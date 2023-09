Was bedeutet Okini auf Japanisch?

Okini Bedeutung auf Japanisch

Okini ist einer der in der Kansai-Region, vor allem in Kyoto und Osaka, weit verbreiteten Dialekte, der “Danke” bedeutet und als leichter Gruß verwendet wird.

Ursprünglich hatte es die Form “okini- (sehr) arigato (danke)”, aber man nimmt an, dass “arigato” weggelassen wurde und nur die erste Hälfte die Bedeutung von “danke” enthält. Die englische Übersetzung von “okin “i ist also “danke”.

Ursprünglich ist “okini” selbst ein Adverb mit der Bedeutung “sehr” oder “weitgehend”. Es geht auf das japanische Wort “Okii” zurück, das “groß” oder “groß” bedeutet. Wenn man jedoch “Okini” in der Region Kyoto und Osaka hört, kann man es als ein Dialektwort verstehen, das “Danke” bedeutet.

Was sagen die Menschen in Kyoto also, wenn jemand “Ookini” zu ihnen sagt? Das hängt von der Person ab, an die man sich wendet, aber zum Beispiel ist “Nani osshatte okureyasu” sehr Kyoto-typisch. Es bedeutet “Was sagst du zu mir?” oder “Messoumonai” (Überhaupt nicht.) Das sind die Kyotoer Dialektwörter für “Du bist willkommen”.

Außerdem betrachten die Menschen in Kyoto eine Person, die ein Angebot ablehnt, als kalt oder unfreundlich. Sie neigen dazu, die Worte der Ablehnung wegzulassen. Wenn sie also “Okini” sagen, könnte das “Danke, aber” bedeuten, mit anderen Worten “nein, danke”, was ziemlich verwirrend sein kann.

Die indirekte Art der Kyotoer, Dinge zu sagen, kann für Menschen von außerhalb verwirrend sein.

Kyotoer würden sagen: “Sie haben eine schöne Uhr”, wenn sie wollen, dass man sie verlässt, und damit andeuten, dass man jetzt auf die Uhr schauen sollte, um zu wissen, wie spät es ist. Wenn ein Nachbar in Kyoto zu Ihnen sagt: “Ihr Kind ist ein ausgezeichneter Klavierspieler. meint er damit: “Wir hören Ihr Kind auch bei mir zu Hause Klavier spielen, und das stört uns. Können Sie etwas dagegen tun?”

Okini vs. Arigato

Während “Okini” in Osaka, Kyoto und möglicherweise in einem Teil von Fukuoka verwendet wird, wird “Arigato” im Rest Japans verwendet. Arigato ist sowohl ein standardjapanisches und ein Wort aus dem Tokioter Dialekt. Wenn man in Tokio jemanden “Okini” sagen hört, wissen sie, dass er oder sie aus der Region Osaka/Kyoto stammt.