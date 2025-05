5Gは身体に悪い・デマ

「5Gの電波は危険」「5Gが頭痛や病気の原因になる」——こんな話をSNSやYouTubeなどで目にしたことはありませんか?ですが、結論を先に言うと、5Gが人間の健康に悪影響を及ぼすという主張は、科学的根拠のない“デマ”であると世界中の公的機関が明言しています。

本記事では、その誤解がなぜ広まったのか、どういったデータや証拠があるのか、そして正しく理解するために必要なポイントについて、国内外の研究や報道を元に詳しく解説していきます。読者の皆様が安心して5Gのある社会に暮らせるよう、正しい情報をわかりやすくお伝えします。

5G(第5世代移動通信システム)は、従来の4Gと比べて通信速度が格段に速く、同時接続できる端末数も大幅に増加する、次世代の無線通信技術です。通信遅延も少なく、リアルタイム性が高まるため、スマートフォンだけでなく、自動運転や遠隔医療、スマート工場、災害時の通信インフラとしての活用も見込まれています。

5Gが使用する周波数帯は、主に**3.7GHz帯や28GHz帯(ミリ波)**です。これらはすでに気象レーダー、空港の航空管制レーダー、放送通信など多くの分野で使われてきた安全な帯域です。人体に与える影響については、過去数十年の使用実績でも問題視された事例は確認されていません。

さらに5Gの特徴として、電波の指向性が非常に高く、拡散しづらい性質を持っています。基地局から少し離れるだけで信号強度が著しく減衰し、結果として人間が受ける電磁波の量は非常に少ないのです。

SNSや一部の陰謀論的なWebサイトでは、次のような主張が見受けられます:

一見すると不安になるような内容ですが、いずれも科学的な根拠がないか、根拠が誤解・誇張されているものばかりです。

たとえば「鳥が5Gの電波で死んだ」という説は、実際には気候変動や空気汚染、自然界の変化といった多くの要因によって説明されることが多く、5Gとの関連性を裏付ける証拠は存在していません。また、健康被害とされる症状も、ストレスや生活習慣、心理的影響によるものと考えられています。

WHO(世界保健機関)は、5Gを含む無線通信の電磁波について次のように明言しています:

“To date, and after much research performed, no adverse health effect has been causally linked with exposure to wireless technologies.”