工国）」「鶏肉＝国産」として示されています（※さらに、ナゲット／チキンパティは国内工場で製造している旨の説明もあります）。

まとめ：モスチキンは“公式資料で中国”と確認できる。気になるなら「更新日付きの一次情報」で判断

✅ モスチキンは、公式の原産地資料で「最終加工国＝中国」「鶏肉＝中国」と確認できる

✅ ただし、 チキンナゲットなど他商品は日本加工・国産鶏肉の記載もある

✅ いちばん確実なのは、 公式PDFの更新日をチェック すること

すること ✅ 店頭でも、主要原材料の原産地情報を印字してもらえる案内がある

「中国産だから絶対ダメ／絶対安全」という白黒ではなく、情報を確認した上で、自分の基準（産地・価格・味・透明性など）で選ぶのが現実的です。