2025年、トランプ大統領が関税政策について言及した記者会見で使った、ある耳慣れない単語が、SNSやニュースメディア上で大きな注目を集めました。その言葉とは -**「Yippy」**です。

Trump said he paused the imposition of higher tariffs on many countries because people “were getting a little bit yippy.”

“Well, I thought that people were jumping a little bit out of line,” Trump told reporters at the White House.